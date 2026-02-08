Những smartphone đáng chú ý nhất sẽ ra mắt trong tháng 2

Hà Nội

Số hóa

Tháng 2 hứa hẹn sẽ là thời điểm bùng nổ cho thị trường smartphone khi nhiều thương hiệu lớn chuẩn bị ra mắt các sản phẩm mới.

Tuệ Minh
Nếu đang có kế hoạch nâng cấp điện thoại, những sản phẩm sắp ra mắt chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Một số thông tin đã được xác nhận, trong khi những sản phẩm khác được đưa vào danh sách dựa trên các nguồn tin rò rỉ đáng tin cậy. Thông tin chi tiết về ngày ra mắt của các thiết bị này dự kiến sẽ được công bố chính thức vào đầu tháng Hai.
Dòng Galaxy S26 được xem là một trong những sản phẩm được mong chờ nhất trong năm 2026. Mặc dù ngày ra mắt chính thức chưa được công bố, các thông tin rò rỉ cho thấy sản phẩm sẽ được giới thiệu tại sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 25/2. Samsung dự kiến sẽ trình làng ba mẫu chính tại sự kiện, gồm Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra.
Các mẫu khác như Galaxy S25 Edge và Galaxy S25 FE có thể sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Dự kiến, dòng Galaxy S26 sẽ không có nhiều nâng cấp đáng kể, chỉ cải tiến về màn hình, camera và pin. Galaxy S26 và S26+ sẽ trang bị chip Exynos 2600 ở một số thị trường, trong khi S26 Ultra sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Đây sẽ là những chiếc điện thoại đầu tiên chạy One UI 8.5 dựa trên Android 16.2.
iQOO sẽ ra mắt mẫu điện thoại cao cấp iQOO 15 Ultra tại Trung Quốc vào đầu tháng Hai. Chiếc điện thoại này được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình AMOLED LTPO lớn với độ phân giải 2K và ba camera 50 MP ở mặt sau. Pin của máy có dung lượng 7.400 mAh hỗ trợ sạc không dây 100W, đặc biệt một số nguồn tin cho biết máy sẽ hỗ trợ sạc dây lên đến 200W.
Dòng Vivo V-series sẽ có thêm hai thành viên mới, gồm Vivo V70 và Vivo V70 Elite, dự kiến ra mắt vào tháng tới. Cả hai mẫu điện thoại này sẽ tập trung vào camera, với hai cảm biến 50 MP (chính và tele) và camera siêu rộng 8 MP.
Vivo V70 sẽ trang bị chip Snapdragon 7 Gen 4, trong khi V70 Elite có thể sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 3. Cả hai điện thoại sẽ có pin 6.500 mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W.
Mẫu Pixel 10a dự kiến sẽ được giới thiệu vào giữa tháng Hai và bắt đầu bán ra vào đầu tháng Ba. Sản phẩm được trang bị chip Tensor G4, camera kép với camera chính 48 MP và pin 5.100 mAh mang đến khả năng sạc nhanh 23W.
Google đã chính thức công bố ngày ra mắt chiếc điện thoại thông minh tầm trung được mong đợi từ lâu, Pixel 10a, dự kiến ​​sẽ ra mắt tại Ấn Độ và các thị trường toàn cầu khác vào ngày 18 tháng 2 năm 2026. Sản phẩm mới này nhằm mục đích cung cấp một lựa chọn giá cả phải chăng hơn trong dòng Pixel 10, được giới thiệu vào năm ngoái.
Tiếp nối thành công của iPhone 16e, iPhone 17e có thể được trang bị chip Apple A19, màn hình OLED 6,1 inch và camera 48 MP duy nhất ở mặt sau. iPhone 17e, tin đồn cho biết sản phẩm sẽ bổ sung những tính năng còn thiếu trên bản tiền nhiệm, chẳng hạn như MagSafe và Dynamic Island.
Apple có thể giảm xung nhịp của A19 trên iPhone 17e. Điều này đồng nghĩa hiệu năng sản phẩm có thể kém hơn đôi chút so với iPhone 17, nếu tin đồn chính xác. Năm ngoái, Táo khuyết từng làm điều tương tự khi chip A18 trên iPhone 16e chỉ có 4 nhân đồ họa (GPU) thay vì 5 nhân như iPhone 16.
Ngoài dòng Galaxy S26 cao cấp, Samsung dự kiến sẽ ra mắt hai mẫu smartphone tầm trung: Galaxy A57 và Galaxy A37. Cả hai sản phẩm này sẽ sử dụng chip Exynos 1680 và Exynos 1480.
Galaxy A57 và A37 được cho là sẽ có pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W và hệ thống ba camera ở mặt sau với camera chính 50 MP hỗ trợ chống rung quang học OIS. Các điện thoại này sẽ được cài đặt sẵn giao diện One UI 8.5 dựa trên Android 16.
Sau khi công bố mẫu Edge 70 vào tháng 10, Motorola đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của Edge 70 Fusion. Mặc dù ngày ra mắt chính thức chưa được xác định, các thông tin rò rỉ cho thấy sản phẩm có thể được công bố vào cuối tháng Hai.
Motorola Edge 70 Fusion dự kiến sẽ sở hữu màn hình AMOLED 6,78 inch với tần số quét 144Hz, chip Snapdragon 7s Gen 4 và hệ thống ba camera 50 MP ở mặt sau. Đặc biệt, máy sẽ có viên pin 7.000 mAh, dung lượng lớn nhất từ trước đến nay của Motorola, và hỗ trợ sạc nhanh 68W.
Google giới thiệu Pixel 10a, cho phép đặt trước trong tháng 2/2026.
#Galaxy S26 #iQOO 15 Ultra #iQOO 15R #Vivo V70 #Pixel 10a #iPhone 17e

