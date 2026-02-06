Bật ngay tính năng này để Google Maps chỉ đường chuẩn nhất

Chỉ với vài thiết lập đơn giản trên điện thoại, người dùng có thể giúp Google Maps định vị chính xác hơn, chỉ đường chi tiết và hạn chế sai lệch khi di chuyển.
MC Mù Tạt và tiền vệ Đức Huy vừa khiến dân mạng 'dậy sóng' khi hé lộ những khung hình hậu trường diện áo dài đôi cực tình tứ giữa khung cảnh sông nước hữu tình.
MC Mù Tạt và tiền vệ Đức Huy vừa khiến dân mạng 'dậy sóng' khi hé lộ những khung hình hậu trường diện áo dài đôi cực tình tứ giữa khung cảnh sông nước hữu tình.
Hoàng Hà tham gia nhiều bộ phim, mới nhất là Đồng hồ đếm ngược. Nữ diễn viên tâm sự, cô không ý thức được bản thân có ngoại hình đẹp.
Omoda C5 HEV 2026 vừa xuất hiện tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ làm mới phân khúc xe gầm cao đô thị bằng công nghệ tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và diện mạo hiện đại.
Hình ảnh linh vật ngựa được tạo hình từ tên 94 xã, phường và đặc khu của Đà Nẵng 'tung vó' bên sông Hàn trở thành điểm check-in hút khách những ngày qua.
Bảo Chung ghi dấu ấn với lối diễn duyên dáng, gần gũi. Sau ánh hào quang, cuộc sống hiện tại của nam danh hài nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.
Người Hausa là một trong những cộng đồng lớn và có ảnh hưởng sâu rộng nhất tại Tây Phi, với lịch sử lâu đời và bản sắc văn hóa mạnh mẽ.
Stegoceras là một trong những loài khủng long mái vòm nổi tiếng nhất, giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về hành vi xã hội của khủng long thời tiền sử.
Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu xe sang Lexus ES 2026 tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản, bao gồm 350h Premium Hybrid, 350h Luxury Hybrid và 500e.
Để có một chậu đào đông đỏ tầm trung, người chơi phải chi từ 3 - 20 triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng cho những tác phẩm bonsai cỡ lớn.
Thời gian gần đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ những hình ảnh về 'cặp chị em' có hai gương mặt xinh đẹp, cuốn hút nhưng lại cùng chung một cơ thể.
Sau khi công khai quá trình "đập đi xây lại" với chi phí đắt đỏ, NSƯT Kim Oanh khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trước diện mạo mới đầy rạng rỡ và cuốn hút.
Nga đang tiến nhanh ở mặt trận Zaporizhzhia; phía tây bắc thị trấn Huliaipole, giành quyền kiểm soát làng Petrovka; nhưng Ukraine kháng cự quyết liệt.
Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các doanh nghiệp để triển khai các chuyến bay giao hàng thử nghiệm để có thể bắt đầu vận hành sớm nhất vào tháng 3.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi có thể suy nghĩ nghiêm túc chuyện kết hôn, tài chính dư dả.
Toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ của căn nhà đều được chọn loại dễ mở: cửa trượt, cửa xếp, cửa sổ trượt ngang để lấy ánh sáng tự nhiên.
Nữ Tiktoker Thảo Vy vừa có màn 'phá đảo' mạng xã hội với loạt ảnh diện bikini khoe dáng đầy táo bạo giữa khung cảnh tuyết trắng xóa.
Chang Mây thể hiện khá trọn vẹn quá trình trưởng thành của nhân vật Dương trong phim truyền hình đang lên sóng Gia đình trái dấu.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Colossal Biosciences hợp tác xây dựng kho lưu trữ sinh học khổng lồ nhằm bảo tồn gene của hàng nghìn loài.
Ẩn mình trên núi Sơn Bạc Mây, Sin Suối Hồ mê hoặc du khách bởi mây núi hùng vĩ, văn hóa Mông đặc sắc và mô hình du lịch cộng đồng bền vững.
Tháng 3/1876, "cơn mưa thịt" bất ngờ trút xuống một trang trại ở Kentucky, Mỹ. Sự việc khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng không biết điều gì đã xảy ra.