Rúng động vụ phát hiện thi thể 3 mẹ con trong nhà riêng

Người mẹ và hai con trai của bà được tìm thấy tử vong trong nhà riêng ở Kalkaji, Ấn Độ.

India Today dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, chiều 11/12, 3 thành viên trong một gia đình được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng ở Kalkaji, phía nam Delhi.

"Vào khoảng 14h47, Đồn cảnh sát Kalkaji nhận được cuộc gọi trình báo về vụ việc thương tâm. Các nạn nhân được xác định là Anuradha Kapoor (52 tuổi) cùng hai con trai của bà là Ashish Kapoor (32 tuổi) và Chaitanya Kapoor (27 tuổi)", nhà chức trách thông tin.

Thi thể 3 mẹ con được phát hiện trong nhà riêng ở Ấn Độ. Ảnh: IT.

Vụ việc được phát hiện khi một nhân viên của tòa án, cùng lực lượng an ninh địa phương, đến nhà Kapoor để thi hành lệnh của tòa về việc thu hồi tài sản. Sau nhiều lần gõ cửa mà không có ai trả lời, họ đã tìm cách vào nhà và bàng hoàng phát hiện 3 mẹ con đã tử vong trong tư thế treo cổ. Thi thể 3 người đã được đưa đi khám nghiệm tử thi.

Cảnh sát cho biết thêm, họ đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh tại hiện trường, trong đó các nạn nhân đề cập đến chứng trầm cảm và rối loạn tâm thần. Theo kết quả điều tra sơ bộ, đây có thể là nguyên nhân khiến họ tự tử.

Nguồn tin cho biết thêm chồng của Anuradha Kapoor đã qua đời trước đó và bà sống trong căn nhà thuê cùng hai con trai. Gia đình họ được cho là đang gặp khó khăn về tài chính và đã không trả tiền thuê nhà trong một thời gian dài.

