Jeff Bezos chi 1 tỷ USD cho "canh bạc" thắng lớn

Khi Amazon công bố chi 970 triệu USD để thâu tóm Twitch vào tháng 8/2014, không ít chuyên gia Phố Wall đã tỏ ra hoài nghi. Thời điểm đó, Twitch mới chỉ là một startup ba năm tuổi, chưa tạo ra lợi nhuận và nổi tiếng với mô hình phát trực tiếp cảnh người khác chơi game - ý tưởng bị nhiều người đánh giá là khó có thể trở thành một ngành kinh doanh bền vững. Thương vụ này cũng là khoản mua lại lớn nhất trong lịch sử Amazon lúc bấy giờ, tiêu tốn khoảng 20% lượng tiền mặt mà tập đoàn đang nắm giữ. Trong khi Google từng tiến sát thỏa thuận nhưng rút lui vì lo ngại vấn đề chống độc quyền, Jeff Bezos lại nhìn thấy tiềm năng ở một xu hướng tiêu dùng hoàn toàn mới thay vì chỉ nhìn vào những con số tài chính trước mắt. Với ông, Twitch không đơn thuần là nền tảng game mà là nơi hàng chục triệu người dành hàng tỷ phút mỗi tháng để tương tác và giải trí theo cách chưa từng có trước đó.

Jeff Bezos đặt cược gần 1 tỷ USD vào Twitch khi nền tảng này mới chỉ ba năm tuổi và chưa tạo ra lợi nhuận.

Hơn một thập kỷ sau, quyết định từng bị chế giễu ấy đang được nhìn nhận dưới góc độ rất khác. Theo nhiều ước tính của giới phân tích, Twitch hiện có giá trị khoảng 45 tỷ USD, cao gấp hơn 46 lần mức Amazon từng bỏ ra để sở hữu nền tảng này. Quy mô người dùng cũng tăng trưởng mạnh mẽ với khoảng 240 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng và 35 triệu người dùng hằng ngày trên toàn cầu. Chỉ riêng năm 2024, người dùng đã dành hơn 20,8 tỷ giờ để theo dõi các nội dung phát trực tiếp trên Twitch, giúp nền tảng nắm khoảng 54% thị phần livestream toàn cầu tính theo thời lượng xem. Những con số này cho thấy Twitch không chỉ giữ vững vị trí số một trong lĩnh vực livestream game mà còn mở rộng sang nhiều nội dung khác như âm nhạc, thể thao điện tử, sáng tạo nội dung và các chương trình trò chuyện trực tiếp.

Điều đáng chú ý là giá trị của Twitch không chỉ nằm ở doanh thu riêng. Các chuyên gia cho rằng trong tổng mức định giá khoảng 45 tỷ USD, chỉ gần 19 tỷ USD đến từ hoạt động kinh doanh trực tiếp của nền tảng, trong khi hơn một nửa còn lại là giá trị chiến lược mang đến cho hệ sinh thái Amazon. Twitch góp phần giữ chân người dùng Amazon Prime thông qua các quyền lợi độc quyền, thúc đẩy nhu cầu sử dụng hạ tầng điện toán đám mây AWS và cung cấp dữ liệu quan trọng về nhóm khách hàng trẻ từ 18-34 tuổi - phân khúc mà nhiều thương hiệu muốn tiếp cận. Đồng thời, nền tảng này cũng mở ra cơ hội phát triển quảng cáo video, giúp Amazon mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực truyền thông số. Đây cũng là cách các "ông lớn" công nghệ thường đánh giá một thương vụ: không chỉ dựa trên lợi nhuận trực tiếp mà còn trên khả năng tạo sức mạnh cộng hưởng cho toàn bộ hệ sinh thái.

Twitch hiện được xem là nền tảng livestream lớn nhất thế giới, đóng vai trò chiến lược trong hệ sinh thái Amazon.

Tuy nhiên, thành công của Twitch không đồng nghĩa với việc đây là một doanh nghiệp "hái ra tiền". Đầu năm 2024, CEO Twitch Dan Clancy thừa nhận nền tảng vẫn chưa có lãi sau gần một thập kỷ thuộc sở hữu Amazon. Chỉ ít ngày sau tuyên bố này, công ty cắt giảm khoảng 35% nhân sự, tương đương gần 500 người, đồng thời rút khỏi thị trường Hàn Quốc vì chi phí vận hành quá cao. Đây là hệ quả của đặc thù livestream – loại hình nội dung tiêu tốn lượng băng thông khổng lồ khi phải phục vụ hàng triệu người xem cùng lúc, trong khi phần lớn người dùng không trả phí. Dù doanh thu năm 2024 đạt khoảng 1,8 tỷ USD, khoản thu này vẫn chưa đủ để bù đắp chi phí hạ tầng và vận hành quy mô toàn cầu.

Câu chuyện của Twitch vì thế trở thành ví dụ điển hình cho triết lý đầu tư dài hạn của Jeff Bezos. Nếu đánh giá bằng lợi nhuận kế toán, đây là khoản đầu tư chưa mang lại kết quả như kỳ vọng. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ chiến lược, Amazon đã sở hữu vị trí thống trị trong một ngành công nghiệp giải trí mới nổi với mức giá chưa đến 1 tỷ USD - con số mà ngày nay gần như không còn khả thi để mua lại. Bài học lớn nhất không nằm ở sự liều lĩnh, mà ở khả năng nhìn thấy sự thay đổi trong hành vi người dùng trước khi thị trường nhận ra và đủ kiên nhẫn để nuôi dưỡng khoản đầu tư suốt nhiều năm. Trong thế giới Big Tech, không phải mọi tài sản giá trị đều tạo ra lợi nhuận ngay lập tức, nhưng những doanh nghiệp dám chờ đợi thường là những doanh nghiệp có cơ hội định hình tương lai.