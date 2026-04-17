Quân sự - Thế giới

Rơi trực thăng ở Indonesia, 8 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết 8 người trên chiếc trực thăng "mất tích" trước đó được xác nhận đã thiệt mạng.

An An (Theo Kompas, Insidepontianak)

Kompas đưa tin, trực thăng PK-CFX đã mất liên lạc khi đang bay từ Sintang đến Kubu Raya, Indonesia, vào sáng 16/4. Chiếc máy bay gặp nạn khi đó chở 8 người, gồm 2 thành viên phi hành đoàn và 6 hành khách.

Ngay sau khi nhận được tin báo, một đội tìm kiếm cứu nạn phối hợp với nhiều cơ quan đã lập tức được triển khai tới hiện trường. Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Pontianak (Kansar) cũng đã triển khai một đội cứu hộ và đội thông tin liên lạc. Để tăng cường phối hợp ở những khu vực có thể có tín hiệu yếu, đội được trang bị các thiết bị định vị tiên tiến như máy dò hướng và thiết bị Starlink.

Tuy nhiên, địa hình hiểm trở và điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở khu vực Sekadau gây ra nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Một đội tìm kiếm trên bộ sau đó đã phát hiện mảnh vỡ của máy bay trực thăng PK-CFX trên sườn đồi ở Nanga Taman, Sekadau.

indonesia.png
Một đội tìm kiếm trên bộ đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay trực thăng PK-CFX trên sườn đồi ở Nanga Taman, Sekadau. Ảnh: Insidepontianak.

Theo Insidepontianak, chiếc trực thăng PK-CFX được tìm thấy ở một khu vực đồi dốc ở Nanga Taman. Một đội tìm kiếm trên bộ do Trưởng phòng Điều hành của Sở Cảnh sát Sekadau, AKP Sugianto, dẫn đầu đã có mặt tại hiện trường.

"Chúng tôi đang có mặt tại hiện trường. Tất cả nạn nhân đều đã tử vong", vị quan chức thông tin.

Theo ông Sugianto, việc sơ tán các nạn nhân không thể thực hiện nhanh chóng vì địa hình dẫn đến khu vực đó khá dốc và khó di chuyển.

"Chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để thực hiện việc đưa thi thể ra khỏi hiện trường", ông nói thêm.

Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành.

>>> Mời độc giả xem thêm video: 7 người thiệt mạng trong vụ máy bay rơi tại Mỹ hồi tháng 12/2025

#Rơi trực thăng ở Indonesia #Indonesia #rơi trực thăng #tai nạn trực thăng ở Indonesia #tai nạn máy bay

Thông tin mới nhất vụ máy bay chở 128 người rơi ở Colombia

Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Colombia cho biết, số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự tại nước này đã lên tới 66 người.

Theo AP, chiếc máy bay quân sự chở 128 người, chủ yếu là binh sĩ, đã rơi ngay sau khi cất cánh tại Puerto Leguizamo, Colombia, vào ngày 23/3.

Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Colombia, Đại tướng Hugo Alejandro López Barreto, cho biết, đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn khiến ít nhất 66 quân nhân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. 4 quân nhân vẫn mất tích.

Thông tin vụ rơi máy bay quân sự Nga, 29 người thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một vận tải cơ quân sự An-26 đã bị rơi ở Crimea, khiến 29 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo NDTV, truyền thông Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết chiếc máy bay vận tải quân sự An-26 rơi đã được tìm thấy với 29 người thiệt mạng, bao gồm 23 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

"Vào khoảng 18 giờ ngày 31/3 (giờ Moscow), chiếc máy bay vận tải quân sự An-26 đã bị mất liên lạc trong một chuyến bay thường lệ trên bán đảo Crimea. Một đội tìm kiếm và cứu hộ đã xác định được vị trí máy bay An-26 bị rơi. Theo báo cáo từ hiện trường, 6 thành viên phi hành đoàn và 23 hành khách trên máy bay đã thiệt mạng", Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Hiện trường máy bay quân sự rơi ở Colombia, hơn 110 người thương vong

Chiếc máy bay vận tải quân sự gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại Puerto Leguizamo, Colombia, khiến hơn 110 người thương vong.

AP đưa tin, trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Phó Thị trưởng Carlos Claros cho biết chiếc máy bay vận tải quân sự chở 121 người, chủ yếu là binh sĩ, đã bị rơi ngay sau khi cất cánh tại Puerto Leguizamo, Colombia, ngày 23/3. Vụ tai nạn khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 81 người khác bị thương. Số người tử vong có thể còn gia tăng.

aproimaybay1.jpg
Người dân tập trung tại khu vực hiện trường chiếc máy bay vận tải quân sự gặp nạn sau khi cất cánh từ Puerto Leguizamo, Colombia, ngày 23/3/2026. Ảnh: MiPutumayo/AP.
