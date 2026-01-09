Hà Nội

Bất ngờ kéo nhẹ phần cạp quần gái xinh Thái Lan khiến netizen tranh luận

Bất ngờ kéo nhẹ phần cạp quần gái xinh Thái Lan khiến netizen tranh luận

Mới đây, gái xinh có nickname cinnamon.96 tiếp tục khiến MXH "dậy sóng" với một video ngắn nhưng đạt tốc độ lan truyền chóng mặt.

Mới đây, gái xinh đến từ Thái Lan có nickname cinnamon.96 tiếp tục khiến MXH "dậy sóng" với một video ngắn nhưng đạt tốc độ lan truyền chóng mặt. Nguyên nhân đến từ một chi tiết vô cùng bất ngờ, khi cô nàng bất ngờ "kéo quần xuống", để lộ phần nội y đầy táo bạo, khiến người xem không khỏi "đỏ mặt" vì quá choáng váng.
Trong video đang viral, cinnamon.96 xuất hiện với phong cách casual năng động quen thuộc. Áo croptop tối màu kết hợp cùng quần thể thao rộng mang lại cảm giác thoải mái, trẻ trung và không hề có dấu hiệu của một "cú twist" bất ngờ.
Mọi thứ tưởng chừng rất bình thường cho đến người xem chú ý đến dòng chữ "Add some color" (tạm dịch: "Thêm một chút màu sắc") xuất hiện trên màn hình.
Ngay sau đó, cinnamon.96 bất ngờ kéo nhẹ phần cạp quần xuống, để lộ nội y màu đỏ nổi bật bên trong. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, vừa đủ để người xem kịp "giật mình", nhưng cũng đủ táo bạo để tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ. Sự tương phản giữa trang phục tối màu ban đầu và sắc đỏ rực rỡ đã khiến video trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.
May mắn là hot girl này không đẩy mọi thứ đi quá xa. Không phô bày lộ liễu, không phản cảm, cô nàng dừng lại đúng lúc, tạo nên cảm giác "hờ hững" nhưng đầy khiêu khích. Chính sự tiết chế này lại khiến người xem càng thêm tò mò và ấn tượng, bởi đôi khi chỉ một khoảnh khắc gợi mở cũng đủ để tạo nên sức hút khó cưỡng.
Trước đó, cái tên cinnamon.96 vốn đã không còn xa lạ với cộng đồng mạng, đặc biệt là trên các nền tảng như TikTok và Instagram.
Cinnamon.96 là một hot girl người Thái Lan sở hữu lượng người theo dõi ấn tượng nhờ gương mặt xinh đẹp, đường nét cuốn hút cùng vóc dáng nóng bỏng khó rời mắt.
Phong cách của cinnamon.96 thường xoay quanh những bộ ảnh thời trang cá tính, video lifestyle hiện đại và loạt concept được đầu tư chỉn chu, mang đậm màu sắc riêng.
Không chạy theo hình ảnh quá phô trương, hot girl này ghi điểm nhờ sự tinh tế trong cách xây dựng hình ảnh vừa gợi cảm, vừa thời thượng, luôn biết cách khiến người xem tò mò và chờ đợi. Chính vì vậy, mỗi video cô nàng đăng tải đều dễ dàng thu hút lượng tương tác lớn.
