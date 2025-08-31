Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

Huawei chuẩn nâng cấp smartphone gập 3 Mate XT dù chưa ai đuổi kịp

Cả thế giới còn chưa thể làm tốt với điện thoại gập đôi, Huawei đã lên lịch cho mẫu smartphone gập 3 danh tiếng của họ.

Tuệ Minh

Huawei đã chính thức xác nhận thời điểm ra mắt chiếc smartphone gập ba thế hệ thứ hai của hãng mang tên Mate XTs.

Sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 14h30 ngày 4/9 theo giờ Bắc Kinh (tức 6h30 sáng theo giờ UTC). Đây là sản phẩm kế nhiệm dòng Mate XT ra mắt vào năm ngoái, đồng thời tiếp tục mở rộng danh mục thiết bị gập nhiều bản lề của Huawei.

gsmarena001-1756290133903-1756290134562773533630-1756304280128-17563042802081535878652-6419.jpg

Thư mời xác nhận sự kiện ra mắt smartphone gập 3 thế hệ tiếp theo của Huawei.

Ông Richard Yu, CEO mảng Kinh doanh Tiêu dùng Huawei, đã chia sẻ một đoạn teaser ngắn về sản phẩm. Trong video, ông xuất hiện cùng chiếc Mate XTs với bút cảm ứng trên màn hình chính.

Thiết bị xuất hiện với màu trắng kết hợp viền vàng, mang thiết kế tương đồng về kích thước với người tiền nhiệm. Mate XTs được hé lộ với hai màu sắc mới so với năm ngoái, có sẵn trong các tùy chọn Đỏ hoặc Đen.

Trong các teaser, Mate XTs được nhìn thấy có màu tím mới và một tùy chọn màu trắng. Teaser cũng tiết lộ rằng Mate XTs sẽ hỗ trợ đầu vào bằng bút stylus.

Theo các tin đồn trước đó, Mate XTs sẽ được trang bị chipset Kirin 9020 mới, hỗ trợ kết nối vệ tinh. Máy dự kiến sở hữu camera chính 50 MP với khẩu độ thay đổi, đi kèm ống kính tiềm vọng telephoto nâng cấp. Trong khi đó, màn hình và dung lượng pin được cho là sẽ giữ nguyên như trên Mate XT.

Mate XTs sẽ có thể sử dụng với bút stylus.

Theo cửa hàng trực tuyến, mẫu smartphone "Chưa có đối thủ" thế hệ tiếp theo sẽ được bán ra với các tuỳ chọn Ram và bộ nhớ 16GB/256GB, 12GB/512GB và 16GB/1TB.

Về giá bán, Mate XTs nhiều khả năng sẽ có mức giá khởi điểm tương tự thế hệ trước là 20.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 73,7 triệu đồng. Đây tiếp tục là một trong những dòng smartphone cao cấp nhất trên thị trường Trung Quốc.

Trong khi đó, Mate XT cũng có thêm các màu mới sẵn để đặt trước thông qua cửa hàng trực tuyến chính thức của Huawei tại Trung Quốc. Danh sách cửa hàng xác nhận bốn tùy chọn màu sắc, cụ thể là - Đen tối, Trắng, Tím Hibiscus và Đỏ Ruihong.

Samsung giới thiệu Galaxy Tab S10 series mới.
#Huawei Mate XTs #smartphone gập ba Huawei #điện thoại gập nhiều bản lề #Huawei Mate XT #kết nối vệ tinh Huawei #smartphone cao cấp Huawei

Bài liên quan

Số hóa

Huawei Pura 80 Ultra: Đối thủ khiến Galaxy S25 Ultra dè chừng

Với thiết kế sang trọng, camera cảm biến 1 inch và pin 5.700 mAh, Huawei Pura 80 Ultra đang trở thành đối thủ đáng gờm của Galaxy S25 Ultra.

hu-1.png
Huawei Pura 80 Ultra đang thu hút sự chú ý với hệ thống camera cảm biến 1 inch và cụm kính tiềm vọng kép độc đáo.
hu-2.png
Thiết kế bo cong bốn cạnh tạo cảm giác cầm nắm thoải mái, khác biệt rõ nét với kiểu dáng vuông vức của Galaxy S25 Ultra.
Xem chi tiết

Số hóa

Camera tele kép trên Huawei Pura 80 đột phá hay chiêu trò?

Cụm camera tele tiêu cự kép trên Huawei Pura 80 Ultra đang khiến giới công nghệ tranh cãi: Đây là bước tiến thực sự hay chỉ là mánh marketing bắt mắt?

hu-1.png
Huawei Pura 80 Ultra gây chú ý khi tích hợp hai mức zoom quang 3.7x và 9.4x vào cùng một camera tele duy nhất.
hu-2.png
Cơ chế này dùng lăng kính di chuyển để thay đổi hướng ánh sáng, mang lại hai tiêu cự 83 mm và 212 mm trên cùng cảm biến 50MP.
Xem chi tiết

Số hóa

4 camera smartphone của Huawei khiến iPhone, Galaxy lép vế

Dòng Huawei Pura 80 mang đến 4 flagship sở hữu camera siêu khủng, công nghệ đỉnh cao, hứa hẹn vượt mặt cả iPhone lẫn Galaxy trong cuộc đua nhiếp ảnh.

c3.png
Huawei vừa tung ra loạt flagship Pura 80 với 4 phiên bản mang camera đỉnh nhất phân khúc.
c-1.png
Tất cả đều dùng cảm biến chính 50MP có khẩu độ thay đổi và công nghệ giảm nhiễu AI.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới