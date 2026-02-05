Hà Nội

Apple mất ngôi “thượng đế”, Nvidia chiếm quyền chuỗi cung ứng

Số hóa

Apple mất ngôi “thượng đế”, Nvidia chiếm quyền chuỗi cung ứng

Làn sóng AI đang đảo chiều trật tự ngành bán dẫn, khiến Apple lần đầu lép vế trước Nvidia trong cuộc đua giành ưu tiên chuỗi cung ứng.

Thiên Trang (TH)
Trong nhiều thập kỷ, Apple là khách hàng quyền lực nhất, buộc các nhà cung ứng linh kiện toàn cầu phải ưu tiên tuyệt đối.
Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, Nvidia đã chính thức vượt Apple để trở thành khách hàng lớn nhất của TSMC nhờ nhu cầu chip AI bùng nổ.
Sự khan hiếm năng lực sản xuất bán dẫn khiến các tập đoàn AI sẵn sàng chi tiền trước để giành suất ưu tiên, đẩy Apple vào thế bất lợi.
Ngay cả lĩnh vực chip nhớ cũng chịu tác động mạnh khi giá DRAM và NAND được dự báo tăng gấp nhiều lần so với năm 2023.
TechInsights ước tính Apple có thể phải trả thêm tới 57 USD chi phí bộ nhớ cho mỗi chiếc iPhone 18, gây áp lực lớn lên biên lợi nhuận.
Quyền lực đàm phán từng là vũ khí của Apple nay đang nghiêng về phía Samsung Electronics và SK Hynix.
Các nhà cung ứng không chỉ ưu tiên đơn hàng AI mà còn hút cả nhân lực và chất xám khỏi hệ sinh thái iPhone.
Giữa cơn khát AI toàn cầu, kỷ nguyên Apple làm “thượng đế” trong chuỗi cung ứng bán dẫn được cho là đang dần khép lại.
