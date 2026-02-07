Hà Nội

Apple thay tướng AI, áp lực bắt kịp cuộc đua ngày càng lớn

Số hóa

Apple thay tướng AI, áp lực bắt kịp cuộc đua ngày càng lớn

Việc Apple để “đầu tàu” AI John Giannandrea rời vị trí lãnh đạo cho thấy áp lực nội bộ ngày càng lớn khi hãng bị đánh giá chậm chân trong cuộc đua AI toàn cầu.

Quyết định John Giannandrea rời vai trò Phó Chủ tịch phụ trách Machine Learning &amp; AI Strategy đã khiến giới công nghệ bất ngờ và dấy lên nhiều lo ngại.
Từng được xem là người chèo lái tham vọng AI của Apple từ năm 2018, Giannandrea sẽ chuyển sang làm cố vấn trước khi nghỉ hưu vào mùa xuân 2026.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Apple Intelligence ra mắt nhưng bị chê là chậm, thiếu đột phá và thua kém rõ rệt so với OpenAI, Google hay Microsoft.
Đặc biệt, việc Siri “thông minh hơn” liên tục trì hoãn đã làm xói mòn niềm tin của người dùng lẫn cổ đông.
Người thay thế là Amar Subramanya, chuyên gia AI từng làm việc tại Microsoft và Google, được kỳ vọng mang lại tư duy thực tế và thiên về sản phẩm.
Ban lãnh đạo Apple gọi đây là khởi đầu cho “chương mới” của chiến lược AI, nhưng giới phân tích cho rằng áp lực cải tổ là điều không thể tránh khỏi.
Nhiều ý kiến nhận định Apple đã thất thế vì chiến lược phát triển AI quá kín kẽ và chậm rãi trong khi thế giới đang tăng tốc theo cấp số nhân.
Nếu không sớm tạo ra các sản phẩm AI đủ mạnh và rõ rệt, Apple có nguy cơ đánh mất lợi thế cạnh tranh vốn làm nên vị thế của hãng suốt nhiều năm qua.
