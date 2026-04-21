Sau hơn 4 thập kỷ, hóa thạch hộp sọ quái vật hơn 200 triệu tuổi được giải mã

Cách đây 44 năm, hộp sọ hóa thạch dài 22 cm được phát hiện ở New Mexico (Mỹ). Các chuyên gia mới xác định quái vật này sống cách đây 201 triệu năm.

Tâm Anh (TH)

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Papers in Palaeontology, các chuyên gia cho hay đã xác định được một loài mới sống vào kỷ Tam Điệp nhờ hộp sọ hóa thạch. Loài mới được đặt tên là Ptychotherates bucculentus.

Theo các nhà nghiên cứu, hộp sọ hóa thạch được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1982 ở một mỏ đá tại New Mexico (Mỹ). Nhóm chuyên gia đến từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Carnegie đã tìm thấy nó. Hơn 30 năm sau, nhà địa sinh học Sterling Nesbitt tình cờ tìm thấy hộp sọ hóa thạch trong một ngăn kéo và mang đến Đại học Bách khoa Virginia (Virginia Tech) để nghiên cứu sâu hơn.

Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy hộp sọ hóa thạch dài 22 cm thuộc về Ptychotherates bucculentus - loài sống cách đây khoảng 201 triệu năm, tức trong kỳ Rhaetian của thế Tam Điệp muộn, kỷ Tam Điệp.

Hộp sọ hóa thạch 201 triệu tuổi được xác định thuộc loài mới: Ptychotherates bucculentus. Ảnh: Megan Sodano / Virginia Tech.

Theo nhóm nghiên cứu, kết quả phân tích hộp sọ cho thấy Ptychotherates bucculentus có đầu tương đối cao và hẹp, mõm ngắn và sâu. Đây là lần đầu tiên những đặc điểm này được quan sát ở các loài khủng long sơ khai, cho thấy chúng liên tục tiến hóa.

Ptychotherates bucculentus có quan hệ họ hàng gần với 2 loài khủng long kỷ Tam Điệp đã được biết đến là Tawa hallae và Chindesaurus bryansmalli.

Các loài này đều thuộc về một nhánh mới được xác định, gọi là Morphoraptora. Chúng mang các đặc điểm giải phẫu kết hợp giữa các loài khủng long nguyên thủy và các loài khủng long chân thú (Theropod) sau này.

Trước đây, các nhà khoa học tin rằng, vào cuối kỷ Tam Điệp, các dòng khủng long ăn thịt sơ khai đã biến mất, được thay thế bởi các loài khủng long chân thú tiến hóa hơn.

Tuy nhiên, sự hiện diện của Ptychotherates bucculentus cho thấy một số loài chuyển tiếp đã tồn tại lâu hơn nhiều so với dự đoán trước đó, ít nhất là ở các vùng vĩ độ thấp của siêu lục địa cổ đại Pangea.

Thời điểm tồn tại của loài Ptychotherates bucculentus là ngay trước sự kiện tuyệt chủng hàng loạt vào cuối kỷ Tam Điệp và không có thành viên nào khác trong loài được tìm thấy nữa. Điều này cho thấy loài quái vật này có thể đã tuyệt chủng trong sự kiện đó.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Phát hiện hóa thạch quái vật 200 triệu tuổi #Loài mới Ptychotherates bucculentus #Khám phá kỷ Tam Điệp #loài khủng long kỷ Tam Điệp #khủng long

Hóa thạch đẹp hoàn hảo của loài khủng long được mệnh danh là 'thần cát'

Được phát hiện tại Bắc Mỹ, Seitaad là loài khủng long ăn cỏ nhỏ bé mang câu chuyện hóa thạch đầy đặc biệt.

Được đặt tên theo thần cát trong văn hóa Navajo. Loài khủng long này mang tên “Seitaad”, một sinh vật siêu nhiên trong truyền thuyết người Navajo, liên quan đến cát và sự chôn vùi, phản ánh hoàn cảnh hóa thạch bị vùi sâu trong trầm tích sa mạc cổ. Ảnh: wikimedia.org.
Sống vào kỷ Jura sớm, cách đây khoảng 190 triệu năm. Loài khủng long này tồn tại vào đầu kỷ Jura, giai đoạn các hệ sinh thái trên cạn đang phục hồi và đa dạng hóa mạnh mẽ sau sự kiện tuyệt chủng cuối kỷ Tam Điệp. Ảnh: ksl.com.
Kho tri thức

"Hoàng tử rồng" xuất hiện, chấn động giới khoa học

Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài khủng long mới tại Mông Cổ, được mệnh danh là "Hoàng tử rồng", tổ tiên của khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex.

Một phát hiện quan trọng trong lĩnh vực cổ sinh vật học vừa được công bố, hứa hẹn sẽ viết lại một phần lịch sử tiến hóa của một trong những nhóm khủng long nổi tiếng nhất: Tyrannosauridae, hay còn gọi là khủng long bạo chúa. Các nhà khoa học đã nhận diện một loài khủng long hoàn toàn mới từ hai bộ xương hóa thạch được bảo quản trong bộ sưu tập của một bảo tàng ở Mông Cổ.
Nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí khoa học danh tiếng Nature đã đặt tên cho loài khủng long mới này là Khankhuuluu mongoliensis, có nghĩa là "Hoàng tử rồng của Mông Cổ". Theo các nhà nghiên cứu, hai bộ xương được nghiên cứu có niên đại khoảng 86 triệu năm tuổi, thuộc về thời kỳ cuối kỷ Phấn trắng. Điều đặc biệt là, loài này được xác định là tổ tiên chung gần nhất được biết đến của tất cả các loài khủng long bạo chúa sau này, bao gồm cả "vua khủng long" Tyrannosaurus rex (T-Rex).
Hóa thạch khủng 85 triệu tuổi giải mật điều chưa từng thấy

Hóa thạch khổng lồ 85 triệu năm tuổi vừa được xác định thuộc về loài quái vật mới Traskasaura sandrae, mở ra bí mật chưa từng thấy về kỷ nguyên tiền sử.

Ba mẫu hóa thạch quái vật khổng lồ được tìm thấy trên đảo Vancouver, Canada mới được các nhà nghiên cứu xác định là một loài mới có tên là Traskasaura sandrae. Ảnh: Robert O. Clark.
Traskasaura sandrae có thể dài tới 12m và có hàm răng chắc khỏe để nghiền nát con mồi. Quái thú khổng lồ này sống cách đây khoảng 85 triệu năm ở khu vực ngày nay là đảo Vancouver. Ảnh: The Courtenay and District Museum and Palaeontology Centre.
