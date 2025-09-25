Trung Quốc phát triển robot nâng nặng bằng 10 con voi

Trung Quốc thử nghiệm robot khổng lồ có thể nâng 60 tấn với độ chính xác milimet, mở đường cho công nghệ duy trì lò phản ứng “mặt trời nhân tạo”.
Chính nhờ sự hoàn hảo từ ngoại hinh đến góc chụp, ánh sáng, bộ ảnh mới của Bảo Khuyên Susan khiến nhiều người cứ ngỡ như sản phẩm của AI.
Trí tuệ nhân tạo tái hiện Esdeath từ Akame Ga Kill! với vẻ đẹp lạnh lùng, uy quyền và quyến rũ chết người khiến fan anime trầm trồ.
Quân đội Ukraine rút khỏi Kupyansk khi nỗ lực phản công kết thúc với tổn thất nặng nề, liên lạc với sở chỉ huy bị cắt đứt và họ hết nguồn lực để phản công.
3 con giáp này sẽ bước vào giai đoạn vàng ba tháng cuối năm 2025, công danh rực rỡ, quý nhân phù trợ, tài lộc bùng nổ khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Vườn quốc gia Alejandro de Humboldt ở Cuba là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng nhất vùng Caribe, nổi tiếng bởi sự đa dạng sinh học đặc biệt.
Để thu hút khách hàng, nhiều cửa hàng bánh trung thu tại TP HCM đã treo bảng khuyến mãi, giảm giá sâu.
Sau cải tạo, ngôi nhà vẫn mang nét cổ điển của một ngôi nhà gỗ Thái truyền thống nhưng được nâng cấp để trở nên vững chãi, tiện nghi hơn.
Hàng chục ngôi mộ khoảng 2.300 tuổi được phát hiện khi xảy ra hạn hán nghiêm trọng ở khu vực dọc theo hồ chứa Mosul ở Iraq.
Tại IFA 2025 ở Berlin, LG ra mắt LG AI Home với loạt thiết bị gia dụng thông minh, cá nhân hóa cho người dùng châu Âu và giành 17 giải thưởng lớn.
Với bodykit độ lạ mắt, biển tứ quý Cần Thơ và quan trọng, màu tím sến súa, chiếc Chevrolet Camaro mui trần đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường.
Viên kim cương lớn thứ hai thế giới nặng 2.492 carat được tìm thấy ở Botswana. Hiện các chuyên gia cố gắng định giá chính xác giá trị của viên kim cương này.
Sự kết hợp hoàn hảo giữa nét thanh lịch công sở và phong thái gợi cảm của Lê Lý Lan Hương trong bộ ảnh mới nhanh cóng thu hút sự chú ý của netizen.
Joyce Phạm - ái nữ nhà Minh Nhựa gây chú ý bởi thân hình mảnh mai dù vừa đón em bé thứ 4 chào đời chưa lâu.
Subaru BRZ Premium sẽ ngừng sản xuất thay vào đó, phiên bản đặc biệt sẽ có màu vàng Sunrise Yellow với giá khởi điểm từ 39.360 USD (khoảng 1,030 tỷ đồng).
Các nhà khảo cổ học bất ngờ tìm thấy chiếc áo len dài 1.700 năm tuổi trong sông băng tan, giúp hé lộ nhiều sự thật cổ xưa thú vị.
Các nhà khoa học vui mừng khi phát hiện quái vật biển dễ thương ở độ sâu hơn 3.000m dưới bề mặt đại dương. Đó là cá ốc sần sùi có màu hồng trông rất đáng yêu.
Trong động thái mới nhất, Nga sao chép kinh nghiệm của Ukraine, sử dụng máy bay Yak-52 để bắn hạ máy bay không người lái Ukraine.
Honda đã trang bị công nghệ E-Clutch cho mẫu scrambler CL250 2025 thế hệ mới, kèm theo một số cải tiến nhỏ nhưng giá trị khác đáng tiền.
‘Chàng rể quốc dân’ Hứa Quang Hán từng vướng tin đồn tình cảm với Trương Quân Ninh sau khi đóng đóng chung phim The invisible guest.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/9, Bảo Bình nhận được chỉ dẫn từ quý nhân, hãy khiêm tốn. Kim Ngưu công việc thuận lợi, sớm đạt mục tiêu phấn đấu.