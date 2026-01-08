Hà Nội

Mai Dora cuốn hút trong giao diện thiên thần đầy ma mị, gợi cảm

Cộng đồng trẻ

Mai Dora cuốn hút trong giao diện thiên thần đầy ma mị, gợi cảm

Mai Dora vừa khiến người hâm mộ 'phải lòng' khi hóa thân thành nàng thiên thần sa ngã đầy ma mị và quyến rũ trong bộ ảnh mới nhất.

Trầm Phương
Mới đây, nữ streamer/MC nóng bóng nhất làng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam - Mai Dora lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" khi tung ra bộ ảnh mới đầy ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Rời xa phong cách hiện đại hay những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo thường thấy, cô nàng xuất hiện trong hình tượng một "thiên thần" nhưng mang đậm màu sắc ma mị và đầy sức hút. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh này, Mai Dora lựa chọn trang phục tông màu trắng kem tinh khôi, kết hợp cùng đôi cánh thiên thần lông vũ cỡ lớn. (Ảnh: IGNV)
Chiếc váy lụa mỏng manh, ôm sát đường cong cơ thể giúp Mai Dora khoe trọn vóc dáng "vạn người mê". Những chi tiết ren xuyên thấu và dải lụa thắt hờ quanh cổ tạo nên vẻ mong manh nhưng không kém phần gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Chuỗi vòng ngọc trai quấn quanh cổ tay và chân không chỉ là điểm nhấn sang trọng mà còn tạo cảm giác như những "xiềng xích" nghệ thuật, tăng thêm phần bí ẩn cho bộ ảnh.
Thay vì vẻ đẹp thiên thần rạng rỡ truyền thống, cô nàng đã khéo léo lồng ghép nét ma mị thông qua cách trang điểm và bối cảnh. (Ảnh: IGNV)
Ánh mắt mơ màng, đôi môi hờ hững cùng mái tóc đen dài gợn sóng chính là "vũ khí" giúp cô nàng chinh phục người xem. Mai Dora không cần diễn quá nhiều nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ chết người. (Ảnh: IGNV)
Mai Dora (tên thật là Trương Vũ Quỳnh Mai) từ lâu đã nổi danh với danh xưng "MC quyến rũ nhất VCS". Không chỉ gây ấn tượng trên bàn phân tích các giải đấu lớn, cô còn là một KOL/hot girl có tiếng nhờ khả năng biến hóa đa dạng. (Ảnh: IGNV)
Chính sự cầu thị trong việc xây dựng hình ảnh và không ngừng trau dồi kỹ năng dẫn dắt đã giúp cô giữ vững sức hút trong lòng cộng đồng Esports nói riêng và giới trẻ nói chung. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Mai Dora #thiên thần #gợi cảm #streamer mai dora #mc game

