Samsung Đạt Kỷ Lục Lợi Nhuận Quý 1/2026 Nhờ Sức Mạnh Mảng Bán Dẫn

Nhu cầu bộ nhớ DRAM và NAND tiếp tục tăng cao

Bên cạnh chip HBM, Samsung còn được hưởng lợi lớn từ nhu cầu không ngừng tăng đối với bộ nhớ DRAM và chip lưu trữ flash NAND. Sự kết hợp này đã đặt Samsung vào một vị thế cực kỳ thuận lợi, mang lại nguồn lợi nhuận dồi dào.**Dự báo lợi nhuận đầy tham vọng cho tương lai**

Các nhà phân tích thị trường tin rằng đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì. Họ dự báo Samsung có thể đạt mức lợi nhuận hoạt động lên tới hơn 220 tỷ USD vào năm 2026 và thậm chí còn ấn tượng hơn với 330 tỷ USD vào năm 2027. Những con số này khẳng định vị thế vững chắc và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Samsung trong tương lai.

Samsung dự kiến tạo nên một cột mốc lợi nhuận mới

Tập đoàn Samsung vừa công bố dự báo lợi nhuận hoạt động cho quý 1 năm 2026, dự kiến đạt mức ấn tượng trên 38 tỷ USD (tương đương 57,2 nghìn tỷ won). Con số này không chỉ phá vỡ kỷ lục lợi nhuận hàng quý cao nhất từ trước đến nay của công ty mà còn cho thấy mức tăng trưởng vượt bậc, lên tới 753% so với cùng kỳ năm 2025.**Mảng bán dẫn - Động lực tăng trưởng chính**

Thành công vang dội này chủ yếu được củng cố bởi sự bứt phá của mảng kinh doanh bán dẫn. Samsung đang khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường bộ nhớ, khi các "ông lớn" công nghệ như Google, Meta, Amazon, Microsoft và OpenAI đều đang đổ xô tìm kiếm chip HBM (Bộ nhớ băng thông cao) của Samsung để phục vụ cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ.