Huawei chuẩn nâng cấp smartphone gập 3 Mate XT dù chưa ai đuổi kịp

Cả thế giới còn chưa thể làm tốt với điện thoại gập đôi, Huawei đã lên lịch cho mẫu smartphone gập 3 danh tiếng của họ.

Huawei đã chính thức xác nhận thời điểm ra mắt chiếc smartphone gập ba thế hệ thứ hai của hãng mang tên Mate XTs.

Sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 14h30 ngày 4/9 theo giờ Bắc Kinh (tức 6h30 sáng theo giờ UTC). Đây là sản phẩm kế nhiệm dòng Mate XT ra mắt vào năm ngoái, đồng thời tiếp tục mở rộng danh mục thiết bị gập nhiều bản lề của Huawei.

Thư mời xác nhận sự kiện ra mắt smartphone gập 3 thế hệ tiếp theo của Huawei.

Ông Richard Yu, CEO mảng Kinh doanh Tiêu dùng Huawei, đã chia sẻ một đoạn teaser ngắn về sản phẩm. Trong video, ông xuất hiện cùng chiếc Mate XTs với bút cảm ứng trên màn hình chính.

Thiết bị xuất hiện với màu trắng kết hợp viền vàng, mang thiết kế tương đồng về kích thước với người tiền nhiệm. Mate XTs được hé lộ với hai màu sắc mới so với năm ngoái, có sẵn trong các tùy chọn Đỏ hoặc Đen.

Trong các teaser, Mate XTs được nhìn thấy có màu tím mới và một tùy chọn màu trắng. Teaser cũng tiết lộ rằng Mate XTs sẽ hỗ trợ đầu vào bằng bút stylus.

Theo các tin đồn trước đó, Mate XTs sẽ được trang bị chipset Kirin 9020 mới, hỗ trợ kết nối vệ tinh. Máy dự kiến sở hữu camera chính 50 MP với khẩu độ thay đổi, đi kèm ống kính tiềm vọng telephoto nâng cấp. Trong khi đó, màn hình và dung lượng pin được cho là sẽ giữ nguyên như trên Mate XT.

Mate XTs sẽ có thể sử dụng với bút stylus.

Theo cửa hàng trực tuyến, mẫu smartphone "Chưa có đối thủ" thế hệ tiếp theo sẽ được bán ra với các tuỳ chọn Ram và bộ nhớ 16GB/256GB, 12GB/512GB và 16GB/1TB.

Về giá bán, Mate XTs nhiều khả năng sẽ có mức giá khởi điểm tương tự thế hệ trước là 20.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 73,7 triệu đồng. Đây tiếp tục là một trong những dòng smartphone cao cấp nhất trên thị trường Trung Quốc.

Trong khi đó, Mate XT cũng có thêm các màu mới sẵn để đặt trước thông qua cửa hàng trực tuyến chính thức của Huawei tại Trung Quốc. Danh sách cửa hàng xác nhận bốn tùy chọn màu sắc, cụ thể là - Đen tối, Trắng, Tím Hibiscus và Đỏ Ruihong.