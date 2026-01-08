Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot streamer gốc Việt gia nhập đường đua khoe dáng giữa trời tuyết

Cộng đồng trẻ

Hot streamer gốc Việt gia nhập đường đua khoe dáng giữa trời tuyết

Giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, vóc dáng quyến rũ của nữ streamer gốc Việt Vyvan Le trở thành tâm điểm thiêu đốt mọi ánh nhìn.

Trầm Phương
Mới đây, trên trang cá nhân có hơn 1,1 triệu người theo dõi, nữ streamer gốc Việt đình đám Vyvan Le đã đăng tải loạt khoảnh khắc đầy ấn tượng giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xóa tại Hà Lan - nơi cô đang sinh sống và làm việc. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, trên trang cá nhân có hơn 1,1 triệu người theo dõi, nữ streamer gốc Việt đình đám Vyvan Le đã đăng tải loạt khoảnh khắc đầy ấn tượng giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xóa tại Hà Lan - nơi cô đang sinh sống và làm việc. (Ảnh: IGNV)
Thay vì chọn những bộ đồ kín cổng cao tường, cô nàng 9x lại tự tin diện trang phục cắt xẻ táo bạo, khoe trọn đường cong cơ thể "vạn người mê". (Ảnh: IGNV)
Thay vì chọn những bộ đồ kín cổng cao tường, cô nàng 9x lại tự tin diện trang phục cắt xẻ táo bạo, khoe trọn đường cong cơ thể "vạn người mê". (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh ngay lập tức thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước tinh thần "thời trang phang thời tiết" của nữ streamer. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh ngay lập tức thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước tinh thần "thời trang phang thời tiết" của nữ streamer. (Ảnh: IGNV)
Dưới lớp áo mỏng manh, làn da trắng sứ của cô nàng dường như càng trở nên nổi bật hơn giữa nền tuyết trắng, tạo nên một sự tương phản đầy cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Dưới lớp áo mỏng manh, làn da trắng sứ của cô nàng dường như càng trở nên nổi bật hơn giữa nền tuyết trắng, tạo nên một sự tương phản đầy cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện nguyên set đen với chiếc áo ôm sát cắt xẻ sâu táo bạo, chiếc quần ngắn cùng với đó là đôi boot đen cổ vừa. Trong một số khung hình, nữ streamer diện thêm chiếc áo dạ dáng dài trendy. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện nguyên set đen với chiếc áo ôm sát cắt xẻ sâu táo bạo, chiếc quần ngắn cùng với đó là đôi boot đen cổ vừa. Trong một số khung hình, nữ streamer diện thêm chiếc áo dạ dáng dài trendy. (Ảnh: IGNV)
Vyvan Le thoải mái tạo dáng giữa khung cảnh tuyết trắng xóa. Cô đã chứng minh rằng, dù ở bất kỳ điều kiện thời tiết nào, sự tự tin và phong thái quyến rũ luôn là vũ khí mạnh nhất để thu hút mọi ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)
Vyvan Le thoải mái tạo dáng giữa khung cảnh tuyết trắng xóa. Cô đã chứng minh rằng, dù ở bất kỳ điều kiện thời tiết nào, sự tự tin và phong thái quyến rũ luôn là vũ khí mạnh nhất để thu hút mọi ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)
Đối với cộng đồng game thủ quốc tế và Việt Nam, cái tên Vyvan Le (tên thật là Lê Vỹ Vân, sinh năm 1995) không còn quá xa lạ. Cô nàng mang trong mình hai dòng máu Việt - Trung, sở hữu gương mặt khả ái cùng thân hình đồng hồ cát nóng bỏng với chiều cao 1m66. (Ảnh: IGNV)
Đối với cộng đồng game thủ quốc tế và Việt Nam, cái tên Vyvan Le (tên thật là Lê Vỹ Vân, sinh năm 1995) không còn quá xa lạ. Cô nàng mang trong mình hai dòng máu Việt - Trung, sở hữu gương mặt khả ái cùng thân hình đồng hồ cát nóng bỏng với chiều cao 1m66. (Ảnh: IGNV)
Cô gây ấn tượng bởi khả năng chơi đa dạng các dòng game từ hành động, kinh dị đến bắn súng như Resident Evil, Valorant, Conan Exiles và Rainbow Six. (Ảnh: IGNV)
Cô gây ấn tượng bởi khả năng chơi đa dạng các dòng game từ hành động, kinh dị đến bắn súng như Resident Evil, Valorant, Conan Exiles và Rainbow Six. (Ảnh: IGNV)
Thực chất, streamer chỉ là "nghề tay trái". Thu nhập chính và niềm đam mê lớn của Vyvan Le là làm người mẫu. Điều này giải thích tại sao mỗi khung hình của cô đều có góc chụp và thần thái chuyên nghiệp như vậy. (Ảnh: IGNV)
Thực chất, streamer chỉ là "nghề tay trái". Thu nhập chính và niềm đam mê lớn của Vyvan Le là làm người mẫu. Điều này giải thích tại sao mỗi khung hình của cô đều có góc chụp và thần thái chuyên nghiệp như vậy. (Ảnh: IGNV)
Vyvan Le kiên trì theo đuổi phong cách gợi cảm, cá tính. Cô không ngần ngại thử nghiệm những xu hướng thời trang khó nhằn như mốt "không nội y", váy xuyên thấu hay những bộ cánh underboob đầy táo bạo. (Ảnh: IGNV)
Vyvan Le kiên trì theo đuổi phong cách gợi cảm, cá tính. Cô không ngần ngại thử nghiệm những xu hướng thời trang khó nhằn như mốt "không nội y", váy xuyên thấu hay những bộ cánh underboob đầy táo bạo. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Vyvan Le #Streamer Việt #Thời trang #Hà Lan #khoe dáng giữa trời tuyết #trend chụp ảnh với tuyết

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT