Hà Nội

Bên trong phòng thí nghiệm iPhone nơi Apple “tra tấn” máy

Bên trong phòng thí nghiệm iPhone nơi Apple “tra tấn” máy

Lần đầu hé lộ phòng thí nghiệm độ bền iPhone tại Singapore, nơi Apple nhúng linh kiện vào môi trường khắc nghiệt để theo đuổi độ bền và phát triển bền vững.

Ẩn mình tại khu Ang Mo Kio, phòng thí nghiệm độ bền của Apple là nơi mỗi linh kiện iPhone phải vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất trước khi ra thị trường.
Tại đây, các mô-đun camera liên tục bị quăng quật, chịu sốc cơ học mạnh hơn nhiều so với những cú rơi thông thường của người dùng.
Sau đó, linh kiện được đưa vào buồng gia nhiệt và chu trình nhiệt với nhiệt độ cao, độ ẩm lớn nhằm mô phỏng quá trình lão hóa kéo dài nhiều năm.
Ở mức khắc nghiệt hơn, Apple áp dụng sốc nhiệt bằng chất lỏng, nhúng vật liệu vào môi trường nóng – lạnh cực đoan để phát hiện điểm yếu cấu trúc nhanh hơn.
Thử nghiệm nồi áp suất PCT tiếp tục kiểm tra khả năng chống ẩm, ăn mòn và độ tin cậy lâu dài của hệ thống camera iPhone.
Theo Apple, những bài kiểm tra này không chỉ nhằm tạo ra thiết bị “khó hỏng” mà còn đảm bảo hiệu năng ổn định trong suốt vòng đời sản phẩm.
Độ bền phần cứng, hỗ trợ phần mềm dài hạn và khả năng sửa chữa được xem là ba trụ cột chiến lược giúp kéo dài tuổi thọ iPhone.
Qua đó, Apple kỳ vọng giảm lượng thiết bị bị thay thế, cắt giảm phát thải carbon và biến độ bền trở thành nền tảng cho chiến lược phát triển bền vững đến năm 2030.
