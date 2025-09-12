Hà Nội

Cộng đồng trẻ

RHYDER cực 'cháy' khuấy đảo sân khấu sinh viên Đà Nẵng

Mới đây, RHYDER và loạt nghệ sĩ đình đám đã mang đến một bầu không khí âm nhạc bùng cháy tại Đà Nẵng.

Thiên Anh

Không cần lời giới thiệu dài dòng, RHYDER bước ra sân khấu Chào tân sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic trong tiếng hò reo cuồng nhiệt. Anh khuấy động không khí bằng loạt bản hit đình đám: Dân Chơi Sao Phải Khóc, Chịu Cách Mình Nói Thua… khiến hàng nghìn sinh viên đồng thanh hát theo trong niềm phấn khích.

g3.jpg
g4.jpg
RHYDER đốt cháy sân khấu chào tân sinh viên tại Đà Nẵng.

Với phong cách trẻ trung, máu lửa, khả năng làm chủ sân khấu cùng năng lượng tràn đầy, RHYDER đã biến sân khấu Happy Bee 15 thành một “chảo lửa” đúng nghĩa.

RHYDER không chỉ hát mà còn chạy, nhảy, đập tay với sinh viên, khuấy động sân khấu bằng tất cả sự máu lửa. Từ một quán quân Giọng hát Việt nhí đến “hiện tượng” Rap Việt, Anh Trai Say Hi, RHYDER đã chứng minh mình đã trưởng thành, trở thành một nghệ sĩ thật sự.

Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng là tâm điểm của đêm nhạc – và cô xuất hiện không chỉ để hát, mà để thổi bùng cảm xúc. Từ Ăn Gì Đây, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp đến Bật Tình Yêu Lên, giọng ca dân gian đương đại khiến khán giả “vỡ òa”. Nhưng đỉnh cao là Bắc Bling – khi Hòa bất ngờ mời hai nam sinh lên sân khấu cùng biểu diễn, cả sân khấu như hóa thành một lễ hội thực thụ.

g2.jpg
Hòa Minzy đẹp tựa công chúa trong đại nhạc hội chào tân sinh viên.

Nụ cười rạng rỡ, những câu nói tương tác dễ thương, sự hết mình của nữ ca sĩ khiến Hoà Minzy trở thành “chị gái quốc dân” trong mắt các khán giả trẻ. Không chỉ mang đến âm nhạc, Hoà Minzy còn mang theo thứ cảm xúc “chạm vào tim” – thứ khiến người ta nhớ mãi về một đêm nhạc rực rỡ.

Không khí ngay sau đó tiếp tục được đẩy lên cao độ với phần trình diễn của Đạt G - được mệnh danh là "Phù thủy tạo hit" nhờ khả năng sáng tác các ca khúc bắt tai. Từ Anh Ơi Ở Lại, Thêm Bao Nhiêu Lâu, đến Bánh Mì Không… cả sân khấu không còn ai ngồi yên. Cái chất của Đạt G – vừa gần gũi vừa “bắt tai” – khiến ai cũng phải ngân nga theo từng câu hát. Một phần trình diễn mang đúng tinh thần “hit maker” đích thực.

PiaLinh mang đến một khoảng lặng ngọt ngào với Nấu Ăn Cho Em, Sớm Mai, Chúc Phúc. Giọng hát trong trẻo của cô khiến cả khán đài cùng ngân nga, biến khoảnh khắc thành một bức tranh đầy lãng mạn.

g5.jpg
Pia Linh tại đại nhạc hội chào tân sinh viên Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng, 7000 sinh viên đã cháy hết mình không chỉ để vui, mà để đánh dấu khoảnh khắc quan trọng: bắt đầu hành trình mới. Và cũng tại nơi đây, FPT Polytechnic cho thấy vì sao Happy Bee 15 là “đặc sản” văn hóa, là tinh thần “thực học – thực nghiệp” đúng nghĩa – học hết sức, chơi hết mình, sống trọn tuổi trẻ.

