Robot hút bụi từng bị chê khoe mẽ nay rẻ và hút khách Việt

Số hóa

Robot hút bụi từng bị chê khoe mẽ nay rẻ và hút khách Việt

Từng bị xem là món đồ xa xỉ chỉ để “khoe nhà sang”, robot hút bụi giờ đã trở thành thiết bị phổ biến trong nhiều gia đình Việt nhờ giá rẻ và công nghệ vượt trội

Thiên Trang (TH)
Chỉ trong 5 năm, robot hút bụi đã chuyển mình từ món đồ xa xỉ thành vật dụng quen thuộc trong các căn hộ Việt.
Giá bán giảm mạnh nhờ cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu như Xiaomi, Dreame, Roborock và Ecovacs.
Doanh thu toàn ngành tăng gấp 40 lần, số thiết bị bán ra tăng tới 56 lần giai đoạn 2018-2022, biến Việt Nam thành thị trường sôi động nhất khu vực.
Những tính năng cao cấp từng chỉ có trên máy 20–25 triệu đồng giờ xuất hiện ở phân khúc 10-15 triệu đồng.
Ecovacs chiếm 40% thị phần nhờ đầu tư marketing mạnh, trong khi Roborock định vị cao cấp, còn Xiaomi và Dreame chinh phục người dùng bằng giá rẻ và đổi mới công nghệ.
Công nghệ như trạm sạc tự giặt giẻ lau, sấy khô, đổ rác, cùng AI nhận diện vật cản giúp robot ngày càng thông minh hơn.
Sự phổ biến của hàng chính hãng và phần mềm tiếng Việt cũng giúp người dùng yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm.
Giới chuyên gia dự đoán trong 12-18 tháng tới, tính năng flagship sẽ tiếp tục “hạ giá”, đưa robot hút bụi trở thành thiết bị thiết yếu trong mọi gia đình Việt.
#robot hút bụi #thị trường Việt Nam #giá rẻ #công nghệ robot #thương hiệu Xiaomi #Dreame

