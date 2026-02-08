Hà Nội

Tết này nên chọn TV LG OLED hay QNED cho phòng khách?

Nâng cấp TV dịp cận Tết, nhiều gia đình phân vân giữa LG OLED evo AI và LG QNED evo AI, hai lựa chọn hướng đến trải nghiệm xem chung lâu dài.

Thiên Trang (TH)
Dịp Tết, chiếc TV phòng khách trở thành trung tâm kết nối các thế hệ qua phim ảnh, gameshow và chương trình giải trí.
Vì vậy, xu hướng nâng cấp TV không chỉ phục vụ vài ngày đầu năm mà còn hướng đến trải nghiệm sử dụng lâu dài cho cả gia đình.
Với những ai ưu tiên chất lượng hình ảnh tinh tế, LG OLED evo AI nổi bật nhờ công nghệ điểm ảnh tự phát sáng, cho sắc đen sâu và độ tương phản ấn tượng.
Trí tuệ nhân tạo thấu cảm cùng chip AI α11 Gen 2 giúp OLED evo AI tự động tối ưu hình ảnh và âm thanh theo nội dung đang xem.
Trong khi đó, LG QNED evo AI lại phù hợp với phòng khách rộng, nhiều ánh sáng và nhu cầu xem chung sôi động.
Dòng QNED mới sở hữu màn hình cực đại lên tới 100 inch, kết hợp MiniLED và Dynamic QNED Color Pro cho hình ảnh rực rỡ, dễ nhìn ban ngày.
Chip xử lý Alpha AI trên QNED evo AI giúp cân chỉnh trải nghiệm ổn định, đáp ứng các nội dung từ thể thao đến giải trí gia đình.
Tùy không gian và thói quen sinh hoạt, LG OLED evo AI và QNED evo AI mang đến hai hướng lựa chọn khác nhau cho mùa “Tết Nhất”.
Thiên Trang (TH)
