Lý do 'mỏm đá tử thần' ở Tuyên Quang tạm dừng đón khách?

Dẫn nguồn từ Báo VietnamPlus, UBND xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) vừa thông báo tạm dừng đón khách tham quan khu vực ‘mỏm đá tử thần’, điểm check-in nổi tiếng trên Cao nguyên đá Đồng Văn, từ nay đến hết ngày 16/9.

Trong thời gian này, toàn bộ tuyến đường bê tông từ Tượng đài Thanh niên xung phong lên mỏm đá cùng các lối đi lân cận sẽ được đóng cửa để phục vụ thi công.

Ảnh Hoàng Lâm

Ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang cho biết việc tạm dừng tham quan nhằm cải tạo hạ tầng, lắp đặt lan can và xếp hàng rào đá, vừa chỉnh trang cảnh quan, vừa đảm bảo an toàn cho du khách.

Mỏm đá “tử thần” nằm trên độ cao khoảng 1.700m so với mực nước biển, thuộc con đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ. Từ phố cổ Đồng Văn hay thị trấn Mèo Vạc cũ, du khách chỉ cần di chuyển khoảng 2km là tới nơi.

Con đường dẫn đến mỏm đá là một lối bê tông nhỏ ven vách núi dựng đứng, chủ yếu chỉ xe máy hoặc người đi bộ có thể di chuyển. Khi đến gần, du khách phải leo thêm 30 – 40m đường đá hiểm trở mới chạm tới mỏm đá nhô ra không trung. Chính vị trí “rợn người” này lại khiến nơi đây trở thành điểm hút khách đặc biệt.

Trong những năm qua, mỏm đá không chỉ hấp dẫn du khách Việt mà còn thu hút nhiều du khách quốc tế ưa mạo hiểm. Các travel blogger và nhiếp ảnh gia nước ngoài từng chia sẻ hình ảnh check-in tại đây, đưa địa danh này trở thành một trong những “tọa độ sống ảo” nổi tiếng nhất trên cao nguyên đá Đồng Văn.

Ảnh Bằng Phấn

Tuy nhiên, lượng khách đông kéo theo nguy cơ mất an toàn. Tháng 1/2021, một nam du khách Việt trượt chân ngã xuống khe đá khi đang trèo lên mỏm đá để chụp hình. Đến tháng 3/2023, một du khách Anh cũng bị thương khi leo ra mỏm đá để check-in.

Những sự cố này là lời cảnh báo về tính rủi ro của trải nghiệm mạo hiểm mà không trang bị đầy đủ kỹ năng và biện pháp bảo hộ. Chính quyền địa phương vì vậy quyết định nâng cấp, cải tạo hạ tầng nhằm hạn chế tối đa tai nạn.

Trong thời gian này, du khách đến Đồng Văn có thể lựa chọn những điểm tham quan khác cũng nổi tiếng không kém như phố cổ Đồng Văn, dinh thự họ Vương, cột cờ Lũng Cú hay chinh phục những cung đường quanh co của đèo Mã Pí Lèng.

Khi hạ tầng được cải tạo hoàn chỉnh, mỏm đá “tử thần” dự kiến sẽ trở lại với diện mạo an toàn và hấp dẫn hơn, tiếp tục là điểm nhấn trong hành trình khám phá Tuyên Quang của du khách trong và ngoài nước.