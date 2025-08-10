Rơi xuống hố ga sâu 6 mét, bé trai 10 tuổi tử vong

Bé trai 10 tuổi đã bị rơi xuống hố ga tại một công trường xây dựng ở Scotland và tử vong.

Theo Daily Mail, vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Drumchapel, Glasgow, vào ngày 16/7/2020. Bé Shea Ryan, 10 tuổi, đã trèo qua hàng rào vào công trường xây dựng cách khu vui chơi trẻ em ở Drumchapel khoảng 60 mét.

Bé trai được cho là đã nói rằng muốn "đi xuống" khi ngồi trên miệng cống mở. Không may, Shea bị trượt chân và rơi xuống hố ga sâu khoảng 6 mét.

Vụ tai nạn xảy ra tại một công trường xây dựng cách khu vui chơi trẻ em khoảng 60 mét ở Scotland. Ảnh: BBC.

Bé trai sau đó được đưa lên trong tình trạng cơ thể lạnh cóng, đầu bị thương nghiêm trọng và ngừng thở.

Một cuộc điều tra về vụ tai nạn chết người đã được tiến hành.

Tại Tòa án Glasgow Sheriff vào tháng 4/2023, nhà thầu RJ McLeod đã bị xử phạt 860.000 bảng Anh sau khi họ nhận tội không thực hiện các biện pháp an toàn, dẫn tới cái chết của bé Shea.

Người dân đặt hoa tưởng niệm bé trai. Ảnh: BBC.

Theo một cảnh sát trưởng, tai nạn chết người này có thể đã tránh được nếu các biện pháp phòng ngừa hợp lý được áp dụng, chẳng hạn như sử dụng nắp kim loại hoặc vật nặng để bịt miệng hố ga hoặc rào kín.

"Việc kiểm tra hàng rào xung quanh để ngăn chặn việc ra vào trái phép khu vực này đã không được thực hiện", cảnh sát trưởng cho hay.

"Tôi muốn ghi nhận lòng dũng cảm và tốt bụng của ông Graeme Paterson, ông Jamie Adams và các cảnh sát Bryan Courtney, Holly McConnachie và Nigel McDonald, những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ tai nạn và đã cố gắng hết sức để cứu mạng Shea. Cuối cùng, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới mẹ của Shea, cô Joanne Ferguson, và gia đình của bé", cảnh sát trưởng nói thêm.

