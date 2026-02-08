Hà Nội

Kỳ lân Pudu Robotics xuất xưởng 100.000 robot mỗi năm

Số hóa

Kỳ lân Pudu Robotics xuất xưởng 100.000 robot mỗi năm

Startup Pudu Robotics của Zhang Tao gây chú ý khi bàn giao hơn 100.000 robot ra 80 quốc gia, định giá vượt 1 tỷ USD.

Thiên Trang (TH)
Pudu Robotics là startup robot dịch vụ đang gây chú ý toàn cầu khi đã bàn giao hơn 100.000 robot ra thị trường quốc tế.
Nhà sáng lập Zhang Tao, 40 tuổi, nảy ra ý tưởng khởi nghiệp sau khi chứng kiến một nhân viên phục vụ bị mắng suốt 30 phút vì đưa nhầm món ăn.
Nhận thấy công việc lặp đi lặp lại trong ngành F&amp;B có thể được tự động hóa, ông nhìn ra cơ hội trị giá hàng chục tỷ USD cho robot dịch vụ.
Năm 2017, Pudu tung ra PuduBot – robot đầu tiên trong ngành có khả năng mang nhiều khay thức ăn cùng lúc, nhanh chóng tạo tiếng vang.
Bước ngoặt lớn đến trong đại dịch Covid-19 khi hàng trăm robot Pudu được triển khai tại bệnh viện, mở ra làn sóng đơn hàng toàn cầu.
Đến nay, hơn 80% doanh thu của Pudu Robotics đến từ thị trường nước ngoài, với sự hiện diện dày đặc tại Singapore và châu Âu.
Sau vòng gọi vốn năm 2023, công ty đạt định giá hơn 1 tỷ USD và hoàn tất nhà máy công suất 100.000 robot mỗi năm vào 2024.
Không dừng ở robot giao hàng, Zhang Tao đặt cược tương lai vào robot nhân hình, tin rằng thị trường này sẽ còn lớn hơn cả ngành ô tô.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Pudu Robotics #robot dịch vụ #Zhang Tao #startup công nghệ #robot tự động

