Sản xuất cồn giả, giám đốc cùng thuộc cấp bị khởi tố

Biết rõ các sản phẩm “cồn giả” sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe người tiêu dùng, nhưng Nguyễn Văn Diễn vẫn chỉ đạo nhân viên sản xuất, phân phối với số lượng lớn.

Ngày 13/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Diễn (SN 1988), Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Vật tư Y tế An Bình, cùng 3 nhân viên về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 9/6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra kho hàng sản phẩm y tế của hộ kinh doanh Bùi Đức H., trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), phát hiện, thu giữ 408 chai (dung tích 500ml) sản phẩm cồn ethanol 70 độ và cồn ethanol 90 độ nhãn hiệu AB, do Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Y tế An Bình, địa chỉ tại thôn Định Mỗ, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh (nay là thôn Đinh Mỗ, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) có dấu hiệu là sản phẩm cồn ethanol giả.

Ảnh minh hoạ.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã kiểm tra tại trụ sở của Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Y tế An Bình, phát hiện và thu giữ thêm 4.000 sản phẩm cồn ethanol 70 độ và cồn ethanol 90 độ nhãn hiệu AB, loại 500ml là hàng giả, sử dụng cồn công nghiệp (hàm lượng methanol cao) để sản xuất.

Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Diễn khai nhận, từ tháng 4/2025 đến tháng 5/2025, do nhận thấy một số cơ sở kinh doanh có nhu cầu muốn mua cồn y tế giá rẻ nên Diễn đã chỉ đạo nhân viên Công ty An Bình sử dụng cồn công nghiệp (hàm lượng methanol cao) để sản xuất các sản phẩm cồn y tế ethanol 70 độ và 90 độ mang nhãn hiệu AB của Công ty An Bình.

Mặc dù biết rõ các sản phẩm này khi bán ra thị trường sẽ gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng nhưng Nguyễn Văn Diễn vẫn chỉ đạo nhân viên Công ty bán và phân phối đến nhiều địa điểm kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hải Phòng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

