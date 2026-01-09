Hà Nội

Gái xinh Jun Vũ diện áo dài, nhan sắc mảnh mai nhẹ nhàng tựa nàng thơ

Jun Vũ (Vũ Phương Anh) mới đây khiến cộng đồng mạng không khỏi xao xuyến khi tung loạt ảnh diện áo dài truyền thống.

Thiên Anh
Khoác lên mình thiết kế áo dài tông hồng rực rỡ nhưng vẫn dịu mắt, nữ diễn viên Jun Vũ (Vũ Phương Anh) ghi điểm tuyệt đối nhờ vẻ đẹp mong manh, thanh thuần cùng thần thái đậm chất “nàng thơ”.
Trong bộ ảnh, Jun Vũ xuất hiện với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa và làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh nắng.
Lối trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào đôi mắt trong veo và bờ môi hồng tự nhiên giúp cô nàng sinh năm 1995 này giữ trọn vẻ đẹp thuần khiết.
Ánh nhìn trầm lắng, biểu cảm dịu dàng cùng phong thái chậm rãi khiến mỗi khung hình đều toát lên cảm giác hoài niệm, đậm chất Á Đông.
Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, vóc dáng của Jun Vũ khi diện áo dài cũng là điểm nhấn đặc biệt. Thân hình mảnh mai, cao ráo cùng bờ vai thon gọn và vòng eo nhỏ nhắn giúp cô tôn trọn phom dáng mềm mại của tà áo dài.
Từng bước đi, từng cách tạo dáng đều toát lên sự nữ tính, nhẹ nhàng nhưng không hề mờ nhạt, đủ để người xem cảm nhận được khí chất riêng của nữ diễn viên.
Thần thái của Jun Vũ trong loạt ảnh được nhận xét là vừa cổ điển vừa hiện đại. Sự kết hợp giữa trang phục truyền thống, bối cảnh nhuốm màu thời gian và nét đẹp trong trẻo của cô tạo nên tổng thể hài hòa, khiến Jun Vũ trông như bước ra từ một bức tranh xưa – dịu dàng, tinh tế nhưng vẫn rất cuốn hút.
Jun Vũ tên thật là Vũ Phương Anh, sinh năm 1995. Cô được khán giả biết đến với biệt danh “hot girl trà sữa” nhờ vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào.
Trước khi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, Jun Vũ từng có sự nghiệp người mẫu khá thành công tại Thái Lan, bắt đầu từ năm 15 tuổi và làm việc cho nhiều nhãn hiệu, xuất hiện trong các MV âm nhạc.
Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo pha chút cá tính, cùng tư duy hiện đại và khả năng diễn xuất ngày càng chín muồi, Jun Vũ vẫn đang là cái tên nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.
