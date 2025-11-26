Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loại bánh đặc sản Tuyên Quang, nặng gần nửa cân, thơm bùi níu chân du khách

Du lịch

Loại bánh đặc sản Tuyên Quang, nặng gần nửa cân, thơm bùi níu chân du khách

Từ hạt tam giác mạch giản dị, người Hà Giang làm nên chiếc bánh nướng gần nửa cân thơm bùi, mềm xốp, trở thành đặc sản níu chân du khách mỗi mùa cao nguyên đá.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cuối năm, khi những cung đường Hà Giang bắt đầu khoác lên sắc tím hồng của mùa hoa tam giác mạch, du khách lại nao lòng trước vẻ đẹp mộc mạc mà quyến rũ của cao nguyên đá. Ảnh MIA
Cuối năm, khi những cung đường Hà Giang bắt đầu khoác lên sắc tím hồng của mùa hoa tam giác mạch, du khách lại nao lòng trước vẻ đẹp mộc mạc mà quyến rũ của cao nguyên đá. Ảnh MIA
Nhưng bên cạnh những thảm hoa hút mắt, vùng đất cực Bắc còn níu chân biết bao người bằng một món đặc sản bình dị mà độc đáo – bánh tam giác mạch, loại bánh to gần nửa cân, chỉ cần cầm lên cũng cảm nhận được sự “đầy đặn” của hương vị núi rừng.
Nhưng bên cạnh những thảm hoa hút mắt, vùng đất cực Bắc còn níu chân biết bao người bằng một món đặc sản bình dị mà độc đáo – bánh tam giác mạch, loại bánh to gần nửa cân, chỉ cần cầm lên cũng cảm nhận được sự “đầy đặn” của hương vị núi rừng.
Khác với vẻ mỏng manh của cánh hoa, hạt tam giác mạch lại nhỏ xíu và giàu dinh dưỡng đến bất ngờ. Sau mỗi mùa hoa tàn, bà con người Mông bắt đầu thu hái, phơi hạt dưới nắng để chuẩn bị cho mẻ bánh mới. Ảnh 2 Trip
Khác với vẻ mỏng manh của cánh hoa, hạt tam giác mạch lại nhỏ xíu và giàu dinh dưỡng đến bất ngờ. Sau mỗi mùa hoa tàn, bà con người Mông bắt đầu thu hái, phơi hạt dưới nắng để chuẩn bị cho mẻ bánh mới. Ảnh 2 Trip
Những hạt nhỏ bằng nửa hạt đỗ đen nhưng sạch đến từ căn nguyên, lớn lên giữa nắng gió, không hóa chất, không can thiệp, giữ trọn sự nguyên bản của vùng cao.
Những hạt nhỏ bằng nửa hạt đỗ đen nhưng sạch đến từ căn nguyên, lớn lên giữa nắng gió, không hóa chất, không can thiệp, giữ trọn sự nguyên bản của vùng cao.
Làm bánh tam giác mạch không đơn thuần là công việc bếp núc. Đó là nghề truyền đời, là sự kiên nhẫn và cả kinh nghiệm của người thợ. Hạt phơi khô đủ độ rồi được xay bằng cối, từng vòng chậm rãi để bột mịn như bột gạo. Chỉ khi đạt độ mịn này, bánh khi nướng mới mềm xốp, bùi thơm và không còn chút cảm giác sạn. Ảnh Hoàng Tùng
Làm bánh tam giác mạch không đơn thuần là công việc bếp núc. Đó là nghề truyền đời, là sự kiên nhẫn và cả kinh nghiệm của người thợ. Hạt phơi khô đủ độ rồi được xay bằng cối, từng vòng chậm rãi để bột mịn như bột gạo. Chỉ khi đạt độ mịn này, bánh khi nướng mới mềm xốp, bùi thơm và không còn chút cảm giác sạn. Ảnh Hoàng Tùng
Bột sau khi xay được nhào với nước theo tỉ lệ bí quyết, tạo thành khối bột dẻo thơm, rồi nặn thành chiếc bánh to bằng cả bàn tay, dày 2–3cm. Bánh được hấp trước để giữ độ ẩm, sau đó nướng trên bếp than hồng – nơi hương thơm núi rừng thật sự “thức giấc”. Ảnh Minh Thu
Bột sau khi xay được nhào với nước theo tỉ lệ bí quyết, tạo thành khối bột dẻo thơm, rồi nặn thành chiếc bánh to bằng cả bàn tay, dày 2–3cm. Bánh được hấp trước để giữ độ ẩm, sau đó nướng trên bếp than hồng – nơi hương thơm núi rừng thật sự “thức giấc”. Ảnh Minh Thu
Mùi bánh nướng lan vào gió lạnh, hòa cùng khói than, khiến bất kỳ ai đi ngang chợ phiên cũng khó lòng không dừng lại. Ảnh MIA
Mùi bánh nướng lan vào gió lạnh, hòa cùng khói than, khiến bất kỳ ai đi ngang chợ phiên cũng khó lòng không dừng lại. Ảnh MIA
Những phiên chợ vùng cao từ Đồng Văn, Mèo Vạc đến Quản Bạ, hình ảnh quen thuộc là những người phụ nữ Mông váy áo sặc sỡ ngồi bên bếp lửa, đôi tay thoăn thoắt trở bánh. Trên mẹt tre là những chiếc bánh nhiều màu: vàng của bánh ngô, trắng của ngô nếp, và màu tím phớt thanh nhã của bánh tam giác mạch – sắc tím được tạo hoàn toàn tự nhiên từ hạt hoa. Ảnh Internet
Những phiên chợ vùng cao từ Đồng Văn, Mèo Vạc đến Quản Bạ, hình ảnh quen thuộc là những người phụ nữ Mông váy áo sặc sỡ ngồi bên bếp lửa, đôi tay thoăn thoắt trở bánh. Trên mẹt tre là những chiếc bánh nhiều màu: vàng của bánh ngô, trắng của ngô nếp, và màu tím phớt thanh nhã của bánh tam giác mạch – sắc tím được tạo hoàn toàn tự nhiên từ hạt hoa. Ảnh Internet
Bánh tam giác mạch có hai loại: mềm dẻo như bánh nếp hoặc nướng giòn rụm. Mỗi chiếc bánh lớn có thể đủ cho 2–3 người ăn, giá chỉ 10.000 – 15.000 đồng – một mức giá khiến món đặc sản vùng cao càng thêm gần gũi. Ăn nóng là ngon nhất: lớp ngoài giòn nhẹ, bên trong mềm, vị bùi lan chậm trong miệng, ấm lên giữa tiết trời se lạnh của vùng biên viễn. Ảnh Internet
Bánh tam giác mạch có hai loại: mềm dẻo như bánh nếp hoặc nướng giòn rụm. Mỗi chiếc bánh lớn có thể đủ cho 2–3 người ăn, giá chỉ 10.000 – 15.000 đồng – một mức giá khiến món đặc sản vùng cao càng thêm gần gũi. Ăn nóng là ngon nhất: lớp ngoài giòn nhẹ, bên trong mềm, vị bùi lan chậm trong miệng, ấm lên giữa tiết trời se lạnh của vùng biên viễn. Ảnh Internet
Đối với nhiều du khách, bánh tam giác mạch không chỉ là món ăn để thưởng thức cho biết. Nó là hương vị của núi rừng, là câu chuyện văn hóa được gói trong chiếc bánh thô mộc. Khi mang vài chiếc bánh về làm quà, nghĩa là bạn mang theo một phần ký ức Hà Giang – giản dị, ấm áp và đầy tình người. Ảnh dulichviet
Đối với nhiều du khách, bánh tam giác mạch không chỉ là món ăn để thưởng thức cho biết. Nó là hương vị của núi rừng, là câu chuyện văn hóa được gói trong chiếc bánh thô mộc. Khi mang vài chiếc bánh về làm quà, nghĩa là bạn mang theo một phần ký ức Hà Giang – giản dị, ấm áp và đầy tình người. Ảnh dulichviet
Vân Giang (Tổng hợp)
#Đặc sản bánh tam giác mạch #Vùng cao Hà Giang #Nghề làm bánh truyền thống #Hương vị núi rừng #Văn hóa ẩm thực miền núi #Hoa tam giác mạch mùa cao nguyên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT