‘Ngọc nữ làng giải trí’ Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với giao diện lạ

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới trong loạt ảnh thời trang cá tính.
Trải dài dọc bờ đông Úc, Vườn quốc gia Rừng mưa Gondwana lưu giữ dấu vết sinh học cổ xưa của Trái Đất qua hàng triệu năm tiến hóa.
Các động vật quý hiếm như kỳ đà vân, khỉ, diều hoa, ưng xám được thả về rừng Tây Nguyên sau khi kiểm tra sức khỏe và đảm bảo khả năng sinh tồn.
Hình ảnh dịu dàng, trong trẻo từng gắn liền với tên tuổi LyLy mới đây đã có cú “bẻ lái” đầy ấn tượng.
Mới đây, hot girl Tăng Mỹ Hàn tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh dạo chơi, thư giãn trong khu vườn ngập nắng.
Thèn Pả là ngôi làng nhỏ dưới chân cột cờ Lũng Cú, vẫn giữ trọn nếp sống truyền thống của người Mông, cảnh sắc yên bình và chưa bị du lịch hóa.
Chiếc xe thể thao BMW M4 Competition đầu tiên về Việt Nam thuộc phiên bản facelift LCI, được sơn màu vàng Sao Paolo Yellow và nhiều "option" đáng giá.
Mới đây, “cô chủ tiệm nail” Huyền My khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khi tung bộ ảnh mới nhân dịp bước sang tuổi 30.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ tự hào khi sự nghiệp thành công và có nhiều nguồn thu nhập.
Huyền Lizzie (tên thật Phan Minh Huyền) gây xao xuyến khi chia sẻ loạt hình ảnh dạo phố trong tà áo dài mang gam màu pastel nhẹ nhàng.
Phan Thị Bảo Trân nhận được nhiều sự quan tâm khi loạt hình ảnh đời thường của cô được chia sẻ rộng rãi trong các hội nhóm yêu thích trai xinh, gái đẹp.
Giữa không gian Trung Mỹ hôm nay, người Maya hiện đại tiếp nối di sản cổ đại, dung hòa truyền thống tổ tiên với nhịp sống đương đại.
Mới đây, Sĩ Thanh tiếp tục khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi tung loạt ảnh thời trang mới với phong cách gợi cảm nhưng đầy tinh tế.
Ẩn mình dưới lớp tro núi lửa hàng thiên niên kỷ, Akrotiri hé lộ một khía cạnh khác của nền văn minh Minoan nổi tiếng.
Ẩn mình dưới đáy biển sâu, hải miên giỏ hoa (Euplectella aspergillum) là sinh vật mong manh nhưng mang vẻ đẹp và cấu trúc khiến giới khoa học kinh ngạc.
Từng bị xem là sản phẩm sao chép TikTok, Reels đã lột xác ngoạn mục, trở thành động cơ doanh thu 50 tỷ USD mỗi năm của Meta nhờ AI và thuật toán gợi ý.
Ba cụm quân chính của Quân đội Nga đang phối hợp hoạt động, chiến dịch Donetsk đang diễn ra hết sức quyết liệt và khẩn trương; Kostiantynivka lâm nguy.
Mới đây, Minh Hằng khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi chia sẻ loạt hình ảnh dạo phố với diện mạo hoàn toàn mới.
Nữ YouTuber Velvet mới đây đã bất ngờ trở thành đề tài tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội chỉ bởi trang phục gợi cảm quá mức khi du lịch đảo mèo.
Mùa hoa phủ trắng Mộc Châu, Thác Chiềng Khoa hiện lên như “tuyệt tình cốc” với nước xanh ngọc bích, rừng già nguyên sơ, hút du khách khám phá.
Châu Âu đang chìm trong giá rét mùa đông với lượng tuyết rơi dày và nền nhiệt xuống thấp.