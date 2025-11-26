Rơi máy bay chở hàng cứu trợ ở Nam Sudan, 3 người tử nạn

Một chiếc máy bay chở hàng cứu trợ nạn nhân lũ lụt bị rơi ở Leer, tiểu bang Unity, Nam Sudan, khiến cả 3 người trên máy bay tử nạn.

Trang Radio Tamazuj đưa tin, vụ tai nạn máy bay xảy ra gần Rupchier Boma ở Guat Payam, Leer, vào khoảng 8h sáng ngày 25/11 (giờ địa phương). Quyền ủy viên quận, Kueth Latjor, nói với Đài phát thanh Tamazuj rằng chiếc máy bay hạng nhẹ này đang chở thực phẩm cho tổ chức từ thiện Samaritan's Purse thì gặp nạn.

"Chuyến bay cất cánh từ thủ đô Juba và dự kiến đến Leer để cứu trợ nạn nhân lũ lụt", ông Kueth Latjor thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay chở hàng viện trợ ở Leer, tiểu bang Unity, Nam Sudan, ngày 25/11. Ảnh: Radio Tamazuj.

Chiếc máy bay gặp nạn và rơi xuống một khu vực hẻo lánh. Một quan chức địa phương khác cho hay, hai thành viên phi hành đoàn và một kỹ sư trên máy bay được cho là đã tử vong tại hiện trường.

"Tôi đã cử một đội an ninh đến hiện trường và họ sẽ báo cáo đầy đủ về vụ việc", vị quan chức cho biết, nói thêm rằng quá trình di chuyển đến nơi máy bay gặp nạn gặp khó khăn do tình trạng lũ lụt trên diện rộng.

Theo Juba Witness, chiếc máy bay được Samaritan's Purse thuê để chở lương thực thực phẩm cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở phía nam bang Unity. Máy bay rơi khi đang tiếp cận đường băng ở làng Rubchiay.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ rơi máy bay vận tải quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Gruzia