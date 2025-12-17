Hà Nội

Du lịch

'Săn' hoa anh đào nở sớm ở Lũng Cú

Lũng Cú vào mùa hoa anh đào khoác sắc hồng dịu giữa cao nguyên đá, trở thành điểm hẹn du lịch yên bình, hấp dẫn du khách tìm về nơi cực Bắc Tổ quốc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Khi tiết trời Cao nguyên đá Đồng Văn bớt giá lạnh, Lũng Cú (Tuyên Quang) bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Giữa không gian đá núi trập trùng, những hàng anh đào bắt đầu hé nụ, mang sắc xuân dịu dàng về vùng đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Ảnh Vũ Quang Minh
Khi tiết trời Cao nguyên đá Đồng Văn bớt giá lạnh, Lũng Cú (Tuyên Quang) bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Giữa không gian đá núi trập trùng, những hàng anh đào bắt đầu hé nụ, mang sắc xuân dịu dàng về vùng đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Ảnh Vũ Quang Minh
Hoa anh đào ở Lũng Cú được trồng rải rác quanh khu dân cư, dọc các tuyến đường dẫn lên Cột cờ quốc gia Lũng Cú và ven các triền núi. Sắc hồng phơn phớt nổi bật trên nền đá xám và bầu trời cao nguyên xanh trong, tạo nên khung cảnh vừa nguyên sơ, vừa nên thơ. Ảnh Vũ Quang Minh
Hoa anh đào ở Lũng Cú được trồng rải rác quanh khu dân cư, dọc các tuyến đường dẫn lên Cột cờ quốc gia Lũng Cú và ven các triền núi. Sắc hồng phơn phớt nổi bật trên nền đá xám và bầu trời cao nguyên xanh trong, tạo nên khung cảnh vừa nguyên sơ, vừa nên thơ. Ảnh Vũ Quang Minh
Không nở rộ đồng loạt, hoa bung cánh chậm rãi, kéo dài trong vài tuần, đủ để du khách thong thả chiêm ngưỡng và lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Ảnh Vũ Quang Minh
Không nở rộ đồng loạt, hoa bung cánh chậm rãi, kéo dài trong vài tuần, đủ để du khách thong thả chiêm ngưỡng và lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Ảnh Vũ Quang Minh
Buổi sáng sớm là thời điểm lý tưởng để ngắm hoa. Khi sương mù còn bảng lảng trên sườn núi, những cánh anh đào rung nhẹ trong gió lạnh, phản chiếu ánh nắng đầu ngày. Dưới tán hoa, các bản làng vùng cao hiện lên bình dị, mang đến cảm giác yên tĩnh, thư thái – điều mà nhiều du khách tìm kiếm khi đến với Tuyên Quang Ảnh Vũ Quang Minh
Buổi sáng sớm là thời điểm lý tưởng để ngắm hoa. Khi sương mù còn bảng lảng trên sườn núi, những cánh anh đào rung nhẹ trong gió lạnh, phản chiếu ánh nắng đầu ngày. Dưới tán hoa, các bản làng vùng cao hiện lên bình dị, mang đến cảm giác yên tĩnh, thư thái – điều mà nhiều du khách tìm kiếm khi đến với Tuyên Quang Ảnh Vũ Quang Minh
Những năm gần đây, mùa hoa anh đào đã trở thành điểm nhấn du lịch đặc trưng của Lũng Cú. Không gian không đông đúc, chưa bị thương mại hóa mạnh giúp du khách có trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Ảnh Kim Anh
Những năm gần đây, mùa hoa anh đào đã trở thành điểm nhấn du lịch đặc trưng của Lũng Cú. Không gian không đông đúc, chưa bị thương mại hóa mạnh giúp du khách có trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Ảnh Kim Anh
Ngoài chụp ảnh, du khách có thể kết hợp tham quan Cột cờ quốc gia Lũng Cú, tìm hiểu đời sống của đồng bào Lô Lô, Mông và khám phá các cung đường đá đặc trưng của cao nguyên. Ảnh Kim Anh
Ngoài chụp ảnh, du khách có thể kết hợp tham quan Cột cờ quốc gia Lũng Cú, tìm hiểu đời sống của đồng bào Lô Lô, Mông và khám phá các cung đường đá đặc trưng của cao nguyên. Ảnh Kim Anh
Đứng dưới những tán anh đào đang độ bung nở, phóng tầm mắt ra xa là hình ảnh Cột cờ Lũng Cú sừng sững giữa núi non. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, tạo nên điểm nhấn thiêng liêng giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng – trải nghiệm khó quên với nhiều du khách khi đến vùng biên cương. Ảnh Kim Anh
Đứng dưới những tán anh đào đang độ bung nở, phóng tầm mắt ra xa là hình ảnh Cột cờ Lũng Cú sừng sững giữa núi non. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, tạo nên điểm nhấn thiêng liêng giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng – trải nghiệm khó quên với nhiều du khách khi đến vùng biên cương. Ảnh Kim Anh
Mùa hoa anh đào ở Lũng Cú không kéo dài, thường rơi vào khoảng cuối tháng 12 đến đầu tháng 1, tùy điều kiện thời tiết. Ảnh Nguyễn Ngọc Đô
Mùa hoa anh đào ở Lũng Cú không kéo dài, thường rơi vào khoảng cuối tháng 12 đến đầu tháng 1, tùy điều kiện thời tiết. Ảnh Nguyễn Ngọc Đô
Du khách nên theo dõi thông tin trước khi lên đường để chọn đúng thời điểm hoa nở đẹp. Do thời tiết vùng cao còn lạnh, cần chuẩn bị trang phục giữ ấm và tôn trọng không gian sinh hoạt của người dân địa phương khi tham quan, chụp ảnh. Ảnh Nguyễn Ngọc Đô
Du khách nên theo dõi thông tin trước khi lên đường để chọn đúng thời điểm hoa nở đẹp. Do thời tiết vùng cao còn lạnh, cần chuẩn bị trang phục giữ ấm và tôn trọng không gian sinh hoạt của người dân địa phương khi tham quan, chụp ảnh. Ảnh Nguyễn Ngọc Đô
Với vẻ đẹp nguyên sơ, không khí trong lành và sắc hoa dịu dàng giữa cao nguyên đá, Lũng Cú mùa anh đào là gợi ý lý tưởng cho những chuyến du lịch đầu năm. Một hành trình vừa ngắm hoa, vừa khám phá thiên nhiên và cảm nhận nhịp sống chậm rãi nơi cực Bắc của Tổ quốc. Ảnh Nguyễn Ngọc Đô
Với vẻ đẹp nguyên sơ, không khí trong lành và sắc hoa dịu dàng giữa cao nguyên đá, Lũng Cú mùa anh đào là gợi ý lý tưởng cho những chuyến du lịch đầu năm. Một hành trình vừa ngắm hoa, vừa khám phá thiên nhiên và cảm nhận nhịp sống chậm rãi nơi cực Bắc của Tổ quốc. Ảnh Nguyễn Ngọc Đô
