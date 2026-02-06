Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bật ngay tính năng này để Google Maps chỉ đường chuẩn nhất

Số hóa

Bật ngay tính năng này để Google Maps chỉ đường chuẩn nhất

Chỉ với vài thiết lập đơn giản trên điện thoại, người dùng có thể giúp Google Maps định vị chính xác hơn, chỉ đường chi tiết và hạn chế sai lệch khi di chuyển.

Thiên Trang (TH)
Google Maps là ứng dụng bản đồ quen thuộc giúp người dùng tìm đường, định vị và theo dõi giao thông theo thời gian thực.
Google Maps là ứng dụng bản đồ quen thuộc giúp người dùng tìm đường, định vị và theo dõi giao thông theo thời gian thực.
Độ chính xác của Google Maps được xác định bằng sự kết hợp giữa GPS, mạng di động và các điểm Wi-Fi xung quanh.
Độ chính xác của Google Maps được xác định bằng sự kết hợp giữa GPS, mạng di động và các điểm Wi-Fi xung quanh.
Khi tín hiệu GPS yếu, ứng dụng sẽ phải dựa nhiều vào dữ liệu mạng, khiến vị trí và hướng đi dễ bị sai lệch.
Khi tín hiệu GPS yếu, ứng dụng sẽ phải dựa nhiều vào dữ liệu mạng, khiến vị trí và hướng đi dễ bị sai lệch.
Để cải thiện điều này, người dùng nên bật chế độ “Độ chính xác cao” trong phần cài đặt vị trí trên điện thoại.
Để cải thiện điều này, người dùng nên bật chế độ “Độ chính xác cao” trong phần cài đặt vị trí trên điện thoại.
Chế độ này cho phép Google Maps đồng thời sử dụng GPS, Wi-Fi và mạng di động để xác định vị trí chính xác nhất.
Chế độ này cho phép Google Maps đồng thời sử dụng GPS, Wi-Fi và mạng di động để xác định vị trí chính xác nhất.
Bên cạnh đó, việc hiệu chỉnh la bàn giúp ứng dụng xác định đúng hướng di chuyển, đặc biệt quan trọng khi đi bộ hoặc trong khu vực đông nhà cao tầng.
Bên cạnh đó, việc hiệu chỉnh la bàn giúp ứng dụng xác định đúng hướng di chuyển, đặc biệt quan trọng khi đi bộ hoặc trong khu vực đông nhà cao tầng.
Một chiếc la bàn chưa được hiệu chỉnh có thể khiến bản đồ xoay sai và chỉ đường thiếu chính xác.
Một chiếc la bàn chưa được hiệu chỉnh có thể khiến bản đồ xoay sai và chỉ đường thiếu chính xác.
Khi kết hợp hai thiết lập trên cùng các bản cập nhật mới nhất, Google Maps sẽ mang lại trải nghiệm dẫn đường chi tiết và tin cậy hơn đáng kể.
Khi kết hợp hai thiết lập trên cùng các bản cập nhật mới nhất, Google Maps sẽ mang lại trải nghiệm dẫn đường chi tiết và tin cậy hơn đáng kể.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#Google Maps #định vị #chỉ đường #độ chính xác #la bàn #bản đồ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT