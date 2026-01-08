Hà Nội

Jun Vũ 'gây thương nhớ' với vẻ đẹp tựa nàng thơ trong váy lụa mỏng manh

Khoe trọn bờ vai mảnh mai và tấm lưng trần quyến rũ trong thiết kế váy lụa satin, Jun Vũ một lần nữa khẳng định đẳng cấp nhan sắc 'không góc chết' của mình.

Trầm Phương
Jun Vũ (tên thật Vũ Phương Anh) từ lâu đã là cái tên bảo chứng cho nhan sắc "không góc chết" của showbiz Việt. Mới đây, nữ diễn viên lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng chao đảo khi tung ra bộ ảnh mới, khoe trọn vẻ đẹp thanh khiết nhưng không kém phần quyến rũ trong thiết kế váy lụa mềm mại. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh vừa chia sẻ, Jun Vũ xuất hiện trong một không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên và cây cỏ. Cô diện một chiếc váy lụa tông hồng pastel ngọt ngào, chất liệu satin bóng bẩy ôm sát những đường cong cơ thể một cách tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế hai dây mảnh mai giúp người đẹp khoe khéo bờ vai trần thon thả và làn da trắng sứ mịn màng. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở phần cắt xẻ táo bạo phía sau lưng, kết hợp với chi tiết thắt nút lạ mắt, giúp Jun Vũ vừa giữ được nét thanh lịch, vừa phô diễn được nét gợi cảm khó cưỡng. (Ảnh: IGNV)
Nữ diễn viên trung thành với phong cách trang điểm trong trẻo, điểm xuyết gò má ửng hồng và đôi môi căng mọng, tạo nên tổng thể hài hòa như một "nàng thơ" bước ra từ truyện tranh. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc đen dài suôn mượt được buông xõa tự nhiên, càng làm tôn lên gương mặt thanh tú với những đường nét hoàn hảo. (Ảnh: IGNV)
Không cần cầu kỳ trong cách tạo dáng, Jun Vũ chọn những cử chỉ nhẹ nhàng như đang thả hồn vào một cuốn sách hay lơ đãng nhìn ra cửa sổ. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh váy lụa lần này một lần nữa khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế của Jun Vũ. Cô biết cách lựa chọn trang phục để tôn vinh lợi thế hình thể mà không cần quá phô trương, tạo nên một sức hút riêng biệt - vừa mong manh, vừa kiêu sa. (Ảnh: IGNV)
Từ hình ảnh một "hot girl trà sữa" ngọt ngào những ngày đầu, Jun Vũ đã có bước tiến dài trong cả sự nghiệp lẫn phong cách cá nhân. (Ảnh: IGNV)
Cô không ngần ngại thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, từ cá tính, năng động đến quyến rũ, trưởng thành. (Ảnh: IGNV)
#Jun Vũ #nàng thơ #váy lụa #thời trang #sao Việt #quyến rũ

