Du lịch

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đổi sắc theo mùa ở Bản Phùng

Bản Phùng (nay là xã Bản Máy, Tuyên Quang) níu chân lữ khách bằng vẻ đẹp ruộng bậc thang trùng điệp, bản làng yên bình và sắc màu văn hóa dân tộc.

Vân Giang (Tổng hợp)
lang-hanh-phuc2.jpg
Nằm giữa núi rừng trùng điệp, Bản Phùng (nay thuộc xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang) từ lâu đã được biết đến là “tuyệt tác ruộng bậc thang” của vùng cao phía Bắc. Ảnh Đi Cùng Rùa
lang-hanh-phuc1.jpg
Những mùa lúa nối tiếp nhau, khi xanh non, khi vàng óng, phủ khắp triền đồi, đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng, khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng. Ảnh Đi Cùng Rùa
lang-hanh-phuc2.jpg
Để đến được Bản Phùng, du khách phải vượt qua gần 30km đèo dốc quanh co, uốn lượn giữa núi non. Ảnh Đi Cùng Rùa
lang-hanh-phuc3.jpg
Hành trình ấy tuy có phần gian nan nhưng cũng chính là phần thưởng: mỗi khúc cua mở ra trước mắt là cảnh sắc hùng vĩ, nơi mây trời, núi rừng và bản làng như giao hòa trong một không gian đầy mê hoặc. Ảnh Đi Cùng Rùa
lang-hanh-phuc4.jpg
Từ trên cao nhìn xuống, những thửa ruộng bậc thang ở Bản Phùng như dải lụa mềm mại quấn quanh sườn núi, ôm trọn lấy những mái nhà nhỏ xinh của đồng bào dân tộc. Ảnh Đi Cùng Rùa
lang-hanh-phuc5.jpg
Không giống ruộng bậc thang ở Yên Bái hay Lào Cai, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì cao hơn, dốc hơn, mang dáng vẻ mạnh mẽ, độc đáo mà vẫn giữ nét êm đềm, ấm áp. Ảnh Đi Cùng Rùa
lang-hanh-phuc7.jpg
Mỗi mùa, Bản Phùng lại khoác lên mình một gam màu riêng, tháng 5 – 6, mùa nước đổ khiến ruộng bậc thang lấp lánh như gương trời khổng lồ, phản chiếu mây bay, nắng sớm và mạ non xanh biếc, đẹp tựa một bức thủy mặc hữu tình. Ảnh Đi Cùng Rùa
lang-hanh-phuc6.jpg
Đến tháng 7 – 8, sắc xanh mướt mát phủ đầy triền ruộng, trải dài bất tận, báo hiệu mùa màng trù phú và mang đến cảm giác thanh bình, yên ả. Ảnh Đi Cùng Rùa
lang-hanh-phuc.jpg
Rồi khi tháng 9 – 10 sang, cả Bản Phùng bừng lên trong sắc vàng rực rỡ, những thửa ruộng óng ả uốn lượn quanh núi, ôm ấp bản làng nhỏ bé, hương lúa chín theo gió lan tỏa, quyện cùng mây trắng bảng lảng, khiến lòng người bâng khuâng khó rời. Ảnh Đi Cùng Rùa
lang-hanh-phuc8.jpg
Chính sự đổi thay kỳ diệu ấy biến Bản Phùng thành chốn mà dù ghé lại bao lần, du khách vẫn luôn tìm thấy một vẻ đẹp mới lạ, không bao giờ trùng lặp. Ảnh Đi Cùng Rùa
