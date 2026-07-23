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Số hóa - Xe

Kính thông minh VisionRay Flow Pro AI sở hữu camera 20MP siêu gọn nhẹ

Với giá 5,3 triệu, kính VisionRay Flow Pro AI tích hợp camera 20MP, AI, dịch thuật, công nghệ giảm ồn, pin 12 giờ, nhưng chỉ nặng 35g.

Tuệ Minh

Nhà sản xuất DPVR vừa công bố ra mắt kính râm thông minh VisionRay Flow Pro AI với giá 5,3 triệu đồng. Với mức giá này, sản phẩm hướng trực tiếp đến phân khúc người tiêu dùng phổ thông, sản phẩm này hứa hẹn thay đổi cách con người tương tác với thế giới xung quanh nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa tính thời trang và các tính năng thông minh vượt trội.

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Tích hợp nhiều công nghệ, VisionRay Flow Pro đồng thời sở hữu thiết kế rất thời thượng linh hoạt.

Điểm cộng đầu tiên của thiết bị nằm ở ngôn ngữ thiết kế thời thượng và vô cùng linh hoạt. Nhờ áp dụng bảng màu CMF đa sắc độc đáo, chiếc kính dễ dàng phối hợp ăn ý với nhiều phong cách trang phục khác nhau, từ năng động, cá tính cho đến lịch lãm, sang trọng.

Đặc biệt, dù tích hợp hàng loạt linh kiện điện tử tối tân, sản phẩm vẫn duy trì được trọng lượng siêu nhẹ chỉ vỏn vẹn 35 gram. Trọng lượng lý tưởng này giúp người dùng cảm thấy hoàn toàn thoải mái, nhẹ nhàng khi đeo liên tục trong suốt ngày dài mà không hề gặp cảm giác nặng nề hay khó chịu ở sống mũi.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, sức mạnh công nghệ bên trong VisionRay Flow Pro AI mới thực sự là yếu tố tạo nên sự khác biệt. Thiết bị sở hữu hệ thống camera có độ phân giải lên tới 20 MP, đi kèm cấu trúc ổn định hình ảnh hoàn toàn mới giúp mọi khoảnh khắc được ghi lại một cách sắc nét, mượt mà.

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Sản phẩm chỉ nặng 35g đảm bảo vừa gu thẩm mỹ, thời trang và thoải mái khi đeo.

Khả năng quay video chất lượng cao lên đến độ phân giải 4K ở tốc độ 30 khung hình trên giây biến chiếc kính này thành một công cụ làm nội dung vô cùng tiện lợi cho các nhà sáng tạo hoặc những ai đam mê xê dịch.

Khả năng xử lý ngôn ngữ đa dạng từ trí tuệ nhân tạo ChatGPT tích hợp sẵn mở ra những trải nghiệm tương tác vô cùng thông minh. Người dùng có thể dễ dàng kích hoạt trợ lý ảo để nhận diện khung cảnh xung quanh hoặc đặt các câu hỏi truy vấn dữ liệu một cách nhanh chóng.

Hơn thế nữa, tính năng dịch thuật đa ngôn ngữ theo thời gian thực hoạt động như một người phiên dịch mẫn cán ngay trước mắt, xóa bỏ mọi rào cản giao tiếp khi đi du lịch hay làm việc trong môi trường quốc tế.

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VisionRay Flow Pro dùng công nghệ truyền âm qua xương kết hợp chống ồn cho các hoạt động dã ngoại.

Để đảm bảo các tính năng thông minh vận hành trơn tru trong mọi điều kiện, DPVR đã trang bị cho sản phẩm giải pháp truyền âm thanh qua xương kết hợp cùng công nghệ giảm tiếng ồn tiên tiến.

Cải tiến này giúp chất lượng cuộc gọi lẫn các câu lệnh gửi tới AI luôn rõ ràng, chính xác ngay cả khi người dùng đang di chuyển trên những con phố đông đúc và náo nhiệt nhất. Viên pin của kính cung cấp thời gian sử dụng bền bỉ lên đến 12 giờ liên tục, đủ sức đồng hành cùng mọi hoạt động từ sáng sớm cho đến đêm muộn.

Với mức giá niêm yết vô cùng hấp dẫn chỉ 5,3 triệu đồng, VisionRay Flow Pro AI chắc chắn sẽ là một lựa chọn công nghệ đáng cân nhắc cho những ai muốn đi tiên phong trong kỷ nguyên thiết bị hỗ trợ trí tuệ nhân tạo.

Bước vào thế giới công nghệ với kính thông minh VisionRay Flow Pro A.
DPVR/Tech Radar
#Kính thông minh tích hợp AI #Thiết kế thời trang nhẹ nhàng #Camera 20MP và quay 4K #Trợ lý ảo đa ngôn ngữ #Công nghệ truyền âm xương và giảm ồn

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