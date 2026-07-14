Trước khi đảm nhiệm dịch vụ hậu mãi cho Aston Martin, S&S Group đã phân phối chính hãng xe của các thương hiệu như Rolls-Royce, McLaren và Lamborghini.

Aston Martin Welcome Care Programme

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S&S Automotive vừa công bố chính thức triển khai dịch vụ hậu mãi chính hãng Aston Martin tại Việt Nam. Việc tiếp nhận hoạt động hậu mãi chính hãng đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hành và cung ứng phụ tùng cho khách hàng trong nước.

Rolls-Royce Việt Nam sẽ đảm nhiệm dịch vụ chính hãng cho Aston Martin.

Hệ thống dịch vụ hậu mãi Aston Martin tại Việt Nam được triển khai theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và vận hành toàn cầu của thương hiệu, bao gồm đầy đủ các hạng mục từ bảo dưỡng định kỳ, chẩn đoán kỹ thuật, sửa chữa cơ khí và điện, cập nhật phần mềm, bảo hành đến cung cấp phụ tùng và phụ kiện chính hãng. Tất cả quy trình được thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng và công cụ được Aston Martin phê duyệt, nhằm duy trì hiệu suất vận hành, độ an toàn và tính nguyên bản của mỗi chiếc xe theo đúng định hướng từ nhà sản xuất.

Song hành cùng việc đầu tư vào công nghệ và cơ sở vật chất, S&S Automotive còn chú trọng phát triển năng lực chuyên môn của đội ngũ kỹ thuật viên và cố vấn dịch vụ thông qua các chương trình đào tạo và chứng nhận từ Aston Martin. Với sự kết nối trực tiếp cùng mạng lưới kỹ thuật toàn cầu của thương hiệu, đội ngũ chuyên gia tại Việt Nam được cập nhật thường xuyên về quy trình, công nghệ và tiêu chuẩn mới nhất.

Hệ thống dịch vụ hậu mãi Aston Martin tại Việt Nam được triển khai theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và vận hành toàn cầu của thương hiệu.

Nhân dịp chính thức triển khai dịch vụ hậu mãi Aston Martin tại Việt Nam, S&S Automotive đồng thời giới thiệu chương trình Aston Martin Welcome Care Programme như một hoạt động chào mừng dành cho cộng đồng chủ sở hữu. Chương trình được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm dịch vụ chính hãng cho những khách hàng lần đầu đến với S&S Automotive, bao gồm kiểm tra tổng quát xe theo tiêu chuẩn Aston Martin, dịch vụ nhận và giao xe theo lịch hẹn, chăm sóc ngoại thất và nội thất, cùng buổi tư vấn trực tiếp với Cố vấn Dịch vụ để xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp cho từng xe.

Trước khi đảm nhiệm dịch vụ hậu mãi cho Aston Martin, S&S Group đã phân phối chính hãng xe của các thương hiệu như Rolls-Royce, McLaren và Lamborghini.