Apple thay tướng AI, áp lực bắt kịp cuộc đua ngày càng lớn

Việc Apple để “đầu tàu” AI John Giannandrea rời vị trí lãnh đạo cho thấy áp lực nội bộ ngày càng lớn khi hãng bị đánh giá chậm chân trong cuộc đua AI toàn cầu.

