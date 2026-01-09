Hà Nội

Quyên Qui giảm cân từ mẹ bỉm về lại mỹ nhân nóng bỏng

Cộng đồng trẻ

Quyên Qui khẳng định giảm cân quá đơn giản với mình trong video mới nhất.

Gần đây, khi cư dân mạng nổ tin đồn Quyên Qui đã có bến đỗ và sinh hạ con đầu lòng, video mới nhất trên TikTok cá nhân của nữ diễn viên khiến dân mạng phải "đứng hình" bởi body ngày một bốc lửa.
Trong đoạn clip ngắn, người đẹp sinh năm 1998 tự tin thả dáng trước gương với chiếc slip dress lụa trắng phối viền ren đen gợi cảm, khoe trọn vóc dáng mướt mắt. "Giảm cân thôi mà. Đơn giản" - cô viết một cách tự tin.
Bên dưới phần bình luận, một cư dân mạng thẳng thắn đưa ra lời khuyên: "Cai sữa mới nên giảm cân" - ý khẳng định chuyện Quyên Qui đã sinh em bé. Không né tránh nữ diễn viên đã có màn đáp trả thẳng thắng: "Mới vài tháng cai kiểu gì mom."
Câu trả lời nửa đùa nửa thật của Quyên Qui như ngầm khẳng định tin đồn đã sinh con gần đây là sự thật, dù trước đó khi nghi vấn mới nổ ra, cô từng có thái độ phủ nhận. Nếu đúng như vậy, việc Quyên Qui lấy lại vóc dáng chỉ sau 1 tháng từ lúc bị phàn nàn cân nặng, quả thực cũng là một công cuộc đáng nể.
Cách đây không lâu vào cuối tháng 11/2025, khi xuất hiện tại buổi họp báo một dự án phim, Quyên Qui diện chiếc đầm trắng ôm body với thiết kế xẻ sâu táo bạo khoe vòng 1 căng đầy.
Tuy nhiên, ngay khi hình ảnh của Quyên Qui viral trên mạng xã hội, những từ khóa liên quan đến vóc dáng, thậm chí "chồng của Quyên Qui là ai" bất ngờ được dân tình tìm kiếm. Bởi nhiều người cho rằng, chiếc váy ngày hôm ấy khiến cô lộ rõ vẻ mũm mĩm hơn thường ngày, kéo theo nghi vấn "Quyên Qui đang có thai", "Quyên Qui vừa sinh em bé"...
Bản thân Quyên Qui có lẽ cũng đã đoán trước được việc cộng đồng mạng sẽ bàn tán về hình thể của mình. Do đó từ trước buổi sự kiện, cô nàng đã bày tỏ trên trang cá nhân, than thở về việc mặc chiếc đầm để lộ khuyết điểm.
Ngoài ra, Quyên Qui còn dặn riêng trong broadcast với người hâm mộ: "Chụp cam thường xong gửi vào luôn, đẹp cái mặt thôi còn body mập quá. Nên hôm nay có bị lên báo thì nhìn mặt thôi nha."
Trước khi "về dáng" như hiện tại, hot girl sinh năm 1998 này gần đây cũng chia sẻ công cuộc tập luyện và ăn uống khoa học trên trang cá nhân. Cô chia sẻ routine trong ngày của mình thường bắt đầu bằng việc đến phòng gym, trước đó là một bữa sáng gọn gàng, nhanh chóng nhưng đủ chất.
Vóc dáng "như chưa từng tăng cân" của Quyên Qui.
#Chuyện giảm cân của Quyên Qui #Mẹ bỉm sữa lấy lại vóc dáng #Quyên Qui khoe nhan sắc nóng bỏng #Chia sẻ phương pháp giảm cân đơn giản #Câu chuyện làm đẹp của sao #Quyên Qui

