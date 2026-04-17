Rơi trực thăng ở Indonesia, 8 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết 8 người trên chiếc trực thăng "mất tích" trước đó được xác nhận đã thiệt mạng.

Kompas đưa tin, trực thăng PK-CFX đã mất liên lạc khi đang bay từ Sintang đến Kubu Raya, Indonesia, vào sáng 16/4. Chiếc máy bay gặp nạn khi đó chở 8 người, gồm 2 thành viên phi hành đoàn và 6 hành khách.

Ngay sau khi nhận được tin báo, một đội tìm kiếm cứu nạn phối hợp với nhiều cơ quan đã lập tức được triển khai tới hiện trường. Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Pontianak (Kansar) cũng đã triển khai một đội cứu hộ và đội thông tin liên lạc. Để tăng cường phối hợp ở những khu vực có thể có tín hiệu yếu, đội được trang bị các thiết bị định vị tiên tiến như máy dò hướng và thiết bị Starlink.

Tuy nhiên, địa hình hiểm trở và điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở khu vực Sekadau gây ra nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Một đội tìm kiếm trên bộ sau đó đã phát hiện mảnh vỡ của máy bay trực thăng PK-CFX trên sườn đồi ở Nanga Taman, Sekadau.

Ảnh: Insidepontianak.

Theo Insidepontianak, chiếc trực thăng PK-CFX được tìm thấy ở một khu vực đồi dốc ở Nanga Taman. Một đội tìm kiếm trên bộ do Trưởng phòng Điều hành của Sở Cảnh sát Sekadau, AKP Sugianto, dẫn đầu đã có mặt tại hiện trường.

"Chúng tôi đang có mặt tại hiện trường. Tất cả nạn nhân đều đã tử vong", vị quan chức thông tin.

Theo ông Sugianto, việc sơ tán các nạn nhân không thể thực hiện nhanh chóng vì địa hình dẫn đến khu vực đó khá dốc và khó di chuyển.

"Chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để thực hiện việc đưa thi thể ra khỏi hiện trường", ông nói thêm.

Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành.

>>> Mời độc giả xem thêm video: 7 người thiệt mạng trong vụ máy bay rơi tại Mỹ hồi tháng 12/2025