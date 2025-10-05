Hà Nội

CEO NVIDIA cảnh báo AI sẽ khiến con người bận rộn hơn

CEO NVIDIA Jensen Huang tin rằng AI và robot sẽ giúp xã hội năng suất hơn, nhưng đồng nghĩa con người sẽ phải bận rộn hơn thay vì rảnh rỗi.

Thiên Trang (TH)
Jensen Huang, CEO NVIDIA, đưa ra quan điểm trái ngược với nhiều tỷ phú công nghệ về tương lai trí tuệ nhân tạo.
Trong khi Elon Musk hình dung robot thay thế con người để chúng ta nhận “tiền miễn phí”, Huang tin kịch bản ngược lại.
Ông cho rằng AI và robot sẽ hiện diện ở mọi lĩnh vực, từ bệnh viện, nhà máy đến nông trại.
Theo Huang, “mọi vật thể di chuyển đều sẽ là robot” và NVIDIA sẽ là nền tảng cho cuộc cách mạng này.
Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng năng suất tăng không đồng nghĩa con người có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
Ngược lại, con người sẽ bận rộn hơn khi những việc tốn nhiều giờ được hoàn thành nhanh chóng, mở ra vô số ý tưởng mới.
Dù vậy, Huang vẫn lạc quan rằng AI có thể thúc đẩy xu hướng tuần làm việc 4 ngày và thay đổi cấu trúc xã hội.
Trong khi đó, cổ phiếu NVIDIA giảm sau báo cáo doanh thu quý II/2025, làm dấy lên lo ngại bong bóng AI đang lung lay.
GALLERY MỚI NHẤT