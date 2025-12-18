Hà Nội

Thế giới

Rúng động vụ phát hiện thi thể 3 mẹ con trong nhà riêng

Người mẹ và hai con trai của bà được tìm thấy tử vong trong nhà riêng ở Kalkaji, Ấn Độ.

An An (Theo India Today)

India Today dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, chiều 11/12, 3 thành viên trong một gia đình được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng ở Kalkaji, phía nam Delhi.

"Vào khoảng 14h47, Đồn cảnh sát Kalkaji nhận được cuộc gọi trình báo về vụ việc thương tâm. Các nạn nhân được xác định là Anuradha Kapoor (52 tuổi) cùng hai con trai của bà là Ashish Kapoor (32 tuổi) và Chaitanya Kapoor (27 tuổi)", nhà chức trách thông tin.

ando.png
Thi thể 3 mẹ con được phát hiện trong nhà riêng ở Ấn Độ. Ảnh: IT.

Vụ việc được phát hiện khi một nhân viên của tòa án, cùng lực lượng an ninh địa phương, đến nhà Kapoor để thi hành lệnh của tòa về việc thu hồi tài sản. Sau nhiều lần gõ cửa mà không có ai trả lời, họ đã tìm cách vào nhà và bàng hoàng phát hiện 3 mẹ con đã tử vong trong tư thế treo cổ. Thi thể 3 người đã được đưa đi khám nghiệm tử thi.

Cảnh sát cho biết thêm, họ đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh tại hiện trường, trong đó các nạn nhân đề cập đến chứng trầm cảm và rối loạn tâm thần. Theo kết quả điều tra sơ bộ, đây có thể là nguyên nhân khiến họ tự tử.

Nguồn tin cho biết thêm chồng của Anuradha Kapoor đã qua đời trước đó và bà sống trong căn nhà thuê cùng hai con trai. Gia đình họ được cho là đang gặp khó khăn về tài chính và đã không trả tiền thuê nhà trong một thời gian dài.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ tại nhà máy ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
Thế giới

Phát hiện thi thể cụ bà trong nhà riêng, đồ trang sức bị đánh cắp

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra sau khi cụ bà 76 tuổi được phát hiện bị sát hại tại nhà riêng ở tỉnh Trat, Thái Lan, nhiều đồ trang sức của nạn nhân bị đánh cắp.

The Thaiger đưa tin, vào ngày 11/12, người thân của nạn nhân, bà A, bắt đầu cảm thấy lo lắng sau khi bà không nghe điện thoại như thường lệ. Con gái bà, làm việc ở Bangkok, vẫn thường nói chuyện với mẹ vào mỗi buổi chiều. Tuy nhiên, khi gọi điện thoại nhiều lần cho bà A mà không ai trả lời, cô đã nhờ người thân sống gần đó đến xem tình hình của mẹ.

Khoảng 13 giờ chiều, người thân đến căn nhà 1 tầng của bà A ở Laem Ngop, tỉnh Trat, thì bàng hoàng phát hiện thi thể bà. Họ lập tức báo cảnh sát.

Xem chi tiết

Thế giới

Rúng động vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong xe đẩy

Người dân địa phương đã bắt quả tang người đàn ông này đang chuyển thi thể một phụ nữ bằng xe đẩy hàng của siêu thị.

The Sun đưa tin ngày 8/12, đoạn camera giám sát cho thấy người đàn ông đẩy chiếc xe đẩy siêu thị xuống một con phố ở ngoại ô Sao Paulo, Brazil, lúc 2 giờ sáng ngày 2/12.

Nghi phạm bình tĩnh bước đi trên con phố yên tĩnh và khi nhận ra đã bị theo dõi, anh ta đẩy chiếc xe sang một bên, chạy ngược trở lại theo đường cũ, bỏ lại chiếc xe đẩy giữa đường.

Xem chi tiết

Thế giới

Phát hiện thi thể bé gái 14 tuổi mất tích trong rừng

Thi thể của một bé gái 14 tuổi được gia đình trình báo mất tích trước đó đã được tìm thấy trong rừng.

Trang Komonews dẫn thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Santa Rosa, bang Florida (Mỹ), ngày 4/12 cho biết, Gabriel Williams, 16 tuổi, và Kimahri Blevins, 14 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại Danika Jade Troy, 14 tuổi, vào ngày 30/11.

Báo cáo cho biết mẹ của Danika, cô Ashley Troy, trước đó đã trình báo việc con gái mất tích khỏi nhà cùng với chiếc xe điện.

Xem chi tiết

Tin mới

