Samsung ra mắt cảm biến 200MP ISOCELL HPC tối ưu thu sáng

Samsung vừa chính thức ra mắt ISOCELL HPC, cảm biến ảnh 200 megapixel mới nhất dành cho nhiếp ảnh trên điện thoại thông minh.

Cảm biến ISOCELL HPC được phát triển dựa trên kiến trúc ISOCELL của Samsung, đồng thời lần đầu tiên tích hợp công nghệ DeepPix do hãng phát triển.

Với mục tiêu tối ưu hóa khả năng thu nhận ánh sáng, cảm biến này giới thiệu kiến trúc điểm ảnh hoàn toàn mới mang tên DeepPix, hứa hẹn mang lại những nâng cấp vượt trội về dải tương phản động HDR, khả năng thu phóng và quay video.

Cảm biến 200MP kích thước 1/1,3 inch mới nhất của Samsung.

Cấu trúc điểm ảnh mới giúp tăng dung lượng giếng điện tích thêm 60% so với thế hệ trước nhờ công nghệ cách ly rãnh sâu phía trước. Công nghệ này mở rộng cả dung lượng của điốt quang và vùng khuếch tán nổi dùng chung, cho phép cảm biến tiếp nhận và lưu trữ nhiều ánh sáng hơn.

Bên cạnh đó, cảm biến còn hỗ trợ công nghệ HDR 16-bit trong một khung hình duy nhất, mang lại khả năng hiển thị màu sắc phong phú gấp 4 lần so với các phương pháp HDR thông thường.

Thay vì phải ghép nhiều mức phơi sáng khác nhau, ISOCELL HPC ghi lại đầy đủ thông tin HDR ngay trong một lần bấm máy, giúp giữ trọn vẹn màu sắc tự nhiên cùng chi tiết tinh xảo trong các điều kiện chụp phức tạp như ngược sáng mạnh hay nắng gắt.

Về khả năng ghi hình, thiết bị hỗ trợ quay video 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây, video 4K lên đến 180 khung hình/giây và video Full HD đạt tới 360 khung hình/giây khi tắt lấy nét tự động.

Điểm nhấn đáng chú ý khác chính là khả năng hỗ trợ HDR ở nhiều mức thu phóng ngay trên cảm biến. Trong khi phần lớn các cảm biến hiện nay giới hạn HDR ở một vài tỷ lệ zoom cố định, ISOCELL HPC mở rộng tính năng HDR đơn khung hình trên toàn bộ các mức zoom 1x, 1,5x, 2x, 3x và 4x.

Thuật toán thu nhỏ kích thước thông minh tích hợp trên cảm biến giúp duy trì chất lượng hình ảnh cùng dải tương phản ổn định trên mọi tiêu cự.

ISOCELL HPC mở rộng tính năng HDR đơn khung hình trên toàn bộ các mức zoom 1x, 1,5x, 2x, 3x và 4x.

Về thông số kỹ thuật, ISOCELL HPC sở hữu kích thước quang học 1/1,3 inch với kích thước điểm ảnh 0,6μm và độ phân giải thực tế lên đến 16.384 × 12.288 pixel.

Cảm biến tích hợp bộ lọc màu Tetra²pixel, hệ thống lấy nét tự động Super QPD, công nghệ Smart-ISO Pro HDR và tương thích với nhiều định dạng đầu ra như RAW10, RAW12, RAW14, RAW16.

Samsung cũng áp dụng công nghệ vi thấu kính độ chính xác cao kết hợp với lớp phủ chống phản quang truyền dẫn cao nhằm định hướng ánh sáng tối đa vào đi-ốt quang, đồng thời giảm thiểu hiện tượng phản xạ để tăng độ rõ nét và tính chính xác của màu sắc.

Công nghệ vi thấu kính độ chính xác cao định hướng tối đa ánh sáng đi vào diot.

Trong thời gian tới, thị trường Trung Quốc được dự đoán sẽ đón nhận hàng loạt mẫu smartphone flagship mới, với nhiều sản phẩm có thể được ra mắt ngay trong tháng 9.

Đây cũng là thời điểm các nhà sản xuất lớn đẩy mạnh những cải tiến về camera nhằm tạo khác biệt trong phân khúc cao cấp. Vì vậy, sự xuất hiện của cảm biến mới đang thu hút sự chú ý, đặc biệt khi Samsung đã trang bị cho sản phẩm nhiều công nghệ xử lý hình ảnh và lấy nét tiên tiến.

Hiện vẫn chưa thể xác định mẫu smartphone nào sẽ là thiết bị đầu tiên được trang bị cảm biến này. Hai ứng viên đáng chú ý đang được nhắc đến là dòng Oppo Find X10 và Vivo X500.

Cả hai đều được kỳ vọng sẽ sở hữu hệ thống camera cao cấp, trong đó khả năng chụp ảnh, quay video và xử lý hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng có thể trở thành những điểm nhấn quan trọng.