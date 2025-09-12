Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Lý do 'mỏm đá tử thần' ở Tuyên Quang tạm dừng đón khách?

Điểm check-in mỏm đá “tử thần” ở Tuyên Quang tạm dừng đón khách để nâng cấp hạ tầng, lắp lan can và tường rào đảm bảo an toàn du lịch.

Vân Giang (Tổng hợp)

Dẫn nguồn từ Báo VietnamPlus, UBND xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) vừa thông báo tạm dừng đón khách tham quan khu vực ‘mỏm đá tử thần’, điểm check-in nổi tiếng trên Cao nguyên đá Đồng Văn, từ nay đến hết ngày 16/9.

Trong thời gian này, toàn bộ tuyến đường bê tông từ Tượng đài Thanh niên xung phong lên mỏm đá cùng các lối đi lân cận sẽ được đóng cửa để phục vụ thi công.

mom-da.jpg
Ảnh Hoàng Lâm

Ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang cho biết việc tạm dừng tham quan nhằm cải tạo hạ tầng, lắp đặt lan can và xếp hàng rào đá, vừa chỉnh trang cảnh quan, vừa đảm bảo an toàn cho du khách.

Mỏm đá “tử thần” nằm trên độ cao khoảng 1.700m so với mực nước biển, thuộc con đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ. Từ phố cổ Đồng Văn hay thị trấn Mèo Vạc cũ, du khách chỉ cần di chuyển khoảng 2km là tới nơi.

Con đường dẫn đến mỏm đá là một lối bê tông nhỏ ven vách núi dựng đứng, chủ yếu chỉ xe máy hoặc người đi bộ có thể di chuyển. Khi đến gần, du khách phải leo thêm 30 – 40m đường đá hiểm trở mới chạm tới mỏm đá nhô ra không trung. Chính vị trí “rợn người” này lại khiến nơi đây trở thành điểm hút khách đặc biệt.

Trong những năm qua, mỏm đá không chỉ hấp dẫn du khách Việt mà còn thu hút nhiều du khách quốc tế ưa mạo hiểm. Các travel blogger và nhiếp ảnh gia nước ngoài từng chia sẻ hình ảnh check-in tại đây, đưa địa danh này trở thành một trong những “tọa độ sống ảo” nổi tiếng nhất trên cao nguyên đá Đồng Văn.

mom-da1.jpg
Ảnh Bằng Phấn

Tuy nhiên, lượng khách đông kéo theo nguy cơ mất an toàn. Tháng 1/2021, một nam du khách Việt trượt chân ngã xuống khe đá khi đang trèo lên mỏm đá để chụp hình. Đến tháng 3/2023, một du khách Anh cũng bị thương khi leo ra mỏm đá để check-in.

Những sự cố này là lời cảnh báo về tính rủi ro của trải nghiệm mạo hiểm mà không trang bị đầy đủ kỹ năng và biện pháp bảo hộ. Chính quyền địa phương vì vậy quyết định nâng cấp, cải tạo hạ tầng nhằm hạn chế tối đa tai nạn.

Trong thời gian này, du khách đến Đồng Văn có thể lựa chọn những điểm tham quan khác cũng nổi tiếng không kém như phố cổ Đồng Văn, dinh thự họ Vương, cột cờ Lũng Cú hay chinh phục những cung đường quanh co của đèo Mã Pí Lèng.

Khi hạ tầng được cải tạo hoàn chỉnh, mỏm đá “tử thần” dự kiến sẽ trở lại với diện mạo an toàn và hấp dẫn hơn, tiếp tục là điểm nhấn trong hành trình khám phá Tuyên Quang của du khách trong và ngoài nước.

#Mỏm đá tử thần Tuyên Quang #du lịch Tuyên Quang #cảnh quan cao nguyên đá Đồng Văn #an toàn du lịch #cải tạo hạ tầng du lịch #địa điểm check-in nổi tiếng

Bài liên quan

Du lịch

Tuyến du lịch Mã Pí Lèng – Mèo Vạc hút khách dịp hè

Đèo Mã Pí Lèng nối Mèo Vạc và Đồng Văn là điểm đến hút khách hè này, với cảnh quan ngoạn mục và trải nghiệm văn hóa đặc sắc vùng cao nguyên đá.

cao-nguyen.jpg
Mùa hè là thời điểm lý tưởng để khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn – vùng di sản địa chất độc đáo của Việt Nam. Với khí hậu mát mẻ, trời trong xanh, mây nhẹ và nắng dịu, hành trình qua đèo Mã Pí Lèng đến Mèo Vạc và Đồng Văn mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ giữa núi rừng hùng vĩ. Ảnh Giàng A Phớn
cao-nguyen1.jpg
Nằm ở độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển, Mã Pí Lèng là một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng nhất miền Bắc. Con đường Hạnh Phúc nối thị trấn Đồng Văn với Mèo Vạc uốn lượn qua các vách núi đá dựng đứng, một bên là vực sâu sông Nho Quế, một bên là núi đá tai mèo trập trùng. Toàn bộ đoạn đèo dài gần 20km này được xây dựng chủ yếu bằng sức người, là công trình tiêu biểu cho nghị lực của thanh niên xung phong thập niên 1960. Ảnh Giàng A Phớn
Xem chi tiết

Du lịch

Hành trình chinh phục núi đá Hà Giang – non nước Cao Bằng

Hành trình rong ruổi Hà Giang – Cao Bằng, khám phá đèo đá kỳ vĩ, thác Bản Giốc hùng vĩ, cột cờ Lũng Cú và hang Pắc Bó đầy dấu ấn lịch sử trải nghiệm khó quên.

ha-giang9.jpg
Một hành trình xuyên Đông Bắc kéo dài 5 ngày 4 đêm, băng qua những cung đèo uốn lượn giữa núi đá kỳ vĩ, đi từ cao nguyên đá Đồng Văn đến thác Bản Giốc cuồn cuộn nước trắng xóa, từ cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu Tổ quốc đến hang Pắc Bó nơi ghi dấu lịch sử. Chuyến đi của du khách Phạm Hoàng Yến là gợi ý hoàn hảo cho những ai mê “xê dịch” và mong muốn được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, sống chậm giữa miền sơn cước hùng vĩ. Ảnh Hoàng Yến
ha-giang10.jpg
Chuyến đi bắt đầu vào lúc 21h từ Hà Nội, khi nhóm bạn lựa chọn xe giường nằm hãng Bằng Phấn để di chuyển thẳng lên Hà Giang. Khoảng 3h sáng hôm sau, họ đặt chân đến Mã Pí Lèng Horizon – một homestay quen thuộc nằm tại số 91 Minh Khai, TP Hà Giang. Dù trời còn tối và se lạnh, nhóm vẫn tranh thủ nghỉ ngơi tại phòng dorm, đồng thời thuê xe máy để chuẩn bị cho hành trình khám phá vùng đất địa đầu phía Bắc. Ảnh Hoàng Yến
Xem chi tiết

Photo

Mê mẩn những ngôi làng cổ đẹp như tranh ở Hà Giang

Hà Giang – vùng đất nơi địa đầu Tổ Quốc không chỉ "thôi miên" du khách bởi phong cảnh hùng vĩ, các cung đường uốn lượn mà còn gây thương nhớ bởi những ngôi làng cổ đẹp tựa cổ tích.

Me man nhung ngoi lang co dep nhu tranh o Ha Giang
 Hà Giang là vùng đất địa đầu tổ quốc, là mảnh đất sở hữu phong cảnh thiên nhiên kỳ vỹ, văn hóa độc đáo, ẩm thực phong phú và nhiều điểm đến hoang sơ, kỳ bí. Mảnh đất này còn chứa ẩn số đặc biệt được nhiều du khách tìm kiếm trong chuyến hành trình du lịch của mình. Ảnh Internet
Me man nhung ngoi lang co dep nhu tranh o Ha Giang-Hinh-2
Không chỉ lôi cuốn du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ nhưng không kém phần hoang dại mà Hà Giang còn hấp dẫn du khách trong nước và nước ngoài bởi những ngôi làng còn giữ được nét văn hóa với các ngôi nhà trình tường, mái ngói âm dương của đồng bào dân tộc. Ảnh Internet 
Me man nhung ngoi lang co dep nhu tranh o Ha Giang-Hinh-3
 Làng cổ Thiên Hương hay còn gọi là làng Mã Pắng nằm cách trung tâm thị trấn Đồng Văn khoảng 6km. Đây là ngôi làng đã có hơn 100 tuổi đời tại Hà Giang với những ngôi nhà trình tường cùng lớp mái cổ kính. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp còn khá nguyên sơ. Dù đã trải qua trăm năm nhưng dường như làng cổ này vẫn đang sống mãi với nét đẹp cổ xưa ấy. Khung cảnh xung quanh làng cổ mang đến một cảm giác yên bình, thư thái và dễ chịu cho bất cứ du khách nào ghé thăm. Ảnh Internet
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới