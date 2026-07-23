Samsung hợp tác cùng Gentle Monster và Warby Parker tung ra Galaxy Glass

Galaxy Glass được thiết kế như một thiết bị AI cá nhân hóa kiêm phụ kiện thời trang có thể đeo hằng ngày thông qua sự hợp tác với 2 hãng thời trang danh tiếng.

Samsung chính thức giới thiệu dòng kính thông minh Galaxy tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra ở London ngày 22/7. Sản phẩm được phát triển cùng hai thương hiệu kính mắt toàn cầu là Gentle Monster và Warby Parker, đánh dấu bước mở rộng của hệ sinh thái Galaxy ra ngoài phạm vi điện thoại thông minh.

Kính thông minh Samsung Galaxy ra mắt với 2 thiết kế thời trang của Gentle Monster và Warby Parker.

Thay vì chỉ là thiết bị công nghệ, chiếc kính mới của Samsung được thiết kế như một phụ kiện thời trang có thể đeo hằng ngày.

Khi AI tác nhân đang định hình lại cách người dùng tương tác với thiết bị di động, bước tiếp theo của Samsung là đưa AI đến gần người dùng hơn và phản hồi theo từng bối cảnh sử dụng.

Theo Samsung, kính thông minh tạo ra một phương thức tương tác mới, giúp AI cá nhân hóa hiện diện trong những khoảnh khắc thường nhật của cuộc sống.

Nền tảng sức mạnh cùng tính năng đến từ Chip Snapdragon AR1 Gen 1 cùng Gemini Intelligence.

Kính thông minh Galaxy có thời lượng pin lên đến 9 giờ cho một lần sạc, hộp sạc đi kèm cung cấp thêm 7 lần sạc đầy. Máy tích hợp camera giúp AI nhận diện bối cảnh hình ảnh người dùng đang quan sát, cùng chip Snapdragon AR1 Gen1 xử lý các tác vụ AI theo thời gian thực.

Toàn bộ khả năng cảm ứng, kết nối, tối ưu năng lượng và kiểm soát nhiệt được tích hợp trong một thiết kế nhỏ gọn. Samsung lưu ý thời lượng pin thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện mạng và tính năng sử dụng.

Sản phẩm được phát triển trên nền tảng Android XR và tích hợp trợ lý Gemini của Google. Ông Sameer Samat, Chủ tịch Android Ecosystem tại Google, cho biết Gemini trên kính thông minh Galaxy phản hồi tự nhiên dựa trên những gì người dùng đang nhìn thấy, đồng thời hỗ trợ rảnh tay xuyên suốt cả ngày.

Cận cảnh 2 phong cách thời trang của Kính thông minh Samsung Galaxy.

Kính thông minh Galaxy có thể tóm tắt tin nhắn dài, đọc to thông tin quan trọng, dịch trực tiếp và cho phép điều khiển bằng giọng nói. Tính năng điều khiển bằng cử chỉ hiện chỉ hỗ trợ khi kết nối với Galaxy Watch 9.

Khi được yêu cầu, trong môi trường công việc kính có thể ghi lại nội dung trên bảng trắng hoặc cuộc họp, tự động sắp xếp thông tin vào ứng dụng Samsung Notes để người dùng xem lại sau.

Kính cũng hỗ trợ tìm đường, gợi ý địa điểm xung quanh và dịch trực tiếp nhiều ngôn ngữ khi giao tiếp trực tiếp. Người dùng còn có thể chia sẻ góc nhìn của mình khi gọi điện hoặc ghi hình theo góc nhìn cá nhân mà không cần dùng tay.

Tại sự kiện, Samsung giới thiệu hai phiên bản thiết kế. Bản hợp tác cùng Gentle Monster có gọng kính mảnh màu đen, viền trên thẳng kết hợp các góc bo mềm mại ở phía dưới.

Bản hợp tác cùng Warby Parker có đường chân mày hơi hướng lên, tông màu nâu. Trong quá trình phát triển, Samsung phối hợp với hai đối tác để tối ưu các điểm tiếp xúc ở vùng trán và tai, nhằm tăng độ thoải mái khi đeo trong thời gian dài.

Samsung hiện chưa công bố giá bán và ngày mở bán chính thức tại Việt Nam.