Sau nút mạch hóa chất u gan, chăm sóc đúng giảm biến chứng

Các bác sĩ Khoa Điều trị Gan, Mật, Tụy – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, sau nút mạch hóa chất u gan (Transarterial Chemoembolization - TACE), kỹ thuật thường áp dụng cho bệnh nhân ung thư gan hoặc u gan lành tính, việc chăm sóc đúng cách đóng vai trò rất quan trọng giúp người bệnh phục hồi nhanh, giảm biến chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nút mạch điều trị ung thư gan là gì?

Ung thư gan là một trong những bệnh lý ác tính có tỷ lệ mắc và tử vong cao tại Việt Nam. Với các trường hợp không còn chỉ định phẫu thuật, kỹ thuật nút mạch hóa chất u gan là phương pháp điều trị hiệu quả, giúp kiểm soát tiến triển khối u, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Đây là phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu. Tại vị trí tổn thương, các hạt nút mạch chuyên dụng, đôi khi kết hợp thuốc hóa trị, sẽ được bơm vào nhằm cắt nguồn nuôi của khối u nhưng vẫn bảo tồn tối đa mô gan lành xung quanh. Các thủ thuật được thực hiện dưới hướng dẫn của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại như DSA, CT hoặc siêu âm.

Chăm sóc bệnh nhân sau nút mạch gan như thế nào?

Hiệu quả điều trị không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật can thiệp mà còn phụ thuộc lớn vào quá trình chăm sóc và theo dõi sau thủ thuật.

Ngay sau TACE, người bệnh cần được theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn gồm: mạch, huyết áp, nhịp thở và nhiệt độ. Cần phát hiện sớm và xử trí các biểu hiện bất thường như tụt huyết áp, sốt cao, mệt lả hoặc thay đổi tri giác…

Chăm sóc vị trí chọc mạch: Sau can thiệp, người bệnh cần nằm bất động chân bên can thiệp trong khoảng 6 - 8 giờ, giữ băng ép khô sạch, hạn chế co gập chân sớm nhằm phòng ngừa biến chứng chảy máu tại vị trí chọc mạch.

Kiểm soát đau và hội chứng sau nút mạch: Đau vùng hạ sườn phải, sốt nhẹ đến vừa, buồn nôn, nôn, mệt mỏi và chán ăn là phản ứng sinh lý có thể gặp phải do hoại tử khối u sau khi bị cắt nguồn máu nuôi và thường sẽ giảm dần trong vài ngày. Cần theo dõi sát mức độ đau, sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt và chống nôn theo y lệnh.

Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý: Trong những ngày đầu, người bệnh nên sử dụng thức ăn mềm, dễ tiêu, chia nhỏ bữa ăn và tránh ăn quá no. Khuyến khích bổ sung đạm dễ hấp thu như cá, thịt nạc, đậu phụ; tăng cường rau xanh và trái cây, đồng thời uống đủ nước nếu không có chống chỉ định. Cần tuyệt đối tránh rượu bia, thực phẩm nhiều dầu mỡ, cay nóng và đồ chế biến sẵn.

Theo dõi chức năng gan và phát hiện biến chứng: Sau TACE, men gan có thể tăng tạm thời, cần theo dõi định kỳ các chỉ số chức năng gan, công thức máu và chức năng đông máu. Theo dõi và cảnh báo khi có các triệu chứng: đau bụng tăng dần, sốt cao kéo dài trên 38,5°C, vàng da tiến triển, nôn nhiều hoặc chướng bụng.

Vận động và sinh hoạt sau can thiệp: Khi tình trạng ổn định, người bệnh nên nghỉ ngơi trong những ngày đầu, sau đó vận động nhẹ nhàng, tránh lao động nặng trong vòng 1 - 2 tuần.

Tái khám và theo dõi lâu dài: Người bệnh cần tái khám đúng lịch hẹn, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh theo chỉ định. Không tự ý ngừng thuốc hoặc sử dụng các thuốc ngoài hướng dẫn và chủ động đến bệnh viện khi cần thiết.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: "Hà Nội chỉnh trang vỉa hè: Nơi thông thoáng, nơi vẫn bị lấn chiếm"