Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
‘Ngọc nữ làng giải trí’ Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với giao diện lạ

Cộng đồng trẻ

‘Ngọc nữ làng giải trí’ Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với giao diện lạ

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới trong loạt ảnh thời trang cá tính.

Thiên Anh
Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới trong loạt ảnh thời trang cá tính. Khác xa hình ảnh dịu dàng, nữ tính quen thuộc, nữ diễn viên lựa chọn mái tóc vàng sáng nổi bật cùng phong cách tạo hình táo bạo, mang đến cảm giác mới mẻ, lạ lẫm nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút rất riêng.
Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới trong loạt ảnh thời trang cá tính. Khác xa hình ảnh dịu dàng, nữ tính quen thuộc, nữ diễn viên lựa chọn mái tóc vàng sáng nổi bật cùng phong cách tạo hình táo bạo, mang đến cảm giác mới mẻ, lạ lẫm nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút rất riêng.
Trong bộ ảnh, Lan Ngọc diện trang phục tông đen ôm sát, khoe trọn vóc dáng thon gọn và vòng eo săn chắc. Thiết kế mang hơi hướng hiện đại, cá tính, kết hợp cùng cách tạo dáng dứt khoát giúp “ngọc nữ” phô diễn vẻ đẹp hình thể một cách tinh tế.
Trong bộ ảnh, Lan Ngọc diện trang phục tông đen ôm sát, khoe trọn vóc dáng thon gọn và vòng eo săn chắc. Thiết kế mang hơi hướng hiện đại, cá tính, kết hợp cùng cách tạo dáng dứt khoát giúp “ngọc nữ” phô diễn vẻ đẹp hình thể một cách tinh tế.
Dù theo đuổi phong cách mạnh mẽ, Lan Ngọc vẫn ghi điểm với tỷ lệ cơ thể cân đối, đôi chân thon dài và thần thái tự tin trước ống kính.
Dù theo đuổi phong cách mạnh mẽ, Lan Ngọc vẫn ghi điểm với tỷ lệ cơ thể cân đối, đôi chân thon dài và thần thái tự tin trước ống kính.
Điểm nhấn gây chú ý nhất chính là mái tóc vàng lạ lẫm – hình ảnh hiếm thấy ở Ninh Dương Lan Ngọc. Màu tóc sáng kết hợp kiểu tóc xõa tự nhiên giúp gương mặt cô thêm phần sắc sảo, hiện đại.
Điểm nhấn gây chú ý nhất chính là mái tóc vàng lạ lẫm – hình ảnh hiếm thấy ở Ninh Dương Lan Ngọc. Màu tóc sáng kết hợp kiểu tóc xõa tự nhiên giúp gương mặt cô thêm phần sắc sảo, hiện đại.
Lối trang điểm nhấn vào đôi mắt sâu, làn da mịn màng cùng đường nét hài hòa khiến nữ diễn viên vừa mang vẻ cá tính, vừa không đánh mất nét xinh đẹp vốn có.
Lối trang điểm nhấn vào đôi mắt sâu, làn da mịn màng cùng đường nét hài hòa khiến nữ diễn viên vừa mang vẻ cá tính, vừa không đánh mất nét xinh đẹp vốn có.
Nhiều khán giả nhận xét, Lan Ngọc như “lột xác” hoàn toàn nhưng vẫn giữ được khí chất của một ngôi sao hạng A.
Nhiều khán giả nhận xét, Lan Ngọc như “lột xác” hoàn toàn nhưng vẫn giữ được khí chất của một ngôi sao hạng A.
Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Ninh Dương Lan Ngọc còn là một trong những nữ diễn viên tài năng và thành công bậc nhất của điện ảnh Việt. Cô được mệnh danh là “ngọc nữ màn ảnh thế hệ mới” nhờ khả năng diễn xuất đa dạng cùng loạt vai diễn để đời.
Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Ninh Dương Lan Ngọc còn là một trong những nữ diễn viên tài năng và thành công bậc nhất của điện ảnh Việt. Cô được mệnh danh là “ngọc nữ màn ảnh thế hệ mới” nhờ khả năng diễn xuất đa dạng cùng loạt vai diễn để đời.
Ngay từ vai diễn đầu tay Nương trong Cánh đồng bất tận (2010), Lan Ngọc đã tạo dấu ấn mạnh mẽ và mang về giải Cánh diều vàng danh giá.
Ngay từ vai diễn đầu tay Nương trong Cánh đồng bất tận (2010), Lan Ngọc đã tạo dấu ấn mạnh mẽ và mang về giải Cánh diều vàng danh giá.
Sau thành công ban đầu, Lan Ngọc liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh ăn khách như Cô Ba Sài Gòn, Cua lại vợ bầu, Gái già lắm chiêu… Những bộ phim này không chỉ giúp cô khẳng định vị thế “ngôi sao phòng vé” mà còn đưa tên tuổi Lan Ngọc trở thành bảo chứng cho doanh thu, giúp cô được ưu ái gọi là “ngọc nữ trăm tỷ” của showbiz Việt.
Sau thành công ban đầu, Lan Ngọc liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh ăn khách như Cô Ba Sài Gòn, Cua lại vợ bầu, Gái già lắm chiêu… Những bộ phim này không chỉ giúp cô khẳng định vị thế “ngôi sao phòng vé” mà còn đưa tên tuổi Lan Ngọc trở thành bảo chứng cho doanh thu, giúp cô được ưu ái gọi là “ngọc nữ trăm tỷ” của showbiz Việt.
Bên cạnh phim ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc còn hoạt động sôi nổi ở mảng truyền hình và gameshow. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với hình ảnh năng động, hài hước trong các chương trình như Running Man Vietnam, 7 nụ cười xuân, Quý ông đại chiến và gần đây là Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Sự duyên dáng, thân thiện giúp Lan Ngọc chiếm trọn cảm tình của đông đảo khán giả.
Bên cạnh phim ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc còn hoạt động sôi nổi ở mảng truyền hình và gameshow. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với hình ảnh năng động, hài hước trong các chương trình như Running Man Vietnam, 7 nụ cười xuân, Quý ông đại chiến và gần đây là Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Sự duyên dáng, thân thiện giúp Lan Ngọc chiếm trọn cảm tình của đông đảo khán giả.
Thiên Anh
#Ninh Dương Lan Ngọc #Ngọc nữ làng giải trí #Thay đổi diện mạo #Ảnh thời trang cá tính #Gây chú ý cộng đồng mạng #ấn tượng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT