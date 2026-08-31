Sầu riêng gai đen gần 1 triệu đồng/quả, vì sao vẫn hút khách

Thị trường sầu riêng đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt về giá. Trong khi các giống phổ biến như Ri6, sầu Thái hay Musang King được bán với mức giá thấp hơn đáng kể, Black Thorn vẫn duy trì giá bán cao, trở thành mặt hàng được một bộ phận người tiêu dùng tìm mua dù giá có thể lên tới hàng trăm nghìn đồng mỗi kilogram.

Sầu Black Thorn loại A có trái tròn đều, từ 5-6 hộc múi.

Theo ghi nhận của PV, Black Thorn loại A tại vườn hiện có giá khoảng 150.000-180.000 đồng/kg, trong khi loại B khoảng 100.000-115.000 đồng/kg. Khi đến tay người tiêu dùng, giá bán lẻ loại A có thể lên 350.000-400.000 đồng/kg, tùy đơn vị kinh doanh và chi phí vận chuyển.

Với những quả có trọng lượng khoảng 2,5kg, người mua có thể phải chi gần 1 triệu đồng. Một trường hợp được ghi nhận tại TPHCM mua quả Black Thorn khoảng 2,5kg với giá 370.000 đồng/kg. Tính thêm chi phí vận chuyển, tổng số tiền phải thanh toán gần 1 triệu đồng.

Mức giá này cao hơn nhiều lần so với một số dòng sầu riêng đang phổ biến trên thị trường. Ri6 được ghi nhận ở mức khoảng 40.000-43.000 đồng/kg, sầu Thái khoảng 50.000-70.000 đồng/kg, còn Musang King khoảng 80.000-85.000 đồng/kg.

Cơm sầu Black Thorn màu cam đậm, chất dẻo, béo ngậy và không bị xơ.

Điểm đáng chú ý là dù giá cao, Black Thorn vẫn có nhóm khách hàng riêng. Một số cửa hàng trái cây tại TPHCM cho biết loại sầu riêng này được khách tìm mua nhờ màu cơm đỏ cam khá đặc trưng, múi dày, ít xơ và có vị béo.

Black Thorn có nguồn gốc từ Penang (Malaysia), còn được biết đến với các tên gọi Duri Hitam, Ochee hoặc Hei Tze. Tại Việt Nam, giống này bắt đầu được đưa về trồng và ghép cải tạo từ những năm gần đây. Những quả đầu tiên được ghi nhận thu hoạch khoảng năm 2020 tại khu vực Chợ Lách, Bến Tre cũ.

So với Ri6 hay sầu Thái, diện tích Black Thorn tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. Nguồn cung ít trong khi nhu cầu của nhóm khách hàng muốn trải nghiệm giống sầu riêng mới lạ giúp giá bán duy trì ở mức cao.

Quả Black Thorn thường có trọng lượng khoảng 1,5-2kg, nhỏ hơn nhiều loại sầu riêng thương mại phổ biến. Với quả loại A, số lượng múi có thể đạt 5-6 hộc, phần cơm màu đỏ cam, dày và ít xơ. Đây cũng là những đặc điểm được các đơn vị kinh doanh sử dụng để định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp.

Không chỉ quả tươi có giá cao, cây giống Black Thorn cũng bắt đầu được người trồng quan tâm. Một số nhà vườn đã thử ghép giống này trên những gốc sầu riêng sẵn có nhằm rút ngắn thời gian cho trái thay vì trồng mới hoàn toàn.

Tuy nhiên, giá bán cao hiện nay chưa đồng nghĩa với việc mở rộng diện tích Black Thorn sẽ chắc chắn mang lại lợi nhuận lớn cho nông dân.

Đây là điểm cần đặc biệt lưu ý trong bối cảnh thị trường sầu riêng đã nhiều lần chứng kiến tình trạng người trồng mở rộng diện tích theo phong trào khi giá một giống cây tăng cao, sau đó phải đối mặt với nguy cơ dư cung hoặc giá giảm khi sản lượng đồng loạt tăng.

Sầu riêng Black Thorn.

Theo các chuyên gia, Black Thorn tại Việt Nam vẫn cần tiếp tục được đánh giá về khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, đất đai, sâu bệnh, năng suất và hiệu quả kinh tế trước khi mở rộng diện tích trên quy mô lớn.

Một vấn đề khác là đầu ra. Black Thorn hiện chủ yếu được tiêu thụ trong nước và chưa có đầu ra xuất khẩu ổn định. Điều này có nghĩa mức giá cao hiện nay phần lớn được hỗ trợ bởi sự khan hiếm nguồn cung và nhu cầu của một phân khúc khách hàng nhất định, thay vì dựa trên một thị trường xuất khẩu quy mô lớn.

Với người tiêu dùng, mức giá gần 1 triệu đồng/quả cho thấy sầu riêng đang ngày càng hình thành nhiều phân khúc, từ sản phẩm phổ thông đến những giống được định vị như trái cây cao cấp. Còn với người trồng, Black Thorn có thể mở ra cơ hội đa dạng hóa sản phẩm nhưng cũng đi kèm rủi ro nếu chạy theo giá mà thiếu tính toán về năng suất, chi phí sản xuất và đầu ra.

Do đó, lợi thế lớn nhất của Black Thorn ở thời điểm hiện tại vẫn là sự khan hiếm. Khi nguồn cung tăng lên, bài toán giữ giá sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào chất lượng, năng suất, thương hiệu và khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây mới là yếu tố quyết định liệu một quả sầu riêng gần 1 triệu đồng có thể trở thành một phân khúc kinh doanh bền vững hay chỉ là sản phẩm cao cấp mang tính thời điểm.