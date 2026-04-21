Sau hơn 4 thập kỷ, hóa thạch hộp sọ quái vật hơn 200 triệu tuổi được giải mã

Cách đây 44 năm, hộp sọ hóa thạch dài 22 cm được phát hiện ở New Mexico (Mỹ). Các chuyên gia mới xác định quái vật này sống cách đây 201 triệu năm.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Papers in Palaeontology, các chuyên gia cho hay đã xác định được một loài mới sống vào kỷ Tam Điệp nhờ hộp sọ hóa thạch. Loài mới được đặt tên là Ptychotherates bucculentus.

Theo các nhà nghiên cứu, hộp sọ hóa thạch được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1982 ở một mỏ đá tại New Mexico (Mỹ). Nhóm chuyên gia đến từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Carnegie đã tìm thấy nó. Hơn 30 năm sau, nhà địa sinh học Sterling Nesbitt tình cờ tìm thấy hộp sọ hóa thạch trong một ngăn kéo và mang đến Đại học Bách khoa Virginia (Virginia Tech) để nghiên cứu sâu hơn.

Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy hộp sọ hóa thạch dài 22 cm thuộc về Ptychotherates bucculentus - loài sống cách đây khoảng 201 triệu năm, tức trong kỳ Rhaetian của thế Tam Điệp muộn, kỷ Tam Điệp.

Hộp sọ hóa thạch 201 triệu tuổi được xác định thuộc loài mới: Ptychotherates bucculentus. Ảnh: Megan Sodano / Virginia Tech.

Theo nhóm nghiên cứu, kết quả phân tích hộp sọ cho thấy Ptychotherates bucculentus có đầu tương đối cao và hẹp, mõm ngắn và sâu. Đây là lần đầu tiên những đặc điểm này được quan sát ở các loài khủng long sơ khai, cho thấy chúng liên tục tiến hóa.

Ptychotherates bucculentus có quan hệ họ hàng gần với 2 loài khủng long kỷ Tam Điệp đã được biết đến là Tawa hallae và Chindesaurus bryansmalli.

Các loài này đều thuộc về một nhánh mới được xác định, gọi là Morphoraptora. Chúng mang các đặc điểm giải phẫu kết hợp giữa các loài khủng long nguyên thủy và các loài khủng long chân thú (Theropod) sau này.

Trước đây, các nhà khoa học tin rằng, vào cuối kỷ Tam Điệp, các dòng khủng long ăn thịt sơ khai đã biến mất, được thay thế bởi các loài khủng long chân thú tiến hóa hơn.

Tuy nhiên, sự hiện diện của Ptychotherates bucculentus cho thấy một số loài chuyển tiếp đã tồn tại lâu hơn nhiều so với dự đoán trước đó, ít nhất là ở các vùng vĩ độ thấp của siêu lục địa cổ đại Pangea.

Thời điểm tồn tại của loài Ptychotherates bucculentus là ngay trước sự kiện tuyệt chủng hàng loạt vào cuối kỷ Tam Điệp và không có thành viên nào khác trong loài được tìm thấy nữa. Điều này cho thấy loài quái vật này có thể đã tuyệt chủng trong sự kiện đó.