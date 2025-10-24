Sản phẩm An Phế Đan chưa được cấp phép lưu hành, vi phạm về quảng cáo

Sở Y tế TP HCM cho biết, sản phẩm An Phế Đan không có tên trong danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP HCM ngày 23/10, Sở đã nắm thông tin về việc sản phẩm An Phế Đan quảng cáo sai phạm khi được giới thiệu như một loại thuốc điều trị.

Theo Sở Y tế, tính đến ngày 22/10, trên Cổng tra cứu Dược Quốc gia của Cục Quản lý Dược, sản phẩm An Phế Đan chưa được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Sản phẩm An Phế Đan được quảng cáo như một loại thuốc/Ảnh tienphong.vn

Căn cứ quy định của Luật Dược và các văn bản pháp luật liên quan, một sản phẩm thuốc chỉ được phép lưu hành và quảng cáo khi đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu hợp pháp.

Theo ông Nguyễn Hải Nam, Quyền Chánh Văn phòng, Sở Y tế TP HCM, việc quảng cáo sản phẩm với nội dung liên quan thuốc điều trị bệnh khi chưa có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nội dung quảng cáo là hành vi vi phạm quy định tại Luật Quảng cáo 2012.

Sở Y tế TP HCM đang phối hợp các cơ quan chức năng để rà soát, xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

An Phế Đan hiện được quảng cáo thích hợp sử dụng cho người bị viêm họng, viêm phế quản có các triệu chứng: ho, ho có đờm, khàn tiếng, đau rát họng. Sản phẩm dùng được cho trẻ em từ 6 tuổi và người lớn...

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip quảng cáo sản phẩm An Phế Đan của nhà thuốc cùng tên, với công dụng trị viêm phổi, hen suyễn, viêm phế quản… Nội dung quảng cáo cam kết khỏi bệnh, chỉ dùng một lần, dứt bỏ thuốc tây cả đời.

Sản phẩm An Phế Đan có sử dụng hình ảnh một nghệ sĩ nổi tiếng để quảng cáo.

Được biết, người tiêu dùng hiện nay có xu hướng tin tưởng vào những gương mặt nổi tiếng, đặc biệt là các nghệ sĩ, KOLs, hay influencers (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội). Khi những nhân vật này tham gia quảng bá sản phẩm, công chúng thường tin vào chất lượng sản phẩm mà họ đang quảng cáo.

Việc các nghệ sĩ thiếu trách nhiệm, hám lợi, cố tình thổi phồng công dụng của sản phẩm không chỉ gây ra sự thất vọng, mà còn tạo ra hoang mang trong cộng đồng.

Bên cạnh việc các nghệ sĩ nhận quảng cáo tràn lan thì thực tế cũng tồn tại việc nhiều nghệ sĩ đang bị lấy hình ảnh trái phép để quảng cáo sản phẩm kém chất lượng dẫn đến khán giả dễ tin lầm rằng đây là sản phẩm do nghệ sĩ uy tín làm đại diện.

Sở Y tế TPHCM khuyến cáo người dân không nên tin tưởng hoặc mua dùng các sản phẩm chưa được cấp phép, đặc biệt là những sản phẩm quảng cáo công dụng “như thuốc” trên mạng xã hội. Việc sử dụng sản phẩm chưa được kiểm chứng có thể gây nguy hại đến sức khỏe và khó xác định trách nhiệm khi xảy ra sự cố y tế.