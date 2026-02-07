Apple thay tướng AI, áp lực bắt kịp cuộc đua ngày càng lớn

Việc Apple để “đầu tàu” AI John Giannandrea rời vị trí lãnh đạo cho thấy áp lực nội bộ ngày càng lớn khi hãng bị đánh giá chậm chân trong cuộc đua AI toàn cầu.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, Nguyễn Lâm Thảo Tâm vẫn khiến người hâm mộ “tan chảy” khi khoe loạt ảnh cận mặt với thần thái cuốn hút.
Sau tuổi 35, những con giáp này gặt hái thành công lớn về tài chính và sự nghiệp nhờ tích lũy lâu dài và cơ hội đến đúng thời điểm.
Ẩn mình trên cao nguyên Anatolia ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hattusa là kinh đô hùng mạnh, lưu giữ nhiều bí ẩn lịch sử của đế chế Hittite cổ đại.
Những ngày gần Tết Nguyên đán, quýt sim được nhiều tiểu thương thi nhau ‘xả’ với giá rẻ chỉ từ hơn 10.000 đồng/kg.
Nhiều loại cây không cần ánh sáng mạnh, vẫn sinh trưởng tốt và mang lại lợi ích tích cực cho sức khỏe con người.
Vườn quốc gia Gobi Gurvansaikhan (Mông Cổ) là trái tim hoang dã của sa mạc Gobi, nơi thiên nhiên khắc nghiệt phô bày vẻ đẹp ngoạn mục.
Lần đầu hé lộ phòng thí nghiệm độ bền iPhone tại Singapore, nơi Apple nhúng linh kiện vào môi trường khắc nghiệt để theo đuổi độ bền và phát triển bền vững.
Không còn chỉ gắn với hình ảnh người vợ kín tiếng của cầu thủ Quế Ngọc Hải, Dương Thùy Phương thu hút sự chú ý khi xuất hiện duyên dáng trong tà áo dài.
Hình ảnh mới của “hot girl bi-a” Lê Tuyết Anh đang nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện trong tà áo dài truyền thống.
Loạt ảnh mới của hot girl Phạm Thùy Trang (Xoài Non) tại khu vực hồ bơi đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Loạt ảnh mới của Võ Nữ Ngân Hà (biệt danh Hà Môi) khiến netizen xôn xao khi xuất hiện giữa khung cảnh phủ đầy tuyết trắng với trang phục bikini táo bạo.
Diễn viên Cao Minh Đạt và bà xã Trúc Trương tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái. Diễn viên Thanh Hương mặc ấm áp khi du lịch ở trời Tây.
Tập trung vào các động tác dễ thực hiện như plank, crunch và leg raise để giữ dáng, giảm mỡ hiệu quả trong thời gian ngắn chuẩn bị đón Tết.
Năm nhuận cùng biến thời tiết bất thường khiến nhiều vườn đào ở Ninh Bình, Nghệ An nở hoa sớm, chủ vườn "đứng ngồi không yên" vì lo mất trắng.
Xuất hiện trong tà áo dài cách tân ánh tím sang trọng, Julia Hồ – tên thật Hồ Thúy Anh – gây chú ý bởi vẻ đẹp mặn mà cùng phong thái tự tin.
Trong năm 2026, phòng khách không chỉ xoay quanh màu sắc rực rỡ hay những tuyên ngôn táo bạo, mà còn mang đậm dấu ấn cá nhân.
Nhân dịp con gái tròn một tháng tuổi, vợ chồng nam diễn viên Cao Minh Đạt lần đầu khoe ảnh cận mặt thiên thần nhỏ của mình.
Theo tử vi cung hoàng đạo ngày 8/2, Song Tử có thành công cũng đừng cậy thế làm càn, đắc tội quý nhân sẽ rước họa vào thân. Bạch Dương chớ giấu dốt.
Google phát cảnh báo bảo mật nghiêm trọng, yêu cầu người dùng Android không cài ứng dụng ngoài Play Store để tránh mã độc kiểm soát toàn bộ điện thoại.
Tộc người Kuna (Guna) là cộng đồng bản địa độc đáo sinh sống ven biển Caribe (Panama)m, nổi tiếng với bản sắc văn hóa độc đáo, được duy trì suốt nhiều thế kỷ.