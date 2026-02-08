Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
AI chưa cướp việc đã thuê con người làm việc hộ

Số hóa

AI chưa cướp việc đã thuê con người làm việc hộ


Trong lúc nhiều người lo AI thay thế lao động, một nền tảng mới cho thấy điều ngược lại khi AI bắt đầu trực tiếp thuê con người làm việc ngoài đời thực.

Thiên Trang (TH)
Trong khi nỗi lo AI cướp việc vẫn lan rộng, thực tế lại xuất hiện một xu hướng bất ngờ khi AI bắt đầu thuê con người làm việc hộ.
Trong khi nỗi lo AI cướp việc vẫn lan rộng, thực tế lại xuất hiện một xu hướng bất ngờ khi AI bắt đầu thuê con người làm việc hộ.
RentAHuman.ai vừa ra mắt, cho phép các AI agent thuê người thực hiện những nhiệm vụ mà chúng không thể làm trong thế giới vật lý.
RentAHuman.ai vừa ra mắt, cho phép các AI agent thuê người thực hiện những nhiệm vụ mà chúng không thể làm trong thế giới vật lý.
Nền tảng nhanh chóng thu hút hàng trăm người đăng ký, bao gồm cả các nhà sáng lập và CEO startup AI.
Nền tảng nhanh chóng thu hút hàng trăm người đăng ký, bao gồm cả các nhà sáng lập và CEO startup AI.
RentAHuman.ai đóng vai trò như lớp kết nối giúp AI “chạm” vào đời thực, từ tham dự sự kiện đến kiểm tra địa điểm.
RentAHuman.ai đóng vai trò như lớp kết nối giúp AI “chạm” vào đời thực, từ tham dự sự kiện đến kiểm tra địa điểm.
Thông qua giao thức tự động, AI có thể tìm người phù hợp, đặt lịch và thanh toán mà không cần tương tác thủ công.
Thông qua giao thức tự động, AI có thể tìm người phù hợp, đặt lịch và thanh toán mà không cần tương tác thủ công.
Các công việc trên nền tảng đều đòi hỏi sự hiện diện vật lý, điều mà AI hiện vẫn hoàn toàn bất lực.
Các công việc trên nền tảng đều đòi hỏi sự hiện diện vật lý, điều mà AI hiện vẫn hoàn toàn bất lực.
Con người được hiển thị như một tài nguyên có thể thuê, với giá theo giờ, vị trí và thời gian sẵn sàng.
Con người được hiển thị như một tài nguyên có thể thuê, với giá theo giờ, vị trí và thời gian sẵn sàng.
Sự xuất hiện của RentAHuman.ai cho thấy AI không chỉ thay thế, mà còn đang tái tổ chức cách con người tham gia thị trường lao động.
Sự xuất hiện của RentAHuman.ai cho thấy AI không chỉ thay thế, mà còn đang tái tổ chức cách con người tham gia thị trường lao động.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#AI #thuê người #công việc #RentAHuman.ai #lao động

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT