Xử phạt 2 công ty chuyên kinh doanh phụ gia thực phẩm

Ngày 4/6, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã công khai quyết định xử phạt hành chính đối với Hộ kinh doanh Nhà thuốc Phúc Minh 1 (012 Lô C, Chung cư Hùng Vương, Mạc Thiên Tích, Phường 11, Quận 5, TP HCM). Lý do bị xử phạt do Hộ kinh doanh Nhà thuốc Phúc Minh 1 bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc; Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Với 2 sai phạm trên, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Phúc Minh 1 bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt 20,8 triệu đồng; Buộc tiêu hủy thuốc không nguồn gốc, xuất xứ.