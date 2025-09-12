Robot 'zombie' dẫn thuốc trị ung thư từ thứ không ai ngờ tới

Các nhà khoa học đã biến 1 loại tế bào đặc biệt thành những robot siêu nhỏ có thể điều khiển từ xa để dẫn thuốc, mở ra một kỷ nguyên mới cho y học chính xác.
Ca sĩ Hồ Quang Hiếu và người mẫu Tuệ Như khoe bộ ảnh cưới, trải lòng trước khi tổ chức tổ chức hôn lễ.
Suzuki vừa chính thức giới thiệu Fronx 2026 mới tại Philippines, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Kia Sonet và Toyota Raize trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ.
Israel lần đầu tiên không kích Doha, nhắm vào lãnh đạo Hamas, làm dấy lên phản ứng dữ dội từ Qatar và đe dọa phá vỡ nỗ lực hòa giải của Mỹ.
Trước Hồng trong phim điện ảnh, diễn viên Hạ Anh gây ấn tượng khi đóng vai phản diện trong phim Lưới trời.
Cây cảnh gỗ lim Brazil không chỉ lọc sạch không khí, dễ chăm sóc mà còn mang ý nghĩa phong thủy may mắn, biến ngôi nhà thành khu rừng nhiệt đới.
Su Nuraxi – quần thể di tích thời tiền sử nổi tiếng ở Sardinia, Ý – là minh chứng cho nền văn minh cổ đại độc đáo và bí ẩn tồn tại cách đây hàng thiên niên kỷ.
Dàn xe tăng hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong số khu trưng bày khách tham quan không thể bỏ lỡ khi đến triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.
Đăng tải loạt ảnh với giao diện tiểu thư ngọt ngào, nàng mẫu ảnh Xuân Mai khiến người đối diện không thể rời mắt.
Missosology khen ngợi nhan sắc của Inna Moll - Hoa hậu Hoàn vũ Chile 2025, dự đoán cô sẽ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 13/9, Nhân Mã phải cẩn thận trong chuyện tiền nong, đừng mạo hiểm mong giàu nhanh. Bọ Cạp thu lợi không ít, mọi chuyện như ý.
Dreame Technology, thương hiệu sản xuất đồ gia dụng Trung Quốc vừa chính thức lấn sân sang ngành công nghiệp ôtô bằng việc hé lộ xe điện siêu sang đầu tiên.
Dinh thự của tỷ phú Larry Ellison được ví như một “ốc đảo” xa hoa bên bờ Đại Tây Dương với 33 phòng ngủ cùng nhiều tiện ích như sân tennis, bể bơi...
Đăng tải hình ảnh với chiếc mũi băng bó, bọng mắt bầm tím tựa hồ như vừa trải qua cuộc phẫu thuật nâng mũi, em xinh Quỳnh Anh Shyn khiến fan xôn xao.
Nhật Kim Anh hoá chị Hằng xinh đẹp, chụp ảnh cùng con gái dịp Trung Thu. Midu được khen trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 36 khi cắt tóc mới.
Là một trong những MC hot nhất làng Liên Quân Mobile, MC Phương Thảo luôn biết cách làm mới bản thân và chiếm trọn trái tim của khán giả trong từng sự kiện.
Tử vi dự đoán, từ năm 2026 đến 2030, 3 con giáp dưới đây tiền vận may đạt đỉnh, tiền tài ập tới, từ tay trắng thành đại gia tiêu 3 đời không hết.
Ngựa Sleipnir trong thần thoại Bắc Âu là con tuấn mã tám chân của thần Odin, nổi tiếng với tốc độ siêu nhiên và vai trò đặc biệt trong các truyền thuyết Viking.
Khi đang trên đường đến nhà hát opera ở Paris, Pháp, hoàng đế Pháp Napoleon III đối mặt với vụ ám sát nguy hiểm khi 3 quả bom phát nổ.
Diprotodon – loài thú có túi khổng lồ đã tuyệt chủng từ thời Pleistocen – được coi là họ hàng xa của gấu túi và là động vật có túi lớn nhất từng tồn tại.
Bỏ qua ánh hào quang của iPhone Air và iPhone 17 Pro, mẫu iPhone 17 cơ bản mới là lựa chọn sáng giá, giúp tiết kiệm tới 10 triệu đồng cho người dùng.