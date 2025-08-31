Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đổi sắc theo mùa ở Bản Phùng

Không chỉ chợ nổi, miền Tây còn có trải nghiệm cào nghêu thú vị khó quên
Không chỉ thưởng ngoạn sông nước, về miền Tây du khách còn có thể thử cào nghêu – hoạt động dân dã, vui nhộn và đậm chất văn hóa bản địa.
Miền Tây sông nước từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp bình dị, con người hiền hòa và những hoạt động gắn liền với đời sống mưu sinh. Nếu ai từng một lần rong ruổi trên những cánh đồng phù sa, đi chợ nổi hay chèo xuồng ba lá, thì chắc hẳn sẽ thêm ấn tượng khi thử một trải nghiệm rất khác: đi cào nghêu.
Cuối tuần về Hữu Lũng thư giãn, hái na và cắm trại giữa núi rừng xanh mát
Chỉ cách Hà Nội 2 giờ lái xe, Hữu Lũng – Hữu Liên mang đến trải nghiệm cắm trại, dạo chơi giữa thung lũng nguyên sơ và hái na đặc sản mùa thu.
Khác với các điểm du lịch nổi tiếng miền Bắc như Sa Pa, Mộc Châu hay Mai Châu, Hữu Lũng vẫn giữ được vẻ hoang sơ, yên bình. Những dòng suối trong xanh, mỏ nước lấp lánh và cánh đồng lúa xanh mơn mởn tạo nên một khung cảnh thanh bình, thơ mộng. Không gian rộng mở và khí hậu mát mẻ giúp du khách cảm nhận sự thư giãn tuyệt đối, thoát khỏi nhịp sống ồn ào, hối hả của phố thị.
Gợi ý những điểm đến miền Bắc lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ 2/9
Kỳ nghỉ lễ 2/9, miền Bắc với cảnh núi rừng thơ mộng, biển xanh, bản làng yên bình, hứa hẹn mang đến hành trình trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa khó quên.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025 kéo dài 3–4 ngày, vừa đủ để rời phố thị ồn ào, hít hà hương núi rừng, nghe tiếng sóng biển và hòa mình vào sắc màu văn hóa bản địa.
Với cảnh quan đa dạng và ẩm thực phong phú, miền Bắc đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho những du khách muốn trải nghiệm kỳ nghỉ trọn vẹn, dù đi tự túc hay chọn tour.
