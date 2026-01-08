Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Hot girl Xoài Non giao diện ngày càng trưởng thành, sắc sảo

Không còn là 'búp bê sống' ngọt ngào, đáng yêu, Xoài Non đang hướng tới hình tượng một phụ nữ trưởng thành, quyến rũ và cực kỳ sắc sảo.

Trầm Phương
Sở hữu nét đẹp nổi bật với sống mũi cao cùng làn da trắng khiến nhiều người từng ngỡ là 'lai Tây' dù thuần Việt 100%, Xoài Non (Phạm Thùy Trang) từ lâu đã là cái tên đình đám trong làng hot girl Việt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng trước màn "lột xác" đầy ngoạn mục của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Bớt đi vẻ ngây thơ, ngọt ngào ngày nào, Xoài Non hướng tới hình tượng một phụ nữ trưởng thành, quyến rũ từ thần thái tới phong cách thời trang. Trong những hình ảnh mới nhất, Xoài Non tiếp tục khẳng định phong độ nhan sắc đỉnh cao. (Ảnh: IGNV)
Cô chọn lối trang điểm nhấn vào đôi mắt sâu hút hồn và bờ môi mướt mát, kết hợp cùng kiểu tóc búi cao gọn gàng, giúp tôn vinh trọn vẹn gương mặt thanh tú. (Ảnh: IGNV)
Việc kết hợp áo lông thú trắng muốt cùng đôi giày cao gót mũi nhọn sang trọng của YSL cho thấy sự đầu tư chỉn chu về hình ảnh, hướng đến sự đẳng cấp và thời thượng. (Ảnh: IGNV)
Thay vì những biểu cảm nhí nhảnh, Xoài Non giờ đây ưu tiên những ánh nhìn sắc lạnh, kiêu sa. Thay vì những biểu cảm nhí nhảnh, Xoài Non giờ đây ưu tiên những ánh nhìn sắc lạnh, kiêu sa. (Ảnh: IGNV)
Năm 2024 - 2025 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của Xoài Non. Sau những biến cố về đời tư, công chúng thấy một Xoài Non bản lĩnh và độc lập hơn. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở vai trò KOL, người mẫu ảnh, Xoài Non tích cực lấn sân sang mảng kinh doanh và tham gia nhiều dự án nghệ thuật, đóng MV. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng cũng gặt hái khá nhiều thành công với công việc livestream bán hàng. (Ảnh: IGNV)
Từ phong cách "clean girl" tối giản đến những bộ cánh cắt xẻ táo bạo trên thảm đỏ, Xoài Non chứng minh bản thân không ngại thử thách với những phong cách mới. (Ảnh: IGNV)
Sự chuyển mình từ một "hot girl mạng" sang hình tượng người phụ nữ trưởng thành, sắc sảo không chỉ giúp cô giữ vững sức nóng mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai. (Ảnh: IGNV)
#Xoài Non #hot girl #trưởng thành #quyến rũ #hot girl xoài non #xoài non gil lê

