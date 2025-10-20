Rủ hội bạn thân du lịch 20/10, 5 điểm đến chill nhất cho phái đẹp

Dịp 20/10, rủ hội bạn thân khám phá 5 điểm chill ngay giữa lòng Hà Nội, vừa sống ảo, vừa thư giãn, nhâm nhi cà phê và tận hưởng hoàng hôn.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp lý tưởng để các cô nàng tụ tập, trò chuyện, thư giãn và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Nếu không muốn đi xa, ngay giữa lòng Hà Nội vẫn có vô vàn địa điểm chill, vừa đẹp để sống ảo, vừa yên tĩnh để tận hưởng cuối tuần. Đây chính là cơ hội để hội bạn thân “refresh” tinh thần, thử những trải nghiệm mới và ghi lại những bức ảnh đáng nhớ.

Phố cổ Hà Nội – Nét xưa giữa nhịp sống hiện đại

Phố cổ luôn hút hồn với những con ngõ nhỏ, mái nhà cổ kính, cửa hàng truyền thống và các quán cà phê độc đáo. Hội bạn thân có thể vừa dạo phố, vừa ghé trà chanh, bánh ngọt hoặc rooftop view phố cổ để trò chuyện và chụp ảnh sống ảo. Ghé Hàng Gai, Hàng Ngang hay Hàng Đào, các cô nàng sẽ vừa mua sắm đặc sản, vừa tìm được những góc check-in mang đậm nét Hà Nội xưa.

Ảnh Lê Chi

Thưởng thức các món ăn vặt nổi tiếng như bánh mì P, kem Tràng Tiền hay trà chanh “cây cổ thụ” sẽ làm chuyến đi thêm trọn vẹn. Những khoảnh khắc chụp tại các ngõ nhỏ, cổng chào hay quán cà phê cổ kính sẽ giúp lưu giữ bộ ảnh “deep”, tràn đầy hồn phố xưa.

Công viên Thống Nhất – Góc xanh giữa lòng phố thị

Nếu muốn tìm một không gian xanh mát giữa thành phố, Công viên Thống Nhất là lựa chọn lý tưởng. Hồ nước trong xanh, hàng cây rợp bóng và bãi cỏ rộng rãi tạo nên không gian hoàn hảo để picnic, đi dạo hay tập yoga cùng bạn bè.

Ảnh Linh Phạm

Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn là thời điểm đẹp nhất để tận dụng ánh sáng tự nhiên, chụp những bức ảnh gần gũi với thiên nhiên. Hội bạn thân có thể mang theo thảm picnic, bánh trái, nước uống và thử các hoạt động ngoài trời như đi xe đạp đôi, yoga hoặc trò chơi nhóm, tạo nên một ngày cuối tuần thật đáng nhớ.

Cầu Long Biên – Check-in hoàng hôn cổ điển

Cầu Long Biên vừa mang giá trị lịch sử, vừa là điểm sống ảo cực chất. Những buổi chiều hoàng hôn nhuộm vàng mặt sông Hồng là khung cảnh lý tưởng cho hội bạn thân vừa chill, vừa chụp ảnh độc đáo. Đi bộ qua cầu, tận hưởng không khí mát mẻ và ngắm cảnh sông Hồng sẽ giúp mọi người cảm thấy thư giãn và gần gũi hơn với thiên nhiên.

Ảnh @titalinh

Ghé các quán cà phê ven đường để nhâm nhi nước uống, trò chuyện và nghỉ chân cũng là trải nghiệm thú vị. Những bức ảnh sáng tạo với background đường ray tàu cũ, cầu sắt cổ cùng ánh sáng hoàng hôn sẽ tạo nên bộ ảnh vừa lãng mạn, vừa phong cách.

Hồ Tây – Chill bên quán cà phê và hoàng hôn

Hồ Tây từ lâu đã trở thành “gương mặt thương hiệu” của Hà Nội, với nhiều quán cà phê và rooftop bar nhìn thẳng mặt nước. Đây là nơi lý tưởng để vừa trò chuyện, vừa nhâm nhi đồ uống và ngắm hoàng hôn. Dạo quanh hồ bằng xe đạp hoặc đi bộ cũng mang đến những trải nghiệm thú vị.

Ảnh Mận

Ghé chợ đêm hoặc các quán ăn ven hồ để thưởng thức những món đặc sản như bánh tôm Hồ Tây, chè sen hay nem chua rán sẽ làm chuyến đi thêm trọn vẹn. Những bức ảnh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước sẽ tạo nên bộ ảnh vừa nghệ thuật, vừa chill.

Phố sách 19/12 – Góc yên tĩnh và tinh tế

Phố sách 19/12 là điểm dừng chân hoàn hảo cho những cô nàng yêu không gian yên tĩnh và văn hóa đọc. Những quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp và decor vintage tạo nên không gian lý tưởng để đọc sách, trò chuyện và chụp ảnh “sang chảnh”.

Hội bạn thân có thể kết hợp dạo quanh hồ Hoàn Kiếm và các ngõ nhỏ xung quanh để khám phá thêm những góc phố thú vị, hoặc mua vài cuốn sách làm quà tặng nhau, lưu giữ kỷ niệm ngày 20/10 đáng nhớ.