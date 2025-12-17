'Săn' hoa anh đào nở sớm ở Lũng Cú

Lũng Cú vào mùa hoa anh đào khoác sắc hồng dịu giữa cao nguyên đá, trở thành điểm hẹn du lịch yên bình, hấp dẫn du khách tìm về nơi cực Bắc Tổ quốc.
Không chỉ phở hay bánh mì, tráng miệng Việt cũng được Michelin đánh giá cao, với 6 món ngọt phản ánh bản sắc vùng miền và sự giao thoa văn hóa.
Tân Hoa Xã đã đăng tải loạt ảnh phần nào hé lộ cuộc sống hiện tại của người dân ở thành phố Uvira, tỉnh Nam Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo.
Người đẹp Midu (Đặng Thị Mỹ Dung) mới đây khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt hình ảnh thả dáng tại thủ đô Tokyo – Nhật Bản.
Các chuyên gia đã phát hiện cấu trúc đá kỳ lạ dày 20 km bên dưới vỏ đại dương ở Bermuda. Độ dày chưa từng thấy ở bất cứ lớp đá tương tự nào trên thế giới.
Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV ba hàng ghế Pilot 2026 nâng cấp tại thị trường Mỹ với nhiều nâng cấp đáng chú ý về thiết kế, công nghệ và tiện nghi.
Rapper Đạt G bồng bế Bảo Ngọc khi tham dự một đám cưới. Cặp đôi kết hôn hồi tháng 7/2025.
Trang Nemo mới đây tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi “đu trend trạm tỷ” với loạt hình ảnh khoe visual cực đỉnh.
Hà Nội lắp gần 2.000 camera AI giám sát, phạt nguội: Ý thức chấp hành giao thông của người dân chuyển biến rõ rệt, vi phạm giờ hiếm thấy.
Đàm Thu Trang sinh con gái năm 2020, con trai năm 2023. Cựu người mẫu được nhiều khán giả khen ngợi về sắc vóc, phong cách thời trang.
'Hot girl trà sữa' Kiều Trinh Xíu mới đây gây chú ý khi xuất hiện trong bộ váy ren đen huyền bí, khoe trọn nhan sắc lộng lẫy cùng thần thái trưởng thành.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao, tài chính dư dả, chi tiêu hào phóng.
Dù chỉ vỏn vẹn 14m², căn hộ không mang lại cảm giác chật chội, trái lại còn chứng minh rằng thiết kế hợp lý, diện tích nhỏ không đồng nghĩa với bất tiện.
Noo Phước Thịnh – một trong những nam ca sĩ sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu bậc nhất showbiz Việt vẫn giữ trọn sức hút dù đã bước vào độ tuổi U40.
Pháo đài Por-Bazhyn là công trình cổ bí ẩn nằm trên đảo hồ Tere-Khol ở vùng Siberia của nước Nga, gợi nhiều tranh luận về nguồn gốc và chức năng.
Cô giáo tiểu học Trần Trân tiếp tục khiến netizen “đứng ngồi không yên” khi chia sẻ loạt hình ảnh mới khoe làn da trắng mịn, trong veo cùng nhan sắc dịu dàng.
Chi Pu mới đây khiến netizen bật cười xen lẫn thích thú khi loạt hình ảnh cô mặc đồ ngủ, đội mũ bảo hiểm và ngồi gặm bánh mì lề đường bất ngờ được chia sẻ.
Gái xinh ngân hàng Hà Kim tiếp tục ghi điểm với netizen khi xuất hiện với outfit xuống phố trẻ trung, năng động nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh, cuốn hút.
Các nhà sinh vật học đã phát hiện một loài cóc bí ngô mới trong khu rừng nhiệt đới ở Brazil. Loài mới được đặt tên là Brachycephalus lulai.
Chỉ với vài bước đơn giản, bạn có thể tự tay làm bánh cookie trang trí Noel, gửi gắm yêu thương và tạo niềm vui cho gia đình.
Tại khu đô thị Myrnohrad, 1.000 quân Ukraine phòng thủ đã kiệt sức, trong khi quân Nga kiểm soát làng Rivne đồng nghĩa "lò hơi" Myrnohrad đã đóng.