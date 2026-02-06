Hà Nội

Web phim lậu lớn nhất Việt Nam bất ngờ tuyên bố đóng cửa

Số hóa

Web phim lậu lớn nhất Việt Nam bất ngờ tuyên bố đóng cửa

R*phim, nền tảng phim lậu từng có hàng chục triệu lượt truy cập mỗi tháng, đã chính thức “khai tử”, khiến cộng đồng mạng Việt Nam không khỏi bất ngờ.

Mới đâ , toàn bộ nội dung trên website và ứng dụng R*phim bất ngờ biến mất, thay bằng thông báo chia tay từ đội ngũ vận hành.
Mọi hình thức truy cập từ web, điện thoại đến Smart TV đều bị vô hiệu hóa, đánh dấu sự sụp đổ của “đế chế” phim lậu lớn nhất Việt Nam.
Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau khi hệ thống bóng đá lậu Xoilac cũng đồng loạt đóng băng hoạt động. (Ảnh: Viettimes)
Trong thông báo, R*phim thừa nhận sự tồn tại của website đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến các nền tảng bản quyền chính thống. (Ảnh: Du Lam/Vietnamnet)
Trang web này còn gây sốc khi khuyên người dùng chuyển sang các dịch vụ hợp pháp như FPT Play hay TV360.
Trước khi đóng cửa, R*phim hoạt động mạnh từ năm 2025 với giao diện mô phỏng Netflix và tốc độ tải nhanh.
Nền tảng này thu hút người dùng bằng chất lượng hình ảnh cao và hệ sinh thái ứng dụng riêng trên nhiều thiết bị.
Việc R*phim “khai tử” được xem là bước ngoặt lớn trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền nội dung số tại Việt Nam.
