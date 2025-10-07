Hà Nội

Robot nhện in nhà trong 24 giờ mở kỷ nguyên xây dựng Mặt Trăng

Số hóa

Robot Charlotte của hai công ty Úc có thể in 3D một ngôi nhà chỉ trong một đêm và được kỳ vọng sẽ xây dựng căn cứ đầu tiên trên Mặt Trăng trong tương lai gần.

Thiên Trang (TH)
Charlotte là robot in 3D sáu chân do Crest Robotics và Earth Building Technologies phát triển, có khả năng in trọn ngôi nhà rộng 200 m² chỉ trong 24 giờ.
Charlotte là robot in 3D sáu chân do Crest Robotics và Earth Building Technologies phát triển, có khả năng in trọn ngôi nhà rộng 200 m² chỉ trong 24 giờ.
Hệ thống này hoạt động hoàn toàn tự động, sử dụng hỗn hợp đất, cát và gạch vụn tại chỗ để tạo nên những bức tường kiên cố mà không cần bê tông hay thép.
Hệ thống này hoạt động hoàn toàn tự động, sử dụng hỗn hợp đất, cát và gạch vụn tại chỗ để tạo nên những bức tường kiên cố mà không cần bê tông hay thép.
Công nghệ "đất đóng bao" mà Charlotte áp dụng giúp giảm chi phí, phát thải carbon và mang đến giải pháp bền vững cho khủng hoảng nhà ở toàn cầu.
Công nghệ “đất đóng bao” mà Charlotte áp dụng giúp giảm chi phí, phát thải carbon và mang đến giải pháp bền vững cho khủng hoảng nhà ở toàn cầu.
Với thiết kế sáu chân linh hoạt như nhện, Charlotte có thể di chuyển trên địa hình gồ ghề và thích ứng tốt với môi trường khắc nghiệt như sa mạc hay bề mặt Mặt Trăng.
Với thiết kế sáu chân linh hoạt như nhện, Charlotte có thể di chuyển trên địa hình gồ ghề và thích ứng tốt với môi trường khắc nghiệt như sa mạc hay bề mặt Mặt Trăng.
Các kỹ sư cho biết robot này có thể tận dụng lớp regolith trên Mặt Trăng để in mái vòm trú ẩn và cơ sở hạ tầng cho phi hành gia mà không cần vận chuyển vật liệu từ Trái Đất.
Các kỹ sư cho biết robot này có thể tận dụng lớp regolith trên Mặt Trăng để in mái vòm trú ẩn và cơ sở hạ tầng cho phi hành gia mà không cần vận chuyển vật liệu từ Trái Đất.
Charlotte được xem là đối thủ mới trong cuộc đua với các công ty Mỹ như ICON và AI SpaceFactory - những cái tên đang hợp tác với NASA phát triển công nghệ xây dựng ngoài Trái Đất.
Charlotte được xem là đối thủ mới trong cuộc đua với các công ty Mỹ như ICON và AI SpaceFactory - những cái tên đang hợp tác với NASA phát triển công nghệ xây dựng ngoài Trái Đất.
Nếu thành công, Charlotte có thể trở thành biểu tượng cho kỷ nguyên xây dựng tự động, nơi robot và AI cùng đặt nền móng cho các thành phố tương lai.
Nếu thành công, Charlotte có thể trở thành biểu tượng cho kỷ nguyên xây dựng tự động, nơi robot và AI cùng đặt nền móng cho các thành phố tương lai.
Các chuyên gia nhận định, bước tiến này đánh dấu sự giao thoa giữa công nghệ in 3D, robot học
Các chuyên gia nhận định, bước tiến này đánh dấu sự giao thoa giữa công nghệ in 3D, robot học
Thiên Trang (TH)
