Hà Nội

Trung Quốc phát triển robot nâng nặng bằng 10 con voi

Số hóa

Trung Quốc phát triển robot nâng nặng bằng 10 con voi

Trung Quốc thử nghiệm robot khổng lồ có thể nâng 60 tấn với độ chính xác milimet, mở đường cho công nghệ duy trì lò phản ứng “mặt trời nhân tạo”.

Trung Quốc vừa giới thiệu hệ thống robot khổng lồ thuộc dự án CRAFT, gây chú ý toàn cầu.
Theo Science and Technology Daily, robot này có thể nâng 60 tấn, tương đương trọng lượng 10 con voi châu Phi.
Điểm đặc biệt là cánh tay chính đạt độ chính xác 3-4mm, trong khi hai cánh tay phụ đạt ±0,01mm.
Công nghệ này được thiết kế để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt của lò phản ứng nhiệt hạch.
Đây là bước tiến quan trọng hỗ trợ dự án “mặt trời nhân tạo” EAST của Trung Quốc.
Theo các chuyên gia, nền tảng này vượt xa công nghệ robot hạt nhân của Nhật Bản.
Hệ thống còn có thể ứng dụng trong kiểm tra hạt nhân, hàng không vũ trụ và cứu hộ khẩn cấp.
Thành công này đưa Trung Quốc tiến gần hơn tới mục tiêu tạo ra nguồn năng lượng sạch vô hạn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
#robot nâng nặng #Trung Quốc #dự án mặt trời nhân tạo #robot hạt nhân #công nghệ robot #công nghệ môi trường

