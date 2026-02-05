Hà Nội

Android cấu hình khủng vẫn khó “ngồi chung mâm” iPhone

Số hóa

Android cấu hình khủng vẫn khó “ngồi chung mâm” iPhone

Android có thể vượt trội về thông số, nhưng sau gần 20 năm, iPhone vẫn giữ vị thế độc tôn về giá trị, sức hút và khả năng giữ giá trên thị trường.

Thiên Trang (TH)
Một câu chuyện tại London, nơi kẻ cướp trả lại điện thoại vì đó không phải iPhone, đã phản ánh rõ sức hút đặc biệt của "Táo khuyết".
Một câu chuyện tại London, nơi kẻ cướp trả lại điện thoại vì đó không phải iPhone, đã phản ánh rõ sức hút đặc biệt của “Táo khuyết”.
Dù Android liên tục chạy đua camera, pin và chip mạnh, iPhone vẫn được xem là món đồ công nghệ đáng giá hơn trong mắt số đông.
Dù Android liên tục chạy đua camera, pin và chip mạnh, iPhone vẫn được xem là món đồ công nghệ đáng giá hơn trong mắt số đông.
Từ cuộc cách mạng màn hình cảm ứng năm 2007, Apple đã chọn con đường kiểm soát chặt chẽ cả phần cứng lẫn phần mềm, tạo nền móng cho sự khác biệt dài hạn.
Từ cuộc cách mạng màn hình cảm ứng năm 2007, Apple đã chọn con đường kiểm soát chặt chẽ cả phần cứng lẫn phần mềm, tạo nền móng cho sự khác biệt dài hạn.
Trong khi đó, Android phát triển theo hướng mở, giúp thị trường sôi động nhưng cũng khiến các hãng phải cạnh tranh khốc liệt và tự triệt tiêu giá trị lẫn nhau.
Trong khi đó, Android phát triển theo hướng mở, giúp thị trường sôi động nhưng cũng khiến các hãng phải cạnh tranh khốc liệt và tự triệt tiêu giá trị lẫn nhau.
Giá trị của iPhone nằm ở vòng đời sử dụng dài, cập nhật iOS bền bỉ và trải nghiệm ổn định suốt nhiều năm.
Giá trị của iPhone nằm ở vòng đời sử dụng dài, cập nhật iOS bền bỉ và trải nghiệm ổn định suốt nhiều năm.
Hệ sinh thái khép kín với iMessage, FaceTime, Apple Watch và AirPods tạo ra "lực hút" khiến người dùng khó rời bỏ iPhone.
Hệ sinh thái khép kín với iMessage, FaceTime, Apple Watch và AirPods tạo ra “lực hút” khiến người dùng khó rời bỏ iPhone.
Ngược lại, đa số smartphone Android dùng chung linh kiện và phụ thuộc Google, khiến khả năng tối ưu và định giá cao bị giới hạn.
Ngược lại, đa số smartphone Android dùng chung linh kiện và phụ thuộc Google, khiến khả năng tối ưu và định giá cao bị giới hạn.
Chính sự đồng bộ, kiểm soát và thương hiệu đã giúp iPhone luôn giữ đẳng cấp riêng, thứ mà Android dù mạnh đến mấy cũng khó sao chép.s
Chính sự đồng bộ, kiểm soát và thương hiệu đã giúp iPhone luôn giữ đẳng cấp riêng, thứ mà Android dù mạnh đến mấy cũng khó sao chép.s
Thiên Trang (TH)
#Android #iPhone #giá trị #độ bền #thương hiệu #công nghệ

