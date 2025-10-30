Hà Nội

Samsung Galaxy gập 3 chính thức lộ diện bên lề hội nghị APEC

Số hóa

Samsung Galaxy gập 3 chính thức lộ diện bên lề hội nghị APEC

Samsung đã chính thức giới thiệu mẫu điện thoại gập 3 đầu tiên của hãng tại triển lãm K-Tech Showcase bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025.

Tuệ Minh
Sau nhiều tháng úp mở, Samsung được cho là sẽ chính thức trình làng smartphone gập ba đầu tiên của hãng trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025, diễn ra từ 31/10 đến 1/11 tại Gyeongju, Hàn Quốc.
Tại K-Tech Showcase, Samsung chỉ trưng bày 2 mẫu Galaxy Z TriFold đặt sau lớp kính bảo vệ – một chiếc ở trạng thái gập, một chiếc mở hoàn toàn. Báo chí và khách mời không được phép cầm, chạm hoặc thao tác trực tiếp, cho thấy sản phẩm vẫn đang trong giai đoạn tiền thương mại hóa.
Dù vậy, những hình ảnh và video ghi lại từ sự kiện Ice Universe và các trang tin Hàn Quốc như Dailian đã hé lộ gần như toàn bộ thiết kế bên ngoài của thiết bị.
Galaxy Z TriFold gây chú ý với thiết kế 3 màn hình liền mạch, có khả năng gập hai lần theo cơ chế gập vào trong (G-shaped) – tương tự các nguyên mẫu Flex G mà Samsung từng giới thiệu trước đó.
Thiết kế này giúp bảo vệ màn hình linh hoạt tốt hơn khi gập lại, đồng thời giữ cho màn hình ngoài luôn sẵn sàng sử dụng.
Khác với Huawei Mate XT dùng cơ chế gập hình “S” (một vào trong, một ra ngoài), hướng tiếp cận của Samsung cho thấy sự ưu tiên về độ bền và tính thực tiễn.
Khi gập lại, máy trông như một smartphone truyền thống với màn hình ngoài 6.49 inch, phù hợp cho các tác vụ thông thường.
Khi mở hoàn toàn, thiết bị biến hình thành một chiếc tablet với màn hình chính gần 10 inch (khoảng 9.96 inch) – một con số ấn tượng, hứa hẹn mang lại trải nghiệm giải trí và làm việc vượt trội.
Samsung vẫn duy trì camera selfie dạng đục lỗ ở giữa, cùng viền màn hình tương đối mảnh, giúp tổng thể thiết bị trông cân đối và hiện đại.
Theo các nguồn tin từ Hàn Quốc, Galaxy Z TriFold sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy – phiên bản tối ưu hiệu năng dành riêng cho thiết bị Samsung.
Máy hỗ trợ NFC, sạc không dây và sạc ngược không dây, khẳng định đây là một mẫu flagship thực thụ chứ không chỉ dừng ở mức thử nghiệm công nghệ.
Ngoài ra, hệ thống ba camera sau được bố trí trên cụm mô-đun tương tự Galaxy Z Fold series, giúp thiết kế tổng thể liền mạch và dễ nhận diện trong dòng sản phẩm gập của hãng.
Samsung dự kiến chỉ sản xuất từ 50.000 đến 100.000 chiếc Galaxy Z TriFold trong giai đoạn đầu, cho thấy đây là dòng sản phẩm mang tính thử nghiệm công nghệ hơn là thương mại đại trà.
Bên cạnh đó, nguồn tin nội bộ cho biết thiết bị sẽ không bán tại thị trường Mỹ, mà tập trung vào các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và Đài Loan. Giá bán vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng sẽ cao hơn Galaxy Z Fold7 đáng kể do cấu trúc cơ học phức tạp.
Samsung chưa xác nhận ngày ra mắt chính thức, song nhiều nguồn tin dự đoán sản phẩm sẽ được công bố rộng rãi vào cuối năm nay, cùng với chiến dịch truyền thông riêng biệt để đánh dấu một kỷ nguyên mới trong dòng Galaxy Z.
Smartphone gập 3 thu hút sự chú ý tại gian trưng bày của Samsung bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC.
Tuệ Minh
