Vì sao Nhật giỏi công nghệ nhưng không phô diễn như Trung Quốc?

Số hóa

Vì sao Nhật giỏi công nghệ nhưng không phô diễn như Trung Quốc?

Sở hữu công nghệ đỉnh cao nhưng Nhật Bản hiếm khi tung hô sức mạnh khoa học, trái ngược với cách Trung Quốc quảng bá rầm rộ ra toàn cầu.

Nhật Bản từ lâu đã là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về khoa học công nghệ và kỹ thuật chính xác.
Tuy nhiên, khác với Mỹ hay Trung Quốc, Tokyo gần như không bao giờ tự định vị mình là siêu cường khoa học trên truyền thông quốc tế.
Theo các chuyên gia, sự dè dặt này bắt nguồn từ bài học lịch sử hậu chiến và Hiến pháp Hòa bình hạn chế tham vọng quân sự hóa công nghệ.
Nhật Bản ưu tiên biến khoa học thành động lực phục hồi kinh tế và công nghiệp thay vì công cụ khẳng định quyền lực địa chính trị.
Quốc gia này đặc biệt mạnh ở khoa học ứng dụng như robot, vật liệu, sản xuất chính xác hơn là các đột phá lý thuyết ồn ào.
Văn hóa ngại rủi ro và đề cao cải tiến lũy tiến cũng khiến Nhật ít tham gia những cuộc chơi công nghệ mang tính “được ăn cả, ngã về không”.
Ngược lại, Trung Quốc sẵn sàng chi hàng tỷ USD cho AI, vũ trụ hay lượng tử và quảng bá mạnh mẽ để khẳng định vị thế.
Chọn vai trò “siêu cường thầm lặng”, Nhật Bản vẫn âm thầm định hình chuỗi cung ứng và ngành công nghiệp toàn cầu mà không cần phô trương sức mạnh.
#Nhật Bản #công nghệ #khoa học #trung quốc #đổi mới #công nghiệp

