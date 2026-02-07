Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Google cảnh báo khẩn ứng dụng Android tuyệt đối không cài

Số hóa

Google cảnh báo khẩn ứng dụng Android tuyệt đối không cài

Google phát cảnh báo bảo mật nghiêm trọng, yêu cầu người dùng Android không cài ứng dụng ngoài Play Store để tránh mã độc kiểm soát toàn bộ điện thoại.

Thiên Trang (TH)
Google đang siết chặt bảo mật sau khi phát hiện nhiều chiến dịch tấn công mạng lợi dụng ứng dụng giả mạo để phát tán mã độc trên Android.
Google đang siết chặt bảo mật sau khi phát hiện nhiều chiến dịch tấn công mạng lợi dụng ứng dụng giả mạo để phát tán mã độc trên Android.
Theo hãng, chỉ các nhà phát triển đã được xác minh mới được phép phân phối ứng dụng nhằm chặn rủi ro ngay từ khâu cài đặt.
Theo hãng, chỉ các nhà phát triển đã được xác minh mới được phép phân phối ứng dụng nhằm chặn rủi ro ngay từ khâu cài đặt.
Báo cáo của Zimperium cho thấy tin tặc sao chép hàng loạt ứng dụng phổ biến như YouTube, WhatsApp hay TikTok để đánh lừa người dùng.
Báo cáo của Zimperium cho thấy tin tặc sao chép hàng loạt ứng dụng phổ biến như YouTube, WhatsApp hay TikTok để đánh lừa người dùng.
Những ứng dụng giả thường gắn mác “mod” hoặc “pro”, dụ người dùng tải tệp APK chứa mã độc.
Những ứng dụng giả thường gắn mác “mod” hoặc “pro”, dụ người dùng tải tệp APK chứa mã độc.
Các tệp độc hại này chủ yếu được phát tán qua Telegram, Discord hoặc các liên kết chia sẻ trực tiếp. (Ảnh: Crypto Adventure)
Các tệp độc hại này chủ yếu được phát tán qua Telegram, Discord hoặc các liên kết chia sẻ trực tiếp. (Ảnh: Crypto Adventure)
Khi cài đặt, mã độc Arsink RAT có thể âm thầm kiểm soát điện thoại và đánh cắp dữ liệu cá nhân.
Khi cài đặt, mã độc Arsink RAT có thể âm thầm kiểm soát điện thoại và đánh cắp dữ liệu cá nhân.
Chiến dịch tấn công đã ảnh hưởng tới khoảng 45.000 địa chỉ IP tại 143 quốc gia trên toàn cầu.
Chiến dịch tấn công đã ảnh hưởng tới khoảng 45.000 địa chỉ IP tại 143 quốc gia trên toàn cầu.
Google khuyến cáo người dùng chỉ tải ứng dụng từ Play Store và luôn bật Play Protect để tự bảo vệ thiết bị.
Google khuyến cáo người dùng chỉ tải ứng dụng từ Play Store và luôn bật Play Protect để tự bảo vệ thiết bị.
Mời quý độc giả xem thêm video: Thủ đoạn “mượn mặt” của đường dây đánh bạc và rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Google #Android #mã độc #ứng dụng giả mạo #bảo mật #Play Store

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT