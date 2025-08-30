Hà Nội

Du lịch

3 địa điểm miền Nam cho kỳ nghỉ 2/9, biển trong, hải sản tươi, giá hợp lý

Dịp lễ 2/9, du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ gần gũi thiên nhiên, biển xanh, bãi cát hoang sơ và hải sản tươi ngon, tránh đông, trải nghiệm trọn vẹn.

Vân Giang (Tổng hợp)

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 là thời điểm nhiều du khách miền Nam lên kế hoạch nghỉ ngơi, khám phá những vùng biển còn giữ nét hoang sơ, cảnh quan thanh bình, hải sản tươi ngon và nhiều trải nghiệm thú vị. Nếu muốn vừa tránh đông đúc vừa thưởng thức ẩm thực địa phương với chi phí hợp lý, 3 địa điểm dưới đây là lựa chọn đáng cân nhắc.

Hòn Sơn – thiên đường hoang sơ giữa biển khơi

Hòn Sơn (xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang cũ) là lựa chọn lý tưởng cho những du khách muốn tránh đông đúc, trải nghiệm thiên nhiên trong lành và thưởng thức hải sản phong phú. Đảo được bao quanh bởi 6 bãi biển đẹp, dân cư thưa thớt, chủ yếu là ngư dân thân thiện và mến khách.

du-lich-hon-son.jpg
Ảnh Crystalbay

Du khách có thể tắm biển tại bãi Bàng, ngắm bình minh từ đỉnh Ma Thiên Lãnh, khám phá làng chài nhỏ và thưởng thức hải sản tươi rói ngay sát biển. Một vòng đảo thuận tiện nhờ con đường duy nhất nối các bãi biển và điểm tham quan chính; chỉ cần thuê xe máy khoảng 150.000 đồng/ngày, du khách có thể khám phá Bãi Nhà, Bãi Bàng, Bãi Xếp, Bãi Thiên Tuế một cách tự do.

du-lich-hon-son-1.jpg
Ảnh Traveloka

Ẩm thực trên đảo là điểm nhấn đặc biệt: Cá, mực, tôm, ghẹ, nhum… đều được đánh bắt trong ngày, giá thành chỉ bằng 2/3 các đảo du lịch khác nhưng chất lượng vẫn tuyệt vời. Chợ Thiên Tuế là nơi du khách nên ghé để mua hải sản tươi về chế biến hoặc làm quà.

Làng chài Phước Hải – hòa mình vào nhịp sống biển

Chỉ cách trung tâm TP HCM khoảng 2 giờ lái xe, làng chài Phước Hải (huyện Long Đất, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) là điểm đến phù hợp cho du khách muốn vừa tận hưởng biển vừa trải nghiệm ẩm thực hải sản địa phương. Khung cảnh làng chài yên bình, nhiều góc check-in độc đáo như bờ kè Phước Hải, quảng trường trung tâm, hay bờ kè Lộc An nối cảng cá Lộc An – biển Lộc An.

lang-chai-phuoc-hai.jpg
Ảnh MIA

Ngoài việc chụp ảnh, du khách không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức hải sản tươi ngon, giá hợp lý. Món hàu sữa hấp tại đây chỉ khoảng 35.000 đồng/kg, các loại tôm, mực, cá được đánh bắt trong ngày, mang đến trải nghiệm ẩm thực đúng chất biển. Buổi sáng, chợ Phước Hải nhộn nhịp với hải sản tươi, vừa để ăn tại chỗ, vừa mua về làm quà.

lang-chai-phuoc-hai1.jpg
Ảnh Check in Vietnam

Bãi Nhát – “viên ngọc bí ẩn” của Côn Đảo

Nằm trên đảo Côn Sơn, quần đảo Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) sở hữu nhiều bãi biển đẹp nhưng Bãi Nhát luôn khiến du khách mê mẩn nhờ vẻ đẹp hoang sơ và độc đáo. Bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh và khung cảnh thiên nhiên gần như nguyên sơ, chưa bị thương mại hóa nhiều, khiến nơi đây vừa yên tĩnh vừa thơ mộng.

bai-nhat.jpg
Ảnh Crystalbay

Điều thú vị là Bãi Nhát “lúc hiện lúc ẩn” theo thủy triều. Khi thủy triều dâng, bãi cát gần như biến mất, chỉ khi nước rút, du khách mới thấy bãi biển trải dài dưới nắng vàng rực rỡ. Mỗi thời điểm trong ngày, bãi biển lại khoác lên mình một màu sắc khác nhau: ban ngày xanh biếc lấp lánh, chiều hoàng hôn nhuộm vàng, cam, tím, đỏ, tạo nên khung cảnh cực kỳ ấn tượng.

Tờ News (Australia) từng xếp Bãi Nhát vào danh sách “6 bãi biển hoang sơ nhất châu Á”, là điểm đến lý tưởng cho những du khách muốn tìm kiếm sự thanh bình và trải nghiệm thiên nhiên thuần khiết.

Lưu ý khi du lịch dịp 2/9

Kỳ nghỉ Quốc khánh thường kéo dài ít ngày và trùng cao điểm du lịch nên du khách cần chuẩn bị kỹ để chuyến đi trọn vẹn:

Đặt vé tàu xe, phòng nghỉ sớm: Các tuyến đến Côn Đảo, Kiên Giang hay Bà Rịa – Vũng Tàu thường kín chỗ trước lễ. Việc đặt vé, khách sạn hoặc homestay từ 2–3 tuần giúp tránh tình trạng hết phòng hoặc bị đội giá.

Chuẩn bị phương án di chuyển linh hoạt: Với các đảo như Hòn Sơn hay Côn Đảo, du khách nên theo dõi lịch tàu, chuyến bay và thời tiết, tránh tình trạng hoãn hủy ảnh hưởng lịch trình.

Mang theo tiền mặt: Một số điểm du lịch còn hạn chế thanh toán thẻ hoặc ví điện tử, nhất là khi mua hải sản tại chợ.

Tránh tập trung đông vào giờ cao điểm: Du khách có thể đi biển vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn để vừa có trải nghiệm đẹp, vừa thoải mái chụp ảnh mà không chen chúc.

Giữ vệ sinh và bảo vệ môi trường: Nhiều bãi biển còn hoang sơ, chưa có dịch vụ thu gom rác đầy đủ, du khách nên tự chuẩn bị túi rác nhỏ, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp.

